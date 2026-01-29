Perú

Resultados de la Tinka este 28 de enero de 2026

Como cada miércoles, se comparten los números ganadores del sorteo millonario de la Tinka. Estos son los resultados del último sorteo

Guardar
El sorteo de la Tinka
El sorteo de la Tinka tiene un costo mínimo de un sol (Infobae/Jovani Pérez)

La lotería de La Tinka publicó los resultados ganadores de su más reciente sorteo. Descubra si obtuvo alguno de los premios millonarios que ofrece la compañía de lotería y apuestas deportivas de Perú.

Fecha del sorteo: miércoles 28 de enero de 2026.

Número del sorteo: 1268.

Resultados: 29 34 19 33 38 3 y 40.

A qué hora se juega la Tinka

La Tinka lleva a cabo dos sorteos a la semana, todos los domingos y los miércoles.

Los resultados ganadores se difunden después de las 20:30 horas.

Hasta cuándo puedes reclamar tu premio

Estos son los números de días estipulados para reclamar los premios de La Tinka:30 días si el premio es mayor a los 5.000 soles y menor al millón de soles.90 días si el premio es mayor al millón de soles.180 días si el premio es menor a los 5.000 soles.Cabe mencionar que los días son naturales y se cuentan a partir del día siguiente de la realización del sorteo ganador.

Qué estrategias pueden aumentar mis chances de ganar La Tinka, según la IA

Esta lotería es una de
Esta lotería es una de las más populares de Perú por su gran cantidad de premios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para aumentar tus chances de ganar en La Tinka, aunque no hay una fórmula mágica porque es un juego de azar, algunas estrategias recomendadas por la inteligencia artificial (IA) incluyen:

Jugar en grupo: Formar un grupo para combinar recursos y comprar más boletos te permite cubrir más combinaciones, aumentando las probabilidades de ganar, aunque el premio se reparte entre los integrantes.

Elegir números menos populares: Evitar números que mucha gente elige (como fechas de cumpleaños) puede reducir la competencia y, si ganas, evitar que tengas que compartir el premio.

Emplear sistemas reducidos: Escoger un conjunto limitado de números y jugar todas sus combinaciones posibles puede costar más, pero aumenta las oportunidades de acierto.

Jugar con regularidad: Participar frecuentemente en los sorteos incrementa tus oportunidades acumuladas, siempre jugando dentro de tus posibilidades económicas.

Seleccionar números de forma inteligente: Ya sea aleatoriamente o basándote en estadísticas de números que han salido con más frecuencia, aunque en teoría todas las combinaciones tienen la misma probabilidad.

Optar por premios menores o modalidades adicionales: Algunas variantes de La Tinka permiten apostar más números o jugar a juegos complementarios para aumentar chances de ganar premios menores, que pueden ser más alcanzables.

Es fundamental jugar responsablemente y entender que estas estrategias solo aumentan ligeramente la probabilidad de ganar, sin garantizar el premio mayor.

¿Cómo se juega La Tinka?

Como cada miércoles, se llevó
Como cada miércoles, se llevó a cabo un sorteo de La Tinka (Pixabay)

Para jugar Tinka se debe de entrar a esta página de internet, donde se podrá elegir la combinación con un costo mínimo de cinco soles.

El siguiente paso en el juego es elegir seis números de una lista que va del 1 de 48, los cuales conformarán la apuesta.

Se puede elegir cualquier número sin repetir, si no se sabe qué elegir, existe la opción "Al Azar” y el sistema los escogerá de forma aleatoria.

Si existe un error a la hora de elegir la jugada, se puede seleccionar el botón de limpiar y elegir los números de nuevo.

Cuando se haya elegido los números de la jugada, hay que hacer clic en el botón con la leyenda “Finaliza tu compra” para confirmarla y listo.

Para ganar el premio mayor de La Tinka, el Pozo Millonario, la apuesta tiene que coincidir con los seis números del sorteo. Sin embargo, hay recompensas para aquellos que solo aciertan con dos o más números del sorteo.

Para los que consiguieron de tres a cinco aciertos, se puede ganar de cinco a 50.000 soles; si son sólo dos, se obtiene una jugada gratis o una jugada al dos por uno.

Los resultados de los sorteos y los videos se publican en la página principal del juego.

¿Cómo ganar La Tinka? (Infobae)
¿Cómo ganar La Tinka? (Infobae)

¿Qué es La Tinka?

La Tinka es una compañía de lotería y apuestas deportivas de Perú que administra las loterías Tinka, Gana Diario, Kábala, Raspaditas, Kinelo, los juegos rápidos Casino, Raspa Ya!, Deportes virtuales y las apuestas deportivas Te Apuesto y Ganagol.

Parte de las ganancias de La Tinka son destinadas a sociedades de beneficencia de Huancayo, Jaén, Lima y Arequipa bajo la supervisión del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. También contribuye con los municipios donde operan dichas beneficencias.

Los aportes de La Tinka se destinan a los servicios de protección social permanentes dirigido a niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad y personas adultas mayores que se encuentren en situación de riesgo o vulnerabilidad. A través de estos programas miles de personas se benefician año a año desde 1994.

El premio más grande de la historia de la Tinka han sido de 20 millones de soles, ganado por un arequipeño en 2019 y el de 9 millones de soles cuyo suertudo fue un cuzqueño, en octubre de 2020.

Temas Relacionados

La TinkaGanadoresperu-loteriasperu-noticiasNoticias

Más Noticias

Qué se celebra el 29 de enero en el Perú: hitos que definieron trayectorias políticas, literarias y sociales

Diversos acontecimientos ocurridos en esta fecha ofrecen un mosaico revelador sobre transformaciones políticas, avances culturales y desafíos urbanos a lo largo de dos siglos de historia nacional

Qué se celebra el 29

Resultados del Gana Diario: todos los números ganadores del 28 de enero de 2026

Esta lotería peruana celebra un sorteo al día a las 20:30 horas. Averigüe si fue el afortunado ganador del premio mayor

Resultados del Gana Diario: todos

Macarius le pide a Suheyn Cipriani ser su novia con serenata en vivo y le pide ser su novia: “Eres muy especial”

Con mariachis, rosas y una confesión directa, Macarius le pidió a la exMiss Perú ser su novia frente a cámaras, confirmando los rumores que circulaban desde inicios de enero

Macarius le pide a Suheyn

DT del Club 2 de Mayo habló de las separaciones de Carlos Zambrano y Sergio Peña en Alianza Lima en la antesala de Copa Libertadores 2026

Eduardo Ledesma ha reconocido que ha trabajado con el grupo del ‘gallo norteño’ pensando en neutralizar al ‘Káiser’ y al ‘10′. Sin embargo, la coyuntura actual lo obligará a modificar su plan

DT del Club 2 de

Frustrarse no es malo: cómo convertir el bloqueo en una oportunidad de crecimiento

Un sentimiento de insatisfacción indica que algo no está funcionando y puede servir como indicador para adoptar nuevas estrategias o buscar ayuda, según especialistas del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado – Hideyo Noguchi

Frustrarse no es malo: cómo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Jerí supervisó en directo

José Jerí supervisó en directo el traslado de ‘El Monstruo’ por Lima tras extradición desde Paraguay, al estilo de Donald Trump

Premier afirma que no procede censura ni vacancia contra José Jerí y señala que hay una “campaña de demolición” por las elecciones 2026

El 67% de los votantes peruanos teme que el país caiga en una dictadura al estilo Venezuela, según estudio

PJ levanta el secreto bancario del Partido Aprista, Jorge del Castillo, Luis Alva y Luciana León por caso Odebrecht

Tomás Gálvez admitió que archivó ‘dos o tres’ investigaciones contra Dina Boluarte: “No revestían naturaleza penal”

ENTRETENIMIENTO

Macarius le pide a Suheyn

Macarius le pide a Suheyn Cipriani ser su novia con serenata en vivo y le pide ser su novia: “Eres muy especial”

Carlos Orozco responde a Santi Lesmes tras amenaza legal: “Haz lo que tengas que hacer, pero no has aclarado nada”

Paul Michael sale en defensa de Pamela López tras acusaciones de infidelidad de Christian Cueva: “Cuenta con mi apoyo”

Gabriel Meneses expone traición de alguien cercano tras filtración de video con Sirena Ortiz: “Me sentí traicionado”

Karla Tarazona reaparece en clínica de fertilidad con Christian Domínguez y emociona con ecografía: “Falta poco”

DEPORTES

DT del Club 2 de

DT del Club 2 de Mayo habló de las separaciones de Carlos Zambrano y Sergio Peña en Alianza Lima en la antesala de Copa Libertadores 2026

Mano Menezes será el nuevo técnico de la selección peruana: dirigirá a la ‘bicolor’ para las Eliminatorias 2030

“Gasté todos mis ahorros; no creo poder seguir”: el duro relato del DT de Kazoku tras descenso en la Liga Peruana de Vóley

Pedro Aquino rompe su silencio tras verse involucrado en escándalo sexual en Alianza Lima: “Más unidos que nunca”

Esteban Pavez puso punto final a su extensa etapa en Colo Colo y se centró en su nuevo reto con Alianza Lima: “Por algo me llamó Pablo Guede”