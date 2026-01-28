Perú

‘El Monstruo’ llega al Perú: ¿qué sigue en su proceso judicial?

En medio de fuertes medidas de seguridad, Erick Moreno Hernández fue trasladado desde la Penitenciaría de Emboscada al aeropuerto Silvio Pettirossi, donde será entregado a las autoridades peruanas

Guardar
El criminal Erick Moreno Hernández, alias 'El Monstruo', es trasladado desde Paraguay a Perú en un avión Antonov de la Policía Nacional. El video muestra el momento del despegue y los detalles del operativo de extradición. América TV

LLegó su hora. Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, será extraditado a Perú para ser procesado por los graves delitos que cometió cuando se encontraba al mando de su organización criminal, ‘Los Injertos del Cono Norte’.

Desde las primeras horas de la madrugada del 28 de enero, la Policía Paraguaya desplegó un amplio operativo de seguridad para concretar la entrega del cabecilla a las autoridades peruanas. Con una imagen totalmente distinta, con grilletes y un chaleco antibalas con la palabra “Detenido”, el sujeto partió rumbo al Perú.

En nuestro país, los altos mandos de la PNP, han expresado publicamente que Moreno Hernández debería ser recluido en el penal de Challapalca, ubicado en las alturas de Tacna y conocido por sus dificiles condiciones climatologicas. Asimimos, el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, consideró que ‘El Monstruo’ debería ser sentenciado a cadena perpetua.

Llegó su hora: ‘El Monstruo’
Llegó su hora: ‘El Monstruo’ es extraditado al Perú y enfrenta nuevos juicios por crimen organizado

Sin embargo, el futuro de Moreno Hernández ya no está en manos de los policías, será el Poder Judicial quien determine la pena, que está limitada por los tratados con Paraguay.

‘El Monstruo’: ¿Qué sigue después de su traslado a Perú?

El ministro de Justicia, Walter Martínez, explicó cuál es el proceso a seguir, una vez que Erick Moreno Hernández llegue al Perú. Según explicó pasará por el control de identidad correspondiente en el Poder Judicial para después ser derivado al Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

Será la junta calificadora de esta entidad, la que determine finalmente en que penal va a ser recluido. El ministro Martínez recordó que Moreno Hernández ya tiene una condena de 30 años y que aún debe ser juzgado por los otros delitos, secuestro, sicariato y organización criminal.

En ese sentido,si bien pidió que Moreno Hernández sea condenado a la máxima pena, recordó que los procesos están sujetos a los tratados internacionales con los demás países.

Por ello, en el caso de la sentencia a cadena perpetua, Martínez recordó que además de los acuerdos de extradición y tratados internacionales, que impiden que ‘El Monstruo’ reciba esta pena, otro impedimento es la temporalidad.

Aún se debe virificar si alguno de los ilicitos por los que Moreno Hernández es juzgado ocurrió antes o después de la modificatoria del Código Penal.

“Estamos, estamos atados a los tratados. Entiendo que en el Paraguay, no se contemplan estas sanciones de cadena perpetua. Y además, recordemos que los delitos que habría cometido, alias el Monstruo se enmarcan, con anterioridad a la modificación de, de la norma. Pero es un tema que, digamos, este, tendrán que, tendrán que revisar las autoridades judiciales”, expresó en TV Perú.

¿Cómo fue la captura de ‘El Monstruo’?

En setiembre de 2025, en una vivienda del distrito de San Lorenzo, el llamado “secuestrador de secuestradores”, alias ‘El Monstruo’, fue capturado por la Policía de Paraguay.

Medios de ese país informaron que los efectivos que participaron en el operativo se comunicaron en guaraní para evitar filtraciones, ya que advirtieron que el criminal estaría recibiendo apoyo desde el exterior.

Video muestra el momento exacto en que Erick Moreno, alias 'El Monstruo', es extraditado desde Paraguay. Fuertemente custodiado por agentes de la Interpol, es entregado a las autoridades peruanas en un aeródromo para su traslado a Lima. América TV

Al verse detenido, ‘El Monstruo’ intentó negociar su libertad y ofreció una fuerte suma de dinero, pero los agentes rechazaron su propuesta.

Posteriormente, altos mandos de la PNP viajaron hasta Paraguay. En ese encuentro, Moreno Hernández advirtió que está siendo acusado por crímenes que, según dijo, no cometió.

Temas Relacionados

'El Monstruo'Erick Moreno HernándezLos Injertos del Cono NorteParaguayextradiciónperu-noticias

Más Noticias

‘El Monstruo’ en Perú: cronología de su regreso al país como uno de los criminales peruanos más buscados

Erick Luis Moreno Hernández llegará al Perú este 28 de enero tras concretarse su extradición desde Paraguay, en una operación conjunta entre la PNP, la Fiscalía y autoridades paraguayas

‘El Monstruo’ en Perú: cronología

Fixture que le resta a Alianza Lima en Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: partidos en busca del tricampeonato

Las ‘blanquiazules’ vienen luchando por el liderato de la segunda etapa del torneo nacional y tendrán un duro camino para llegar a los ‘play offs’. Conoce los choques que le tocará afrontar al equipo de Facundo Morando

Fixture que le resta a

Banda de extorsionadores recibía órdenes desde el penal de Huacho para cobrar cupos a conductores

Tres sospechosos resultaron arrestados en viviendas de Huacho y Santa María tras una investigación sobre presuntas extorsiones a empresas de transporte

Banda de extorsionadores recibía órdenes

Patricia Benavides sería un peligro como fiscal suprema: Las razones del CAL para suspenderla por 6 meses

Consejo de Ética de la Orden decide suspender a la exfiscal de la Nación por mentir ante la JNJ sobre la investigación contra su hermana Enma

Patricia Benavides sería un peligro

Martha Figueroa respalda a Sergio Galliani tras acusaciones de maltrato en ‘Los Monólogos de la Vagina’

La primera actriz defendió la labor del director y actor, destacando el ambiente profesional y respetuoso durante la reciente temporada de la obra en el Teatro Marsano, luego de que Sonia Oquendo revelara haber sufrido maltrato por parte de un compañero.

Martha Figueroa respalda a Sergio
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Patricia Benavides sería un peligro

Patricia Benavides sería un peligro como fiscal suprema: Las razones del CAL para suspenderla por 6 meses

Patricia Chirinos reaparece con fractura mientras aguarda que el JNE confirme si la deja fuera de las elecciones 2026

Suspenden por seis meses a Patricia Benavides: ¿por qué caso se declaró fundada la medida cautelar contra la fiscal suprema?

Patricia Juárez acusa a Rafael López Aliaga y Renovación Popular de buscar la desestabilización: “Es parte de su inmadurez política”

Keiko Fujimori: Solo un “hecho flagrante” hará que Fuerza Popular deje de respaldar a José Jerí tras reuniones con empresario chino

ENTRETENIMIENTO

Martín Riepl y Fátima Chávez

Martín Riepl y Fátima Chávez juntos tras su retiro de La Roro Network: así reaccionó Carlos Orozco

Suheyn Cipriani enfrenta a usuario y le aclara que es la futura esposa de Macarius: “No soy su saliente, soy su mujer”

Bryan Torres niega intento de feminicidio y su abogado pone en duda video de agresión: “No hay constancia”

Karla Tarazona reaparece en clínica de fertilidad con Christian Domínguez y emociona con ecografía: “Falta poco”

Gabriel Meneses expone traición de alguien cercano tras filtración de video con Sirena Ortiz: “Me sentí traicionado”

DEPORTES

Partidos de hoy, miércoles 28

Partidos de hoy, miércoles 28 de enero de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Programación televisiva de la fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026: así se transmitirán todos los partidos por L1 Max

Alianza Lima vs Universitario: día, hora y canal TV confirmado del clásico por la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Padre de Carlos Zambrano rompe su silencio tras denuncia por abuso sexual contra su hijo: “Me ha contado algunas cosas”

Universitario vs Regatas Lima: día, hora y canal TV del partidazo por la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026