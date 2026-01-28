‘El Monstruo’ llega al Perú: ¿qué sigue en su proceso judicial?

El criminal Erick Moreno Hernández, alias 'El Monstruo', es trasladado desde Paraguay a Perú en un avión Antonov de la Policía Nacional. El video muestra el momento del despegue y los detalles del operativo de extradición. América TV

LLegó su hora. Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, será extraditado a Perú para ser procesado por los graves delitos que cometió cuando se encontraba al mando de su organización criminal, ‘Los Injertos del Cono Norte’.

Desde las primeras horas de la madrugada del 28 de enero, la Policía Paraguaya desplegó un amplio operativo de seguridad para concretar la entrega del cabecilla a las autoridades peruanas. Con una imagen totalmente distinta, con grilletes y un chaleco antibalas con la palabra “Detenido”, el sujeto partió rumbo al Perú.

En nuestro país, los altos mandos de la PNP, han expresado publicamente que Moreno Hernández debería ser recluido en el penal de Challapalca, ubicado en las alturas de Tacna y conocido por sus dificiles condiciones climatologicas. Asimimos, el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, consideró que ‘El Monstruo’ debería ser sentenciado a cadena perpetua.

Sin embargo, el futuro de Moreno Hernández ya no está en manos de los policías, será el Poder Judicial quien determine la pena, que está limitada por los tratados con Paraguay.

‘El Monstruo’: ¿Qué sigue después de su traslado a Perú?

El ministro de Justicia, Walter Martínez, explicó cuál es el proceso a seguir, una vez que Erick Moreno Hernández llegue al Perú. Según explicó pasará por el control de identidad correspondiente en el Poder Judicial para después ser derivado al Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

Será la junta calificadora de esta entidad, la que determine finalmente en que penal va a ser recluido. El ministro Martínez recordó que Moreno Hernández ya tiene una condena de 30 años y que aún debe ser juzgado por los otros delitos, secuestro, sicariato y organización criminal.

En ese sentido,si bien pidió que Moreno Hernández sea condenado a la máxima pena, recordó que los procesos están sujetos a los tratados internacionales con los demás países.

Por ello, en el caso de la sentencia a cadena perpetua, Martínez recordó que además de los acuerdos de extradición y tratados internacionales, que impiden que ‘El Monstruo’ reciba esta pena, otro impedimento es la temporalidad.

Aún se debe virificar si alguno de los ilicitos por los que Moreno Hernández es juzgado ocurrió antes o después de la modificatoria del Código Penal.

“Estamos, estamos atados a los tratados. Entiendo que en el Paraguay, no se contemplan estas sanciones de cadena perpetua. Y además, recordemos que los delitos que habría cometido, alias el Monstruo se enmarcan, con anterioridad a la modificación de, de la norma. Pero es un tema que, digamos, este, tendrán que, tendrán que revisar las autoridades judiciales”, expresó en TV Perú.

¿Cómo fue la captura de ‘El Monstruo’?

En setiembre de 2025, en una vivienda del distrito de San Lorenzo, el llamado “secuestrador de secuestradores”, alias ‘El Monstruo’, fue capturado por la Policía de Paraguay.

Medios de ese país informaron que los efectivos que participaron en el operativo se comunicaron en guaraní para evitar filtraciones, ya que advirtieron que el criminal estaría recibiendo apoyo desde el exterior.

Video muestra el momento exacto en que Erick Moreno, alias 'El Monstruo', es extraditado desde Paraguay. Fuertemente custodiado por agentes de la Interpol, es entregado a las autoridades peruanas en un aeródromo para su traslado a Lima. América TV

Al verse detenido, ‘El Monstruo’ intentó negociar su libertad y ofreció una fuerte suma de dinero, pero los agentes rechazaron su propuesta.

Posteriormente, altos mandos de la PNP viajaron hasta Paraguay. En ese encuentro, Moreno Hernández advirtió que está siendo acusado por crímenes que, según dijo, no cometió.