El emotivo mensaje de la periodista Carla Palacios Pasapera tras la partida del congresista Carlos Anderson

La periodista Carla Palacios Pasapera abrió su corazón en redes sociales con unas sentidas palabras y fotos inéditas junto al recordado congresista Carlos Anderson, recibiendo una ola de solidaridad y cariño del público y colegas (Instagram)

El fallecimiento del congresista Carlos Anderson Ramírez, confirmado el viernes 26 de diciembre, provocó reacciones tanto en el escenario político como en el ámbito personal.

A los pronunciamientos institucionales se sumó la expresión pública de la periodista y presentadora Carla Palacios Pasapera, quien utilizó sus redes sociales para manifestar el impacto emocional que le produjo la pérdida. El deceso del economista, quien se encontraba con licencia médica, ocurrió a los 65 años y fue comunicado oficialmente por el Congreso de la República.

Anderson desarrolló una trayectoria marcada por su paso por la administración pública, su labor parlamentaria y una presencia constante en espacios de análisis nacional, factores que explican la amplitud de las muestras de pesar registradas tras conocerse la noticia.

Un mensaje personal que generó eco público

El mensaje íntimo de Carla Palacios, acompañado de imágenes compartidas con Carlos Anderson, convirtió el duelo privado en una expresión pública que movilizó apoyo y empatía en redes sociales. (Instagram)

Entre los múltiples mensajes difundidos tras la muerte del legislador, uno de los que mayor repercusión tuvo fue el publicado por Carla Palacios Pasapera. La periodista compartió en su cuenta de Instagram varias fotografías junto a Carlos Anderson, imágenes que retratan momentos de cercanía, viajes y escenas cotidianas. Acompañando ese material visual, escribió una frase breve que sintetizó su estado emocional: “Adiós, mi amor, solo es una pausa…”.

La publicación despertó una respuesta inmediata por parte de usuarios y figuras públicas, quienes dejaron comentarios de apoyo dirigidos a la comunicadora. Los mensajes expresaron solidaridad y respeto, además de resaltar el vínculo afectivo que mantenía con el congresista. La reacción colectiva evidenció cómo una expresión íntima puede adquirir dimensión pública cuando se trata de una figura conocida y de un personaje con trayectoria en la vida nacional.

Las redes sociales se convirtieron en un espacio de acompañamiento simbólico, donde las palabras de aliento se multiplicaron. Sin detallar aspectos privados, los comentarios reflejaron reconocimiento al dolor expresado y al impacto que produce la ausencia de una persona con la que se compartieron experiencias significativas.

Reacciones institucionales y políticas tras el fallecimiento

Tras la muerte de Carlos Anderson, el Congreso y diversas figuras políticas expresaron condolencias, resaltando su trayectoria y dejando de lado diferencias en un momento de luto común. (Instagram)

El Congreso de la República fue una de las primeras entidades en pronunciarse oficialmente. Mediante un mensaje difundido en sus plataformas, el Parlamento expresó sus condolencias a los familiares y personas cercanas al legislador. En el comunicado se lamentó la partida de Carlos Antonio Anderson Ramírez y se le deseó descanso en paz, marcando así el inicio de los homenajes formales.

A este pronunciamiento se sumaron declaraciones de autoridades y parlamentarios de distintas bancadas. El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, confirmó que Anderson atravesaba un delicado estado de salud y que se encontraba con licencia médica al momento de su fallecimiento. “Es muy lamentable. Ha fallecido el congresista Carlos Anderson. Mis condolencias a su familia. En el último tiempo estaba delicado de salud y se encontraba con licencia médica. Desgraciadamente ha fallecido. Es muy triste”, señaló en declaraciones a Canal N.

Otros legisladores también expresaron su pesar. Ruth Luque destacó que, pese a las diferencias políticas, mantuvo un trato respetuoso con Anderson y coincidió con él en preocupaciones sobre la situación del país. José Luna recordó su desempeño como economista y su interés en temas vinculados a la economía social de mercado. Patricia Chirinos manifestó su respeto por la trayectoria del parlamentario, aun cuando no siempre compartieron posiciones.

Estas expresiones reflejaron un reconocimiento transversal a la figura de Anderson, más allá de las discrepancias propias del debate político.

Trayectoria pública y transición parlamentaria

Con una carrera marcada por la gestión pública y la independencia política, Anderson deja un escaño que será ocupado según el orden electoral establecido. (Instagram)

Carlos Anderson Ramírez fue economista de formación y desarrolló una carrera vinculada tanto a la gestión pública como al análisis de coyuntura. En 2013 asumió la presidencia del Consejo Directivo del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, cargo que desempeñó durante el gobierno de Ollanta Humala. Desde esa posición participó en procesos de planificación estratégica a nivel nacional hasta su renuncia en 2015.

Su incursión en la política electoral incluyó varios intentos antes de llegar al Congreso. En 2006 postuló con Fuerza Perú y en 2020 con Perú Patria Segura, sin obtener un escaño. Recién en las Elecciones Generales de 2021 logró acceder al Parlamento tras postular por Podemos Perú. Posteriormente, se desvinculó de esa bancada y continuó su labor como legislador no agrupado, manteniendo una línea independiente y crítica en diversos debates.

Además de su trabajo parlamentario, Anderson fue un participante frecuente en medios de comunicación, donde ofrecía análisis económicos y opiniones sobre asuntos nacionales. En agosto de 2025 renunció al partido Perú Moderno, organización en la que había sido mencionado como posible precandidato presidencial, decisión que marcó otro distanciamiento partidario en su trayectoria.

El fallecimiento del congresista activó el procedimiento de reemplazo previsto por la normativa electoral. Conforme al orden de prelación de la lista de Podemos Perú por Lima en 2021, la accesitaria llamada a asumir el escaño es Judith Laura Rojas, quien obtuvo la siguiente mayor votación dentro de esa agrupación. El proceso contempla la notificación oficial al Jurado Nacional de Elecciones, la validación del accesitario y la posterior juramentación ante el Pleno.