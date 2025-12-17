Centros comerciales alcanzarían los S/ 40 mil millones en ventas este 2025, un aumento del 10%

Los resultados muestran una evolución favorable frente a ejercicios anteriores, con un avance más marcado a partir del 2024. Foto: TripAdvisor

Los centros comerciales proyectan cerrar el 2025 con ventas por S/ 40 mil millones, lo que implicaría un crecimiento de 10% frente al 2024. La estimación se apoya en el desempeño observado a lo largo del año y en el mayor movimiento comercial registrado en la recta final.

Este resultado se enmarca en una recuperación progresiva del sector tras un periodo de menor dinamismo. Las cifras reflejan una mejora continua en comparación con años previos, especialmente desde el 2024.

Evolución de las ventas en los últimos años

El gerente general de la Asociación de Centros Comerciales y de Entretenimiento del Perú (Accep), José Antonio Contreras, señaló que en el 2024 las ventas ascendieron a S/ 36.200 millones y que este año se espera llegar a los S/ 40 mil millones. “El año pasado vendimos S/ 36.200 millones y este año aspiramos a llegar a los S/ 40 mil millones, lo cual sería un impacto importante con cerca casi de 10% de crecimiento, casi tres veces el valor del porcentaje de expansión del país”, indicó.

Al referirse al desempeño previo, recordó que el 2023 estuvo marcado por inflación y desaceleración económica. “El 2023 fue un año malo porque hubo inflación y un poco de recesión por lo cual vendimos S/ 33 mil millones, un crecimiento de solo 3% frente al 2022. Pero el 2024 sí crecimos casi 9% y este año estamos creciendo alrededor de 10%. Entonces venimos con dos años buenos en el sector”, precisó.

Según el gremio, en las semanas recientes se ha observado un aumento de entre 10% y 15% en la afluencia a los centros comerciales frente al mismo tramo del año pasado. Foto: difu

Presencia nacional y empleo

Contreras destacó la relevancia que ha adquirido la industria de centros comerciales por su impacto en la actividad productiva y el empleo, especialmente durante la campaña de fin de año.

Según datos de Accep, el gremio agrupa 88 centros comerciales en el país, de los cuales 48 se ubican en Lima y 40 en provincias. En estos espacios operan más de 9.000 comercios que generan cerca de 190 mil puestos de trabajo a nivel nacional.

Aumento del flujo de visitantes en centros comerciales

En las últimas semanas, los centros comerciales han registrado un incremento del flujo de visitantes de entre 10% y 15% en comparación con el mismo periodo del año anterior, de acuerdo con el gremio.

“En un mes normal, tenemos alrededor de 60 millones de visitantes a los centros comerciales. Entonces, si este diciembre se proyecta un crecimiento de 15%, serán 9 millones de personas más que vendrán y eso es una buena noticia porque es sinónimo de que el Perú viene creciendo”, sostuvo el gerente general de Accep.

Este año ha aumentado la afluencia de clientes en los centros comerciales. Foto: Andina

Factores que influyen en el consumo

El mayor consumo, explicó Contreras, responde a dos elementos específicos. “Eso se refleja básicamente en el mayor consumo de la población por dos fenómenos que se han producido. Uno es la disminución del precio del dólar que permite que los productos importados tengan un mejor precio, y el otro es el retiro de las AFP que ha sido más o menos de S/ 17 mil millones al 30 de noviembre, según la SBS”, señaló.

De acuerdo con cifras de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), los retiros acumulados hasta esa fecha han contribuido a incrementar la liquidez disponible en la economía.