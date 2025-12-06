Declaran Alerta Verde en EsSalud desde hoy hasta el feriado 9 de diciembre: ¿Qué significa?

El Seguro Social de Salud (EsSalud) activó la Alerta Verde en todos sus centros de atención a nivel nacional desde el sábado 6 hasta el martes 9 de diciembre. Según informó la institución, esta medida se declara ante el feriado largo que se conmemora en todo el Perú por las celebraciones de la Inmaculada Concepción y la Batalla de Ayacucho.

¿Qué significa la Alerta Verde de EsSalud?

La Alerta Verde de EsSalud es un mecanismo de prevención y preparación operativa que activa la institución en situaciones especiales, como feriados largos, eventos masivos o cualquier circunstancia que pueda generar una mayor demanda de servicios de salud.

No se trata de una emergencia médica, sino de un estado de alerta destinado a garantizar la continuidad y eficiencia de la atención a los asegurados. En esa línea, EsSalud explicó que se priorizará la atención oportuna, especialmente en áreas críticas como Emergencias y quirófanos de sus centros a nivel nacional.

“El objetivo de la Alerta Verde es coordinar y fortalecer las acciones de preparación y respuesta de todas las redes de EsSalud en todo el país. Cada red cuenta con planes de contingencia que incluyen personal, medicamentos y otros recursos necesarios para garantizar la atención sin interrupciones”, indicó el presidente ejecutivo de EsSalud, Dr. Segundo Acho Mego.

En cumplimiento de esta medida, la Gerencia Central de Operaciones de EsSalud implementó una serie de acciones para garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales. Entre ellas, se contempla la disponibilidad del personal necesario para cirugías y atención de emergencias, así como la continuidad de las prestaciones médicas.

Asimismo, se instruyó mantener en operación los servicios más críticos, incluyendo las unidades de cuidados intensivos (UCI), los centros obstétricos, las unidades de quemados y los bancos de sangre, según la capacidad resolutiva de cada establecimiento.

Se dispuso también revisar y actualizar los recursos indispensables, como medicamentos, camas y ambulancias, con el fin de enfrentar cualquier eventualidad y garantizar la provisión oportuna de bienes y servicios en todos los centros de EsSalud del país.

Se aseguró además el funcionamiento continuo del sistema de comunicaciones durante las 24 horas, así como el transporte hacia y desde los establecimientos de la red asistencial. De manera paralela, se realizará un seguimiento constante de todos los locales.

Peruanos viajarán por feriado largo

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) proyectó que el feriado largo del 6 al 9 de diciembre generará más de US$ 154 millones para el turismo interno, incluyendo las celebraciones de la Inmaculada Concepción y la Batalla de Ayacucho, fechas que incentivan los viajes en diversas regiones. Según la ministra Teresa Mera, 1.3 millones de peruanos aprovecharán estos días para viajar, dinamizando transporte, alojamiento y actividades recreativas.

Entre quienes no viajarán, los principales motivos son factores económicos (40,6%) y falta de tiempo (33,8%). Los viajes se realizarán principalmente por visitas a familiares (54,1%) y recreación o descanso (37,9%). Lima Metropolitana concentra el mayor origen de viajeros (41,7%), aunque las regiones del interior muestran crecimiento. Los destinos más mencionados incluyen Lima, La Libertad, Ica, Arequipa, Cajamarca, Áncash, Cusco, Piura, Ayacucho y Lambayeque.

Feriado largo en diciembre. Foto: 7calendar / difusión

El 99,1 % de los viajes será organizado de manera independiente, usando principalmente buses interprovinciales (74,8%), seguido de vehículos particulares y aviones. En hospedaje, un 30,4 % optará por hoteles y hostales, mientras que la mayoría se quedará en casas de familiares. El gasto promedio estimado es de S/ 434 por persona, con una estadía de tres noches.

La ministra Mera resaltó que los feriados largos fortalecen el turismo interno y dinamizan la economía regional, consolidando oportunidades de viaje y apoyando la recuperación del sector.