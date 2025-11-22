Perú

Caen 14 miembros de ‘Los Injertos del Cono Norte’: red alimentaba de dinero a ‘El Monstruo’

La PNP y la Fiscalía señaló que la operación incluyó el allanamiento de 23 viviendas y la intervención de 14 celdas en penales de Lima y Loreto

Declaraciones del fiscal Jorge Chávez Cotrina sobre la detención de integrantes de la banda criminal liderada por 'El Monstruo' | Video: Ministerio Público

La Policía Nacional (PNP), con apoyo del Ministerio Público, llevó a cabo la madrugada de este viernes un operativo de gran escala contra los restos de la organización criminal conocida como ‘Los Injertos del Cono Norte’. El grupo, encabezado por Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, quien actualmente permanece encarcelado en Paraguay, fue objeto de una serie de intervenciones simultáneas.

En total, los agentes registraron 23 viviendas, ubicadas tanto en Lima como en Loreto, y realizaron inspecciones en 14 celdas de distintos penales del país, según comunicó el general Marco Conde Cuéllar, responsable de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri). “Las acciones se desarrollan de manera simultánea en varios distritos de Lima, como Comas, Carabayllo y Puente Piedra, además de la región Loreto. También se intervino en celdas de penales, ya que los investigados pertenecen a una banda delictiva ampliamente conocida”, señaló el jefe policial.

El coronel Eric Ángeles Puente, encargado de la División de Alta Complejidad (Diviac), explicó que las pesquisas permitieron descubrir posibles actividades ilícitas organizadas desde prisiones por integrantes de la banda actualmente tras las rejas.

De acuerdo con un comunicado del Ministerio Público, el operativo derivó en la detención de 14 presuntos miembros de la red, incluyendo figuras de alto y medio rango. Estas personas permanecerán bajo detención preliminar durante 15 días hasta que se concrete el pedido de prisión preventiva. Durante este tiempo, las autoridades analizarán los documentos y levantarán el secreto de las comunicaciones de los teléfonos celulares incautados.

Caen remanentes de 'Los Injertos
Caen remanentes de 'Los Injertos del Cono Norte', banda de 'El Monstruo', por los delitos de extorsión, secuestro y homicidio en distritos como San Martín de Porres y Comas| Foto: PNP

Las investigaciones apuntan a que la banda opera desde 2022 y se le atribuyen delitos de extorsión, secuestro y homicidio en los distritos de Comas, Carabayllo, Independencia, San Martín de Porres y Los Olivos. Parte de sus actividades incluía el cobro de sumas de entre S/ 10,000 y S/ 80,000 a empresas formales, además de peticiones diarias de entre uno y cinco soles a mototaxistas y conductores de combis.

“Esta era la parte que nos faltaba. Ya con este operativo cerramos el círculo de esta organización criminal, que era la que le alimentaba de dinero al famoso El Monstruo, que es el líder de esta organización criminal que está detenido en Paraguay”, mencionó el fiscal Jorge Chávez Cotrina, coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada.

El Ministerio Público también identificó otra modalidad de extorsión: la exigencia de compra de tarjetas de polladas o chuletadas a empresas de transporte, lo que permitía justificar pagos bancarios o en efectivo asociados a estas actividades ilícitas.

Según fuentes policiales, los allanamientos se concentraron principalmente en Lima, con 12 acciones en Comas, dos en Villa El Salvador, dos en Puente Piedra, una en Carabayllo y una más en el Callao. Dos intervenciones adicionales se realizaron en Loreto. En esta última región, la policía detuvo a una ciudadana venezolana, acusada de integrar la organización.

Las celdas intervenidas estaban ubicadas en los penales Santa Mónica, Lurigancho, Ancón, Cañete y Huaral.

‘El Monstruo’ será extraditado al Perú

La jueza Clara Ruíz Díaz autorizó la extradición de Erick Luis Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, requerido por las autoridades peruanas por secuestro, asociación ilícita y otros delitos vinculados al crimen organizado. Moreno fue capturado el 25 de septiembre en San Lorenzo, Paraguay, durante un operativo conjunto entre la policía paraguaya y equipos de investigación peruanos.

Su detención marcó un hito en la investigación contra la organización criminal ‘Los Injertos del Cono Norte’, liderada por él y activa principalmente en Lima Norte. La cooperación internacional y la coordinación policial resultaron decisivas para el arresto de Moreno.

