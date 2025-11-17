Perú

PNP inicia entrega de autos, pese a irregularidades: Contraloría advierte aumento de vehículos y posibles sobrecostos

Órgano de control halló, entre otros hechos, que la cifra total de vehículos se incrementó inesperadamente a 177 y el funcionario encargado de formalizar la solicitud de compra estaba inhabilitado

Guardar
Capturas de pantalla| Punto Final
Capturas de pantalla| Punto Final

La Policía Nacional del Perú (PNP) comenzó la entrega de una nueva flota de vehículos. El proceso se lleva a cabo a pesar de un informe de la Contraloría General de la República que advierte sobre irregularidades en el proceso de adquisición, incremento no planificado de vehículos y posibles sobrecostos.

Punto Final develó que al menos 120 coroneles de la PNP acudieron vestidos de civil a un local identificado en la capital para recoger sus nuevos Toyota Corolla de última generación. Según detalló el dominical, “los vehículos fueron entregados a altos mandos sin SOAT ni placas, omitiendo requisitos contractuales esenciales y generando dudas sobre su circulación legal inmediata”.

¿Qué advirtió Contraloría?

Guzmán Vera Coronel, vocero de la Contraloría General, confirmó la identificación de problemas y presuntas irregularidades desde el nacimiento de esta contratación. Las adquisiciones, ordenadas bajo instrucción directa del entonces teniente general Víctor Zanabria Angulo —uno de los beneficiarios de los vehículos Audi—, superan los dieciocho millones setecientos mil soles (cerca de cinco millones de dólares).

El proceso comenzó con la proyección inicial de ocho camionetas Audi, cuarenta Toyota RAV4 (SUV) y ciento veinte Toyota Corolla para los altos oficiales. No obstante, la cifra total de vehículos se incrementó inesperadamente a 177: la cantidad de Toyota RAV4 pasó de cuarenta a cincuenta, y la compra de Audi se ajustó a siete unidades. “Al igual que en el caso de las camionetas RAV4, este número podría incrementarse si la entidad requiere un adicional”, advirtió Vera Coronel.

Uno de los efectivos saliendo
Uno de los efectivos saliendo con el vehículo entregado. | Punto Final

También cuestionan el procedimiento administrativo, dado que el requerimiento de compra se basó indebidamente en adquisiciones similares realizadas por el Ejército, aunque las condiciones de ambas instituciones difieren normativamente. Además, se indicó que el funcionario de la PNP encargado de formalizar la solicitud de compra estaba inhabilitado para ejercer, en el momento de la gestión.

El reportaje expuso que la adjudicación se realizó en bloque, agrupando vehículos de diferentes categorías, lo que impactó tanto en el valor referencial como en la conformación del concurso. Un ejemplo citado es que para la compra de vehículos Audi se desestimó una oferta de la marca Mitsubishi que presentó un precio menor, argumentando cuestiones técnicas sobre la llanta de repuesto que, según especialistas consultados, podían haberse resuelto con mayor flexibilidad en las bases del concurso.

El vocero de Contraloría mencionó que “las camionetas Volkswagen Tiguan fueron utilizadas como parámetros para establecer el valor referencial. […] Nos ha llamado la atención algunos datos iniciales porque, aparentemente, se habría cotizado por encima de los valores que establece el mercado”, refiriéndose a presuntos incrementos superiores a diez mil dólares por unidad respecto a valores de referencia obtenidos en las distribuidoras.

Contraloría alista segundo informe. |
Contraloría alista segundo informe. | Punto Final

Esta asignación de vehículos de lujo contrasta con la situación edilicia de diversas dependencias policiales: diversas comisarías en todo el país presentan infraestructura colapsada, carencia de servicios básicos, suspensión del suministro eléctrico y riesgo de accidentes para el personal. Según los testimonios recogidos, mientras algunos oficiales reciben autos de alta gama, otros efectivos “con treinta o cuarenta años de servicio no tienen acceso ni a servicios mínimos ni a equipos de trabajo adecuados”.

Al intentar recabar declaraciones oficiales, Punto Final reportó que la entrega de vehículos se interrumpió abruptamente ante la presencia del equipo periodístico. El general Gustavo Pareja, director de Administración de la PNP, declinó ofrecer declaraciones y la entrevista pactada con el coronel Walter Ramos Gómez, jefe de la división de logística, fue cancelada por decisión de la alta dirección policial.

Temas Relacionados

ContraloríaMininterPNPperu-noticia

Más Noticias

El K-pop muestra su fuerza en Perú: descubre lo más popular en iTunes

El éxito mundial de PSY, Gangnam Style, fue un parteaguas para que el K-pop tuviera su pase de acceso a la industria musical de occidente

El K-pop muestra su fuerza

La asesora de confianza de José Jerí que elevó su patrimonio en más de 100 mil dólares en menos de cuatro años

Panorama reveló el rápido ascenso de cargos y salarios de la asesora, junto a adquisiciones patrimoniales que exceden sus ingresos iniciales

La asesora de confianza de

Lesly Shica denuncia amenazas y presiones para no mostrarse mucho con José Jerí: “Quieren atemorizarme, que deje de sonreír”

La ministra denunció que enfrenta amenazas y presiones para reducir su exposición pública, especialmente por su cercanía con el presidente interino. Indicó que las intimidaciones surgen tras cambios implementados en un programa de su sector

Lesly Shica denuncia amenazas y

Partidos de hoy, domingo 16 de noviembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada de este día contará con varios encuentros en el marco de las Eliminatorias 2026 de la UEFA, así como de otros torneos de gran relevancia

Partidos de hoy, domingo 16

Contraloría destapa irregularidades en viviendas de interés social: edificios con hasta 28 pisos donde solo permitían 10

Un informe reveló que 6 de cada 10 proyectos fueron autorizados pese a incumplir condiciones técnicas básicas, incluir alturas no permitidas y vender departamentos a más del doble del precio tope permitido para la categoría

Contraloría destapa irregularidades en viviendas
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

La asesora de confianza de

La asesora de confianza de José Jerí que elevó su patrimonio en más de 100 mil dólares en menos de cuatro años

Lesly Shica denuncia amenazas y presiones para no mostrarse mucho con José Jerí: “Quieren atemorizarme, que deje de sonreír”

Los correos entre Lesly Shica y Julio Demartini: coordinaciones con congresistas, límites a la prensa y más

La última Navidad de estos congresistas: recibirán tarjeta de S/1.900 y bonos que suman casi S/47.000

Contraloría confirma que el Ministerio del Interior compró para la PNP un avión en desuso y sin requisitos básicos

ENTRETENIMIENTO

El K-pop muestra su fuerza

El K-pop muestra su fuerza en Perú: descubre lo más popular en iTunes

Netflix Perú: “Frankenstein” de Guillermo del Toro encabeza el ranking de las mejores películas para ver esta noche

Son del Duke incorpora a Nickol Sinchi, ex Corazón Serrano, como parte de su renovada delantera

Susan Ochoa incursiona en el género tropical y lanza su videoclip ‘Mix Los Bomberos’

“Chavín de Huántar, el rescate del siglo” supera el millón de espectadores en el cine nacional

DEPORTES

Partidos de hoy, domingo 16

Partidos de hoy, domingo 16 de noviembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

GOLPERU dijo adiós a la Liga 1 y Jorge Kieffer dejó mensaje final: “No somos monedas de oro, no le podemos gustar a todos”

Ignacio Buse promete reponerse tras la dolorosa caída en la final del Challenger de Montevideo: “A seguir, no hay de otra”

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: así marchan los equipos tras la fecha 4 de la primera fase

Resultados de la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así quedaron los partidos