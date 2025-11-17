Piden a la PNP separar a capitana por orden ilegal que dejó a suboficial postrado con daño cerebral: ella sigue de vacaciones

Policía sobrevive con graves daños a una caída de cuatro metros en comisaría de Pamplona. Canal N

El director del Instituto de Defensa Legal Policial, Jesús Poma, solicitó este lunes “un pronunciamiento expreso e inmediato” de la Policía Nacional (PNP) y del Ministerio del Interior sobre el accidente que sufrió el suboficial Roger Quispe, quien cayó desde una ventana del primer piso cuando realizaba tareas de limpieza en una comisaría, orden que contravenía el reglamento.

En diálogo con Canal N, Poma expresó su preocupación debido a que las instituciones mencionadas aún no han emitido ninguna declaración tras la difusión de un reportaje en Cuarto Poder, que dio a conocer la denuncia e incluyó imágenes del agente, actualmente postrado y con daño cerebral.

“Hasta el momento no hay un pronunciamiento, no hay un comunicado oficial, y estamos solicitándolo. ¿Por qué? Porque no solamente es el tema penal, que es a través del Ministerio Público, sino también es el lado administrativo y disciplinario o para que los órganos de control puedan accionar en ese extremo”, señaló.

La Ley 30714 determina que las sanciones disciplinarias para los miembros de la PNP pueden ser amonestación escrita, sanción simple de uno a diez días para faltas leves, sanción de rigor de uno a quince días para infracciones graves, pase a disponibilidad de seis meses a dos años para infracciones muy graves y retiro definitivo para falta muy grave.

Poma reclamó que el Hospital Nacional PNP Luis N. Sáenz debe cubrir el tratamiento de Quispe, pero denunció que no se está asumiendo esa responsabilidad pese a la gravedad de su estado

Según el dominical, el policía de la sección Familia cayó desde una altura de cuatro metros en la comisaría de Pamplona II, San Juan de Miraflores, tras recibir una orden ajena a sus funciones. La capitana Lisette Quispe, acusada de dar la instrucción arbitraria, enfrenta una denuncia penal por abuso de autoridad y lesiones graves y se encuentra de vacaciones.

Poma recordó que una directiva policial vigente prohíbe asignar labores ajenas al trabajo policial, ya que “ellos han sido formados en una escuela para orden público o para investigación penal, no para realizar labores de limpieza”, por lo tanto, la prohibición era ”expresa”.

Añadió que la investigación penal debe contemplar el delito de atentado contra las normas de seguridad en el centro de trabajo. “Como empleador tengo la obligación de garantizar, si voy a darle una orden respecto a este tema, a garantizarle las condiciones mínimas de seguridad, y eso es lo que no se ha hecho”, manifestó.

Roger Quispe quedó con daño cerebral severo tras caer desde el primer piso al sótano de la comisaría Pamplona 2. | Cuarto Poder

Atención

También reclamó que el Hospital Nacional PNP Luis N. Sáenz PNP debe asumir el tratamiento de Quispe. “Y si necesita una operación directa o algún implemento, costearlo. Sin embargo, no se está haciendo cargo de manera directa la Policía y eso es lo que está preocupando, porque una persona con ese tipo de daño necesita mucho tratamiento”, dijo.

Al ser consultada por el programa, la capitana respondió que “el caso está siendo investigado” y que, con esa pesquisa, se va “a saber cómo sucedieron los hechos”. No ofreció más declaraciones.

Su versión presentada ante la Fiscalía, según el reportaje, indica que el suboficial saltó por la ventana, aunque otros nueve agentes entrevistados rechazan que la acción haya sido voluntaria o resultado de un juego entre compañeros. El agente ha perdido movilidad en el lado derecho del cuerpo, no puede formar oraciones y sufrió pérdida de memoria.