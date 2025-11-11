Beca 18-2026: así será el estricto control para el Examen Nacional de Preselección de este domingo

El proceso cuenta con estrictos controles tecnológicos, como cámaras de vigilancia continuas, detectores de metales y equipos informáticos aislados para evitar filtraciones - Créditos: Pronabec.

Más de 97.000 jóvenes participan este domingo 16 de noviembre en el Examen Nacional de Preselección (ENP) de Beca 18-2026, organizado por el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec).

La jornada se desarrolla de manera simultánea en 180 locales distribuidos estratégicamente en toda la geografía nacional y está respaldada por un riguroso despliegue de medidas de seguridad para ofrecer un proceso transparente y confiable.

La protección del examen inicia con la asignación de las tareas vinculadas a la elaboración, supervisión y aplicación del ENP a diversas instituciones educativas y empresas, definidas tras procesos de convocatoria y selección. Esto garantiza la imparcialidad y la adecuada ejecución de cada una de las etapas.

Durante la fase de preparación del material, se utilizan controles tecnológicos y físicos en los ambientes donde se confecciona la evaluación. La presencia de cámaras de vigilancia durante las 24 horas y la semana completa, el empleo de detectores de metales para el acceso a áreas restringidas y la total desconexión de los equipos informáticos a redes evitan cualquier intento de filtración.

El control de identidad utiliza el DNI físico y, cuando corresponde, validación biométrica para asegurar una evaluación transparente y justa, incluyendo apoyo a postulantes con discapacidad - Créditos: Pronabec.

Concluido el armado de los exámenes, cada paquete se sella, se almacena en cajas custodiadas notarialmente y se traslada hacia las sedes conforme a protocolos estrictos, asegurando la inviolabilidad del contenido hasta su apertura en presencia de responsables.

El día de la evaluación, los postulantes ingresarán bajo estrictas medidas de control. La verificación de identidad se realiza con DNI en físico y, en casos específicos, se complementa con lectura de huella dactilar. Personal instruido utiliza detectores de metales durante el acceso a los ambientes, minimizando la posibilidad de ingresos no autorizados de dispositivos o materiales prohibidos.

Además, en cada sede, especialistas de Pronabec y un consorcio educativo coordinan la logística y atención, incluyendo la asistencia a postulantes con discapacidad, cuidando que el acceso a la evaluación sea equitativo e inclusivo.

Durante todo el proceso, las autoridades locales y otros observadores designados supervisan el cumplimiento de las normas. El resguardo externo lo proveen efectivos policiales para controlar el orden y la seguridad tanto en el ingreso como en la salida de los participantes.

Finalizada la jornada, todos los exámenes se recopilan bajo custodia y son remitidos para su procesamiento óptico, tarea de una empresa especializada. Estas acciones cuentan con estrictos protocolos de confidencialidad para todo el personal involucrado.

Los resultados del ENP se publicarán el 22 de diciembre en la página web del Pronabec (LINK). Luego, los estudiantes que obtengan los mejores puntajes avanzar en la postulación para una de las 20.000 becas previstas para la próxima edición del programa.

Beneficios de la beca

Costos académicos cubiertos

Inscripción en el centro educativo asignado

Pago del examen de admisión o carpeta solicitada por la universidad o instituto

Cobertura de pensiones académicas durante toda la carrera

Trámite para obtener el grado, título o documento equivalente al culminar los estudios

Curso de inglés desde el segundo año, siempre que no forme parte del plan curricular de la carrera seleccionada

Costos no académicos incluidos

Alimentación cubierta mientras duren los estudios

Hospedaje para aquellos beneficiarios que lo necesiten, conforme a lo establecido en la beca

Suministro de materiales, ropa o uniformes requeridos por el programa académico

Desplazamientos locales entre el lugar de residencia y la institución educativa

Provisión de útiles básicos de oficina necesarios para el desempeño académico

Entrega de computadora portátil u otro dispositivo para las actividades formativas

Transporte vinculado al seguimiento y permanencia en los estudios