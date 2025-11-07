Perú

Informe final propone inhabilitar 10 años a Pedro Castillo, Betssy Chávez y Willy Huerta por el golpe

Congresista Ana Zegarra considera que golpista expresidente y premier tienen responsabilidad política por los hechos del 7 de diciembre de 2022

Guardar
Informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales propone inhabilitar a Betssy Chávez y a Pedro Castillo por el fallido golpe de Estado. | Canal N

El informe final de la denuncia constitucional contra el golpista expresidente Pedro Castillo propone inhabilitarlo por 10 años por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre. Así lo estimó la congresista delegada del caso, Ana Zegarra de la bancada de Somos Perú.

El mismo documento plantea inhabilitar a la expremier Betssy Chávez, quien actualmente se encuentra atrincherada en la Embajada de México, y el exministro del Interior Willy Huerta.

Por otro lado, la congresista Ana Zegarra propone archivar la denuncia constitucional contra el parlamentario y exministro de Comercio Exterior Roberto Sánchez y, por tanto, no inhabilitarlo de la función pública. En caso se apruebe esta recomendación, seguirían en pie sus aspiraciones presidenciales.

Betssy Chávez fue la última
Betssy Chávez fue la última premier del gobierno de Pedro Castillo, en noviembre de 2022.

La excusa de Zegarra para no acusar a Roberto Sánchez es la decisión de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema que declaró fundada la excepción de improcedencia de acción del extitular del Mincetur. Es decir, para los jueces supremos, los hechos que se le imputaron a Sánchez Palomino, tal como lo redactó la Fiscalía, no calzaban en el delito de rebelión.

Informe final es evaluado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucional este viernes 7 de noviembre. De aprobarse, el documento será elevado a la Comisión Permanente y, si es ratificado, pasará al Pleno del Congreso para la decisión final.

Congresista Roberto Sánchez (derecha) fue
Congresista Roberto Sánchez (derecha) fue ministro de Comercio Exterior y Turismo durante el gobierno de Pedro Castillo.

El juicio llega a su final

En el juicio por el golpe de Estado, la Fiscalía peruana reafirmó su solicitud de 34 años de prisión para el exmandatario Pedro Castillo por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad.

En caso de que el tribunal opte por condenar a Castillo por conspiración en lugar de rebelión, el Ministerio Público planteó una pena alternativa de 19 años y 30 días de prisión. Esta propuesta incluye 11 años, 5 meses y 15 días por conspiración, 10 meses y 15 días por abuso de autoridad y 6 años y 9 meses por grave perturbación, según detalló el fiscal adjunto supremo Edward Casaverde al concluir sus alegatos finales.

La posibilidad de recalificar los hechos como conspiración fue abierta por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, lo que podría reducir la pena para los acusados. En ese escenario, la Fiscalía también solicita 11 años, 5 meses y 15 días de prisión para el expremier Aníbal Torres, la ex primera ministra Betssy Chávez —actualmente asilada en México—, el exministro del Interior Willy Huerta, el comandante Justo Jesús Venero Mellado y el general Manuel Lozada Morales.

Piden prisión para Pedro Castillo por el golpe. Video: Justicia TV

En la acusación inicial, el Ministerio Público había pedido 15 años de prisión para Torres debido a su edad y 25 años para Chávez y Huerta por el delito de rebelión.

Durante su intervención, el fiscal Casaverde citó una frase de Juan Domingo Perón: “La fuerza es el derecho de las bestias”, y exhortó a los jueces a tomar una decisión “prudente, sensata y constitucional”.

El juicio oral contra Pedro Castillo continuará este viernes 7 de noviembre a las 9:00. Está previsto que la Procuraduría sustente su pedido de reparación civil, superior a 65 millones de soles, y que la defensa de Aníbal Torres presente sus alegatos finales. La próxima semana será el turno de las defensas de Willy Huerta, Betssy Chávez y los policías implicados. Posteriormente, los acusados ejercerán su defensa material y los jueces fijarán la fecha para la lectura de la sentencia.

Temas Relacionados

Pedro CastilloBetssy ChávezWilly HuertaGolpe de Estadoperu-politica

Más Noticias

Jorge Montoya busca que el Congreso aplique el polígrafo al designar a funcionarios del BCRP, Contraloría y más

Con ‘detector de mentiras’. “Se busca asegurar que las personas designadas cumplan con estándares éticos y de confianza necesarios para el ejercicio de funciones sensibles o estratégicas en el Estado”, sugiere el texto del proyecto de ley

Jorge Montoya busca que el

Madre del ‘Maldito Cris’ entra en contradicciones: cambia versión sobre vínculo con Wanda del Valle

Keyes González Astudillo cambió su declaración sobre dónde conoció a la acusada, mientras un policía ratificó la existencia de un plan para asesinar al coronel Víctor Revoredo

Madre del ‘Maldito Cris’ entra

Crisis en EsSalud: Mujer de 84 años espera más de dos semanas en emergencias de Rebagliati para una operación urgente

Desde el 19 de octubre, Felicitas Maguiña aguarda una cirugía por pancreatitis mientras el hospital posterga su traslado a sala. “Solo le dan calmantes”, denuncia su familia

Crisis en EsSalud: Mujer de

Fechas confirmadas de los ‘play offs’ por cupo a Copa Libertadores 2026: programación de partidos de Alianza Lima, Sporting Cristal y Cusco FC

Los ‘blanquiazules’ y los ‘dorados’ pelean por el segundo lugar de la tabla de posiciones, eso definirá las llaves para el repechaje por los boletos al próximo torneo internacional

Fechas confirmadas de los ‘play

Al menos 15 odontólogos denuncia extorsión: delincuentes hackean base de datos de colegios profesionales para obtener información

Bandas utilizan información confidencial obtenida por ciberataques para exigir dinero a médicos de distintas regiones, advierten líderes del Colegio de Odontólogos ante el avance sostenido de la criminalidad

Al menos 15 odontólogos denuncia
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Presidente de la Confemin a

Presidente de la Confemin a Rafael López Aliaga: “Es una pena que una persona que pretende ser presidente sea un reverendo mentiroso”

Fiscalía pide al PJ dictar prisión preventiva contra Betssy Chávez tras huir de la justicia

Congreso: Perú Libre propone que Perú integre el bloque económico BRICS

Alfonso López Chau promete “propiciar” la derogación de las ‘leyes pro crimen’ aprobadas en el Congreso

Rafael López Aliaga insiste en volver al Congreso unicameral, aunque Renovación Popular votó por la bicameralidad

ENTRETENIMIENTO

Karla Tarazona responde si motivó

Karla Tarazona responde si motivó a Christian Domínguez para que denuncie a Melanie Martínez: “Ella sale en plan de víctima”

Melanie Martinez revela motivo del quiebre de la relación entre Christian Domínguez y su hija: “Él le dio autorización al enamorado”

La historia de amor y dolor entre Melanie Martínez y Christian Domínguez: del romance adolescente, la infidelidad y el conflicto legal actual

Melanie Martínez contó que Christian Domínguez ignoró a su hija tras audiencia, pese a que ella lo abrazó: “Ahí se quiebra”

Melanie Martínez expone los mensajes de Christian Domínguez y sus padres a su hija adolescente: “No tenemos nada de que hablar”

DEPORTES

Fechas confirmadas de los ‘play

Fechas confirmadas de los ‘play offs’ por cupo a Copa Libertadores 2026: programación de partidos de Alianza Lima, Sporting Cristal y Cusco FC

Se conoció contundente razón por la que Oliver Sonne no fue convocado en Perú para duelos con Rusia y Chile

Partidos de hoy, viernes 7 de noviembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Universitario vs Deportivo Garcilaso EN VIVO HOY: minuto a minuto en el Monumental por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Sporting Cristal vs Cienciano EN VIVO HOY: minuto a minuto en el Gallardo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025