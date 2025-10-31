Perú

Crimen en San Martín de Porres: hallan sin vida a carpintero dentro de su taller

El principal sospechoso del asesinato de Víctor Luna Morales, de 71 años, es uno de los inquilinos, quien permanece desaparecido

Víctor Luna Morales, de 71 años, fue encontrado muerto en su taller de carpintería ubicado en el cruce de las avenidas Paramonga y Tantamayo, en San Martín de Porres. El hallazgo se produjo cuando sus amigos llegaron al local para almorzar con él y descubrieron el cuerpo con heridas punzocortantes.

De acuerdo con testimonios, Luna Morales acostumbraba dejar asegurado el local, pues era una persona precavida. “Él dejaba su candado. Era bien bueno, era desconfiado, sabía que no le iban a hacer nada”, comentó un allegado.

Testigos informaron que durante la mañana observaron a un sujeto salir del taller y subir a un vehículo negro. También se supo que, días antes, la víctima había alquilado una habitación a un hombre cuya identidad permanece desconocida y que no fue ubicado tras el incidente.

Especialistas de criminalística realizaron peritajes en el lugar del crimen. La investigación está a cargo de la Depincri de San Martín de Porres.

Este asesinato se reportó en pleno estado de emergencia que se ha decretado durante 30 días por el Gobierno peruano.

Otro asesinato en Ancón

Un joven de 22 años, identificado como Job Canchumanya Macha, fue asesinado a balazos dentro de una barbería ubicada en Villa Estela, en la avenida Arquitectos del distrito limeño de Ancón. El atacante ingresó al local simulando ser cliente y, al ubicar a la víctima, le disparó a quemarropa.

En las cámaras de seguridad, Canchumanya intentó reaccionar y forcejeó con el agresor antes de recibir varios disparos. El barbero del establecimiento logró resguardarse en un rincón, mientras el autor del crimen escapaba del lugar.

Tras recibir los disparos, la víctima se arrastró hasta la puerta de la barbería en busca de ayuda, pero murió en el umbral del local. Vecinos que presenciaron la escena lo trasladaron de inmediato al Hospital de Puente Piedra, donde los médicos confirmaron su fallecimiento. La presencia de amigos de la víctima en el lugar contribuyó a la rápida atención, aunque no fue suficiente para salvarle la vida.

Canales de ayuda

Puedes comunicarte con los siguientes medios:

  • La Central de Emergencias 105 permite contactar de manera inmediata con la Policía Nacional del Perú ante situaciones de urgencia. Al marcar este número, los ciudadanos pueden reportar delitos, incidentes violentos o solicitar la intervención policial para resguardar su seguridad.
  • El Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) ofrece asistencia médica prehospitalaria gratuita ante emergencias y situaciones críticas de salud. Al marcar el número 106, una unidad móvil acude al lugar del incidente con personal capacitado para brindar primeros auxilios.
  • La Línea 100 es un servicio telefónico gratuito que opera las 24 horas del día, atendido por profesionales que orientan y brindan apoyo a personas afectadas por violencia familiar o sexual. Este canal facilita el acceso a información, contención emocional y referencia a servicios especializados en casos de emergencia o riesgo.
  • Los Centros de Emergencia Mujer (CEM) ofrecen atención integral gratuita a víctimas de violencia de género, familiar o sexual. En estos centros se proporciona asistencia psicológica, legal y social.

