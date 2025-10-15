‘Ser persona trans es una tragedia y un trastorno’: crece el rechazo al premier Ernesto Álvarez por sus dichos transfóbicos y homófobos

Ernesto Álvarez, ex presidente del Tribunal Constitucional (TC), fue nombrado jefe del Gabinete del presidente interino José Jerí

El constitucionalista Ernesto Álvarez, nombrado este martes como jefe del Gabinete del presidente interino José Jerí, enfrenta un rechazo creciente debido a su historial de declaraciones consideradas discriminatorias hacia personas trans y homosexuales.

Álvarez presidía el Tribunal Constitucional (TC) cuando se emitió una sentencia que rechazó el reconocimiento de la identidad de género de una persona trans en el Documento Nacional de Identidad (DNI).

El máximo intérprete de la Constitución denegó el pedido con el argumento de que “la información contenida en la partida de nacimiento no puede ser modificada, en tanto responde a datos objetivos de la realidad (configuración genética de la persona)”.

Este fallo, calificado por el doctor en Derecho Piero Vásquez como “una de las peores sentencias en contra de las personas trans en el Perú”, estableció doctrina constitucional vinculante, de obligatorio cumplimiento para todos los jueces del país. Además, especificó que “resultaba necesario evitar que otros jueces decidan un caso similar en forma distinta”, respaldando así la posición mayoritaria de los magistrados, incluido el actual premier.

Tras la sentencia, Álvarez publicó un artículo de opinión en el diario El Comercio, luego retirado, en el que reforzó su postura. “El transexual es una persona que tiene la tragedia de nacer con la conformación física equivocada. Psicológicamente, se identifica como mujer, pero su conformación biológica y su apariencia física es de hombre”, escribió.

“El derecho a la identidad sexual no se reduce a una mera transformación quirúrgica, tampoco a la simple voluntad de ser lo que no se es. ¿Basta la simple afirmación personal, la autopercepción para que sea reconocido mujer por la sociedad? De no ser así, ¿a partir de cuántos implantes puede el Reniec calificar como mujer a un trans?”, continuó.

En otro fragmento, afirmó que no correspondía que el TC “abra una puerta falsa a favor de un demandante que, según la propia Organización Mundial de la Salud (OMS), sufre de trastornos de la personalidad y del comportamiento, lo que es corroborado por el informe psiquiátrico presentado por el médico tratante y que obra en el expediente”.

Álvarez volvió a realizar declaraciones discriminatorias a inicios de este año en una columna publicada en el diario Expreso, titulada ‘Maricones y beatos’, en referencia a la obra teatral estudiantil ‘María Maricón’, cuestionada por sectores ultracatólicos.

“Cuando no se tiene talento alguno y tampoco las ganas de estudiar, pero sí una familia dispuesta a pagar costosas pensiones de enseñanza en una prestigiosa universidad particular, se puede pertenecer al fandango de una carrera interesada en convertir a adolescentes confundidos en activistas radicales de una ideología totalitaria, a falta de mejores contenidos”, escribió.

Activistas como Jorge Apolaya califican la designación de Álvarez como una amenaza a los derechos humanos

“El bando woke considera que el insulto a los elementos sagrados del catolicismo, religión que odian, es una inocente manifestación, plenamente protegida por la libertad de expresión; mientras que decir, por ejemplo, que un hombre no se convierte en mujer tan solo por autopercibirse como tal, debe ser penalmente sancionado por ser ‘discurso de odio’”, añadió.

Amenaza

Para el activista Jorge Apolaya, miembro del colectivo Marcha del Orgullo, la designación de Álvarez representa una amenaza directa a los avances logrados en materia de derechos humanos.

“Que un exmagistrado del TC con opiniones contrarias a los derechos humanos sea hoy primer ministro, evidencia un pacto mafioso que busca preservar la impunidad y desconocer los compromisos internacionales que han promovido avances para la población LGBTI”, declaró a Infobae.

“Las personas LGBTI nos movilizaremos en todo el Perú porque este gabinete no representa una democracia real. Mientras eso no cambie, nuestros derechos no estarán garantizados. Hoy, más que nunca, el orgullo y el arcoíris deben ser parte de la lucha por un país sin violencia y con gobernantes probos”, concluyó.