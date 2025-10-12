Perú

Expertos advierten sobre el peligro del colorante rojo E127 en productos infantiles

Investigaciones recientes asocian el uso de eritrosina con hiperactividad, alergias y riesgo de cáncer, especialmente en alimentos dirigidos a niños, lo que impulsa su prohibición

Valeria Mendoza Talledo

Por Valeria Mendoza Talledo

Guardar
Investigaciones científicas han asociado la
Investigaciones científicas han asociado la ingesta de eritrosina con el desarrollo de tumores en especies utilizadas en pruebas de laboratorio. Foto: Canva

El colorante sintético eritrosina, conocido como Rojo N° 3 o E127, dejará de utilizarse en la fabricación de alimentos y medicamentos en Perú y Estados Unidos tras la aprobación de nuevas regulaciones dirigidas a proteger la salud pública. Esta medida, impulsada por organismos oficiales y sustentada en recientes investigaciones, representa un cambio relevante para la industria alimentaria y también para los consumidores, quienes deberán ajustarse a la ausencia de este aditivo en productos cotidianos.

En Perú, la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso de la República estableció que la prohibición del Rojo N° 3 comenzará el 15 de enero de 2027 para alimentos y el 15 de enero de 2028 para medicamentos, período en el que la industria tendrá tiempo para adaptar sus formulaciones. Por su parte, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) fijó la restricción a partir de enero de 2025, ampliando una regulación que ya regía desde 1990 para cosméticos y productos de cuidado personal.

Perú y Estados Unidos prohíben
Perú y Estados Unidos prohíben el uso del colorante eritrosina en alimentos y medicamentos

La nutricionista Alexandra Márquez de Salud en Casa, detalló que esta iniciativa responde a la confirmación de evidencias sobre el potencial efecto cancerígeno de la eritrosina, hallado en estudios experimentales recientes. Márquez señaló: “Las investigaciones muestran que existe una relación entre el consumo de eritrosina y un mayor riesgo de cáncer, especialmente por los resultados observados en animales de laboratorio”.

¿Qué es la eritrosina?

La eritrosina es un compuesto sintético derivado del petróleo, utilizado para aportar color rojo a una amplia gama de productos, desde galletas, gomitas y cereales hasta bebidas gaseosas y medicamentos. De acuerdo con Márquez, el colorante aparece en las etiquetas como FD&C Red No. 3 en Estados Unidos o E127 en la Unión Europea. Su presencia ha sido predominante en productos orientados a niños gracias a su capacidad para hacer los alimentos más atractivos.

El colorante sintético se utilizaba
El colorante sintético se utilizaba principalmente en productos dirigidos a niños

Numerosos estudios han vinculado el consumo de eritrosina con diferentes riesgos para la salud, incluyendo la posible aparición de tumores de tiroides en ratas, hiperactividad en niños, alergias y reacciones cutáneas. La FDA ya había restringido su uso en cosméticos desde hace más de treinta años, pero hasta este momento mantenía una autorización parcial para algunos alimentos y medicamentos. La reciente decisión de ampliar la prohibición responde a la acumulación de pruebas sobre sus efectos adversos, lo que llevó a las autoridades a priorizar la seguridad de los consumidores.

Ante el veto, la industria alimentaria debe buscar alternativas naturales que mantengan la apariencia atractiva de los productos sin riesgos para la salud. Entre las opciones sugeridas se encuentran la betarraga, el carmín (proveniente de la cochinilla), las antocianinas de frutas como uvas y arándanos, la paprika y el licopeno. Estas alternativas no solo aportan tonalidades rojas similares, sino que pueden brindar antioxidantes y otros compuestos beneficiosos para el organismo.

Se recomienda revisar etiquetas de los productos

Para reducir el consumo de eritrosina, la especialista recomienda revisar cuidadosamente la lista de ingredientes, donde este aditivo puede figurar como Rojo N° 3, FD&C Red No. 3 o E127. Priorizar alimentos con etiquetas claras y elegir productos sin aditivos sintéticos resulta fundamental para minimizar la exposición a sustancias potencialmente dañinas. También elegir productos frescos y sin etiquetas, como frutas, constituye una alternativa confiable, especialmente en la alimentación infantil.

Expertos recomiendan leer etiquetas y
Expertos recomiendan leer etiquetas y optar por productos sin aditivos sintéticos (Imagen: Salud con Lupa)

El caso de la eritrosina pone de manifiesto una tendencia internacional hacia una regulación más estricta de los aditivos sintéticos en la industria alimentaria. Tras años de análisis científico, la FDA se suma a otros países que ya habían restringido este colorante. El proceso de adaptación en la industria y la información para los consumidores serán esenciales para una transición sólida hacia opciones naturales.

Mientras la industria modifica sus productos para acatar las nuevas normativas, la elección de alimentos más saludables depende de los consumidores, quienes pueden cuidar su salud mediante la lectura rigurosa de las etiquetas y la selección de alternativas naturales en su dieta diaria.

Temas Relacionados

Eritrosina Rojo N° 3 FDA Industria alimentaria Aditivos sintéticosperu-noticias

Más Noticias

Resultados del examen de admisión de San Marcos del domingo 12 de octubre: LINK con la lista de ingresantes a Medicina de la UNMSM

Miles de aspirantes compitieron este domingo por una de las 55 vacantes en la carrera de Salud, con mayoría femenina y supervisión directa de la rectora. La lista estará disponible en los enlaces oficiales durante la tarde

Resultados del examen de admisión

Rafael López Aliaga no registra actividades como alcalde de Lima desde mañana, cuando se vence plazo para su renuncia

El líder de Renovación Popular ha programado un evento de rendición de cuentas para esta noche en el Parque de la Exposición, antes de anunciar si postulará o no a la presidencia en las Elecciones 2026

Rafael López Aliaga no registra

Incendio en San Juan de Miraflores EN VIVO: situación de los damnificados del siniestro que destruyó 100 viviendas en Pamplona Alta

En cuestión de minutos, el incendio redujo a cenizas todo un sector vulnerable de Lima, obligando a las autoridades a desplegar albergues, subsidios y equipos de emergencia. Sin embargo, la incertidumbre legal sobre los terrenos y el temor al desalojo agravan el drama de los afectados, que hoy enfrentan la incertidumbre del abandono

Incendio en San Juan de

Municipalidad de Surco denuncia agresión contra su personal durante intervención en vivienda de la congresista María Acuña

El municipio acusa a la empresa inmobiliaria Los Alizos EIRL de haber atacado a trabajadores con ladrillos y fierros durante una operación de recuperación de espacio público

Municipalidad de Surco denuncia agresión

Hallan ‘fábrica de banners’ de propaganda de César Acuña en local municipal de Santa Anita

Una inspección liderada por una regidora reveló el resguardo de banners políticos en un local edil, lo que motivó denuncias públicas y la posterior remoción de paneles proselitistas relacionando a reconocidos líderes políticos

Hallan ‘fábrica de banners’ de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Elecciones 2026: Mañana vence el

Elecciones 2026: Mañana vence el plazo para que ministros, alcaldes y gobernadores renuncien a sus cargos para postular

Rafael López Aliaga no registra actividades como alcalde de Lima desde mañana, cuando se vence plazo para su renuncia

Hallan ‘fábrica de banners’ de propaganda de César Acuña en local municipal de Santa Anita

El archivo que marcó el futuro político de José Jerí: ¿por qué se cerró la denuncia por violación antes de su llegada al poder?

José Jerí terminó su gestión como presidente del Congreso con 83 % de desaprobación, según encuesta

ENTRETENIMIENTO

Armonía 10 ofrece concierto con

Armonía 10 ofrece concierto con chalecos antibalas tras reciente atentado a Agua Marina

El Valor de la Verdad de Nadeska Widausky no saldrá al aire: ¿cuál es la razón?

Beto Ortiz estrenará ‘EVDLV de los políticos’ tras crisis en el país: “Voy a pelear desde la trinchera que me corresponde”

Actriz de ‘Los Vilchez’ se casó con el hermano de la duquesa de Huéscar en España: la cultura peruana estuvo presente

Imitador de Pedro Infante ganó ‘Yo Soy’ y se quedó con los 20 mil soles

DEPORTES

Partidos de hoy, domingo 12

Partidos de hoy, domingo 12 de octubre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

A qué hora juega Uruguay vs Uzbekistán: partido amistoso en Malasia por fecha FIFA 2025

DT de Sydney FC confesó la principal dificultad de Piero Quispe y advirtió: “Esperamos haber hecho un gran trabajo esta temporada”

Fabio Gruber incrementó su valor en el mercado tras destacar en Alemania: la selección peruana ya lo espera para nuevo proyecto

Kevin Serna hizo su debut con la Selección Colombia: titular en amistoso ante México por fecha FIFA 2025