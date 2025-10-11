Perú

Dina Boluarte podría fugar a Estados Unidos porque su hijo trabaja ahí, advierte Fiscalía

Fiscal Angel Astocondor también alerta que vacada exmandataria cuenta con dinero suficiente para salir del país

Diego Casimiro Ore

Por Diego Casimiro Ore

Guardar
Dina Boluarte junto a la
Dina Boluarte junto a la promoción de diplomáticos graduados en 2022 entre los que se encuentra su hijo David Eduardo Gómez Boluarte. (Foto: Presidencia del Perú)

La expresidenta Dina Boluarte, vacada por ser permanentemente incapaz moral, podría fugar a los Estados Unidos toda vez que en dicho país vive y trabaja su hijo David Gómez Boluarte. Así lo advirtió el fiscal provincial Angel Astocondor en el requerimiento de impedimento de salida del país por 36 meses contra la exjefa de Estado por presunto lavado de activos a raíz de la cuenta mancomunada a su nombre donde habría ingresado dinero ilícito para pagar la reparación civil de Vladimir Cerrón.

Justamente, Gómez Boluarte fue nombrado como tercer secretario del servicio diplomático de Perú ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con sede en Nueva York durante el Gobierno de su madre, en noviembre de 2024.

“Respecto a las relaciones familiares de Boluarte Zegarra como nexo para posibles fugas: De la revisión de la Resolución Ministerial de fecha 27 de noviembre de 2024, se advierte que el hijo de la investigada Dina Boluarte Zegarra, David Eduardo Gómez Boluarte, es un diplomático que vendría desempeñándose como Tercer Secretario en el Servicio Diplomático de la República ante la Organización de las Naciones Unidas con sede en Nueva York, lo cual facilitaría una posible fuga al país de Estados Unidos de América”, se lee en el requerimiento.

Requerimiento de impedimento de salida
Requerimiento de impedimento de salida del país contra Dina Boluarte.

El fiscal Angel Astocondor también advierte que la exmandataria cuenta con capacidad económica suficiente para huir de la justicia. Esto a partir del sueldo que recibía como jefa de Estado, el mismo que incrementó a más de 35 mil soles en julio de 2025.

También se considera como elemento para considerar que Boluarte tiene dinero suficiente para salir del país que, según un reporte de la Unidad de Inteligencia Financiera, entre 2016 y 2022, la cuenta bancaria de la expresidenta recibió depósitos por un monto total de más de un millón de soles. “Lo cual le permitiría fugarse del país y no presentarse ante la judicatura cuando sea requerida”, se lee.

Finalmente, el fiscal Astocondor saca a colación que Dina Boluarte no tiene arraigo laboral toda vez que fue vacada por el Congreso en la madrugada del 10 de octubre. “Así, al no tener obligaciones laborales en el país, se podría propiciar una posible fuga por parte de la investigada en mención”, advierte.

Las 10 polémicas declaraciones de
Las 10 polémicas declaraciones de Dina Boluarte que marcaron el principio del fin de su gobierno| Foto: Presidencia/ (Edición Infobae Perú)

El representante del Ministerio Público sostiene que el impedimento de salida del país es idónea, necesaria y proporcional para asegurar la presencia de la exmandataria durante la investigación.

Dina Boluarte no irá a audiencia

Dina Boluarte no asistirá a la audiencia programada para el 15 de octubre en la que se evaluará el pedido de impedimento de salida del país solicitado por el Ministerio Público. Así lo confirmó su abogado, Juan Carlos Portugal.

Portugal cuestionó la reciente vacancia de Boluarte, señalando que, aunque el procedimiento es legal, consideró que la decisión fue “arbitraria e irrazonable”, ya que la notificación para ejercer el derecho a la defensa se realizó con apenas 40 minutos de anticipación. El abogado sostuvo que esta situación vulneró garantías fundamentales como el derecho a la defensa, la igualdad de armas y el plazo razonable para preparar la defensa, principios que, según él, también deben respetarse en el ámbito parlamentario.

El representante legal de la exmandataria indicó que la solicitud de impedimento de salida responde a una práctica habitual tras la vacancia de un presidente, citando los casos de Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra. “La medida del impedimento de salida es una coerción de carácter personal que busca asegurar la permanencia de la persona en su residencia. No es una cuestión que nos preocupe, pues resulta absolutamente usual que el Ministerio Público mantenga una especulación de fuga”, afirmó Portugal.

Temas Relacionados

Dina BoluarteLos Dinámicos del CentroFiscalía de la Naciónperu-politica

Más Noticias

José Jerí tras reunión con transportistas: Plantea dar recompensas a criminales que delaten a sus cabecillas

Durante una reunión con más de 20 dirigentes del transporte, el presidente José Jerí propuso ofrecer incentivos a miembros de bandas delictivas que brinden información sobre sus líderes

José Jerí tras reunión con

Novio de Daniela Darcourt es captado bailando con otra mujer: movimientos subidos de tono generan revuelo

El coreógrafo y pareja de la salsera fue grabado en una fiesta bailando con una mujer que no sería la cantante. El video difundido por Instarándula causó sorpresa.

Novio de Daniela Darcourt es

José Jerí es criticado por mega operativo simultáneo en penales: “Esto es de manual y poco serio”

El jefe de Estado encabezó un operativo ejecutado de manera simultánea en cuatro penales del país. Según dijo el presidente del INPE, fue el propio mandatario quien ordenó la realización de estas intervenciones

José Jerí es criticado por

Congreso: proponen crear un registro de casos de violencia contra escolares, profesores, directores, entre otros

La iniciativa legislativa de Paul Gutiérrez, de Somos Perú, incluye la creación de un Comité de Disciplina Escolar en cada institución educativa

Congreso: proponen crear un registro

Cáncer de mama: Alarmas físicas que pueden indicar peligro y el método correcto del autoexamen en casa

La autoexploración es sencilla y efectiva si sabes cómo ejecutarla. Aprende a palpar, observar y detectar señales que podrían salvar tu vida

Cáncer de mama: Alarmas físicas
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Jerí es criticado por

José Jerí es criticado por mega operativo simultáneo en penales: “Esto es de manual y poco serio”

Congreso: proponen crear un registro de casos de violencia contra escolares, profesores, directores, entre otros

Gabinete de José Jerí no debe de ser de Somos Perú, sino uno que represente los pensamientos del Congreso, asegura Carlos Bruce

La MML de Rafael López Aliaga desacata orden del CIADI, advierte Lima Expresa

José Jerí convoca al Acuerdo Nacional: encuentro atenderá la crisis de inseguridad ciudadana

ENTRETENIMIENTO

Novio de Daniela Darcourt es

Novio de Daniela Darcourt es captado bailando con otra mujer: movimientos subidos de tono generan revuelo

Camila Domínguez vuelve a lanzar fuertes críticas contra Karla Tarazona y más revelaciones: “No me quiere y nunca me ha querido”

Beto Ortiz estrenará ‘EVDLV de los políticos’ tras crisis en el país: “Voy a pelear desde la trinchera que me corresponde”

Director de ‘Alfa y Bravo’ defiende la elección de ‘Cholo Soy’ en su película: “Me dijeron que las marcas no lo iban a apoyar”

La gran final de ‘Yo Soy 2025’: horario, transmisión en vivo y guía para votar por el ganador

DEPORTES

César Inga, la sensación del

César Inga, la sensación del Perú vs Chile: hinchas sureños lo solicitaron para fotografías tras su extraordinaria presentación

Dónde ver Colombia vs México HOY: canal TV online del amistoso por fecha FIFA 2025

A qué hora juega México vs Colombia HOY: partido amistoso en Texas por fecha FIFA 2025

Partidos de hoy, sábado 11 de octubre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

“No puedes tener una jugadora que se meta con un preparador físico”: Cenaida Uribe y su decepción con Julieta Lazcano