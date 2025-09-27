Marchas 27 y 28 de septiembre: todo lo que se sabe sobre esta medida de fuerza ante el aumento de casos de extorsión

El paro coincide con una movilización impulsada por la Generación Z y colectivos civiles, que reclaman al Ejecutivo y al Congreso una estrategia eficaz frente a la criminalidad - Créditos: Andina.

Organizaciones de transporte urbano de Lima Metropolitana anunciaron un paro de 48 horas para este sábado 27 y domingo 28 de septiembre con el objetivo de reclamar soluciones ante el incremento de extorsiones, amenazas y homicidios que afectan a quienes se dedican diariamente a este sector. La medida busca evidenciar la falta de respuestas frente a los riesgos que enfrentan los trabajadores durante sus jornadas.

La convocatoria, realizada por la Asociación Nacional de Conductores del Perú, generó una serie de reacciones en distintos sectores y ha reunido el respaldo de empresas y agrupaciones que también demandan respuestas concretas a la ola de violencia.

En los días previos a esta medida de presión la capital experimentó interrupciones en puntos neurálgicos debido a bloqueos y marchas. Los operadores del transporte reclaman una intervención decidida por parte de las autoridades ante la falta de soluciones, en especial a raíz de recientes atentados registrados contra unidades de Vipusa y Santa Catalina.

La Asociación Nacional de Conductores del Perú lidera la protesta, que cuenta con el respaldo de empresas, gremios y agrupaciones afectadas por la violencia.

El paro se organiza en simultáneo con una movilización convocada por la Generación Z y asociaciones de la sociedad civil que decidieron extender su protesta. Jóvenes estudiantes y trabajadores se suman a la exigencia de una estrategia eficaz del Estado y del parlamento contra la criminalidad.

Este movimiento plantea un reclamo colectivo que busca visibilizar la crítica situación de seguridad y el clima de temor que atraviesa buena parte de la ciudadanía.

Mientras tanto, la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), cuyo presidente es Martín Valeriano, tomó distancia de la protesta anunciada para este fin de semana.

Extorsionadores atacan nuevamente a Santa Catalina, conductor herido y trabajadores suspenden servicios exigiendo seguridad | Latina Noticias

El líder informó a Infobae Perú que su agrupación no formará parte de la paralización, pero indicó que analizan evaluar nuevas acciones dependiendo de los acontecimientos de octubre. La organización agrupa a unas 460 compañías y gestiona una flota que supera las 20 mil unidades en la ciudad.

El dirigente aseguró que están atentos a la evolución de los hechos y que definirán el carácter de futuras medidas en caso no haya avances en el combate real contra las redes de extorsión.

“Muy pronto tendrá noticia”, recalcó y adelantó que el gremio evalúa coordinar futuras acciones en defensa de la vida de los conductores urbanos.

Voceros de Santa Catalina advierten con iniciar un paro indefinido si no reciben respuestas - Créditos: Andina/Composición Infobae.

Clases virtuales

El clima de incertidumbre afectó la rutina de instituciones educativas, varias de las cuales implementaron clases a distancia para proteger a su comunidad. La Universidad Nacional de Arte Escénico (UNAE), también llamada Escuela Nacional Superior de Arte Dramático Guillermo Ugarte Chamorro, dispuso que todas sus actividades formativas se lleven a cabo en línea durante el periodo de protesta.

La casa de estudios anunció la reprogramación de toda práctica o laboratorio que por su naturaleza no pueda desarrollarse en entorno virtual.

Otras entidades, como Británico, también migraron a la modalidad remota. Las sesiones presenciales fijadas para el sábado 27 pasarán a impartirse a través de plataformas digitales, con información y enlaces enviados por correo antes del inicio de cada clase.

Los auditorios y galerías destinados a actividades culturales suspendieron sus servicios, aunque se mantendrá el funcionamiento regular de los espacios públicos del Teatro Británico, Cultural Station, Auditorio de Miraflores y la Galería John Harriman.