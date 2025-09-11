Perú

Pagos de Pensión 65 se harán mediante “carritos y avioncitos pagadores” desde hoy 11 de septiembre

La estrategia elimina gastos de traslado y reduce riesgos al evitar desplazamientos prolongados. Así, beneficia a quienes viven en áreas rurales

Por Alejandro Aguilar

El cronograma completo de las entregas, con ubicaciones y fechas, está disponible en el portal oficial de Pensión 65 para consulta de los usuarios - Créditos: Midis.

El despliegue de nuevas modalidades de pago para Pensión 65 empezó este 11 de septiembre en todo el país. Un total de 243 puntos de cobro fueron instalados por este programa del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) para llegar a las zonas más distantes y facilitar el acceso a la subvención económica para adultos mayores.

Gracias a la operación de las Empresas Transportadoras de Valores (ETV), populares en estas comunidades como “carritos y avioncitos pagadores”, miles de usuarios recibirán el monto correspondiente al bimestre sin trasladarse fuera de su localidad.

Se estima que alrededor de 60.000 beneficiarios mayores de todo el país podrán cobrar 350 soles, cifra que representa un aumento respecto a los 250 soles otorgados en temporadas anteriores.

La estrategia busca eliminar barreras de acceso y reducir los costos asociados al traslado de los beneficiarios, principalmente quienes residen en centros poblados rurales o de difícil acceso.

La iniciativa permite ahorrar en movilidad y disminuye peligros al no requerir viajes largos - Créditos: Midis.

Mediante este sistema, el pago del subsidio público podrá realizarse de forma presencial y en su propia comunidad, sin exponer a los adultos mayores a desplazamientos prolongados. De acuerdo al programa, la atención personalizada en los puntos itinerantes será clave para que los usuarios aprovechen este incremento en la ayuda estatal.

La primera intervención tuvo lugar en la localidad de Ccatca, provincia de Quispicanchi (Cusco), en donde más de novecientos inscritos recibieron la subvención durante la jornada inaugural.

Para el resto de las semanas, se han convocado a usuarios en otras catorce regiones, cubriendo así una parte considerable del territorio nacional en zonas donde los servicios bancarios resultan inaccesibles.

Más de 60.000 personas adultas mayores recibirán 350 soles, monto incrementado respecto a los bimestres anteriores - Créditos: Midis.

De acuerdo con el Midis, la campaña de despliegue de pagos mediante ETV continuará hasta el 22 de octubre, cuando llegará al distrito de Capazo, en la provincia de El Collao, región Puno. Con este esfuerzo, los adultos mayores podrán destinar el tiempo que antes usaban para largos viajes a compartir con sus familias. De este modo, no será necesario incurrir en gastos de transporte ni depender de terceros para realizar el cobro.

La programación específica de ubicaciones, días y horarios puede consultarse en el portal oficial de Pensión 65, a través de este enlace, donde se encuentra el cronograma detallado para cada región y centro poblado incluido en la campaña.

Regiones

Entre los departamentos con mayor número de beneficiarios que cobrarán bajo esta modalidad figuran Puno (17.629), Apurímac (10.662), Cusco (6.173), Cajamarca (5.707) y Huánuco (3.582).

Además, la iniciativa se extenderá a otras regiones como Piura (3,375), La Libertad (3.278), Arequipa (2.629), Loreto (2.526), Ayacucho (1.416), Amazonas (1.400), Lambayeque (904), Áncash (322), Lima (253) y Junín (127).

Requisitos para acceder a Pensión 65

  • Edad: Tener 65 años cumplidos al inscribirse y conservar esa edad mínima mientras formen parte del programa.
  • Situación económica: Pertenecer a un hogar considerado en pobreza o pobreza extrema según el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), evaluando variables como ingresos familiares, condiciones de vivienda y acceso a servicios básicos.
  • No percibir pensión: No estar afiliado a ningún sistema de pensión estatal o privado, ni recibir beneficios de Essalud, con el fin de asignar el subsidio únicamente a personas sin ingresos previsionales.
  • Actualización de información: Mantener la información personal y de contacto vigente en el registro, evitando interrupciones en el pago.
  • Evaluación social previa: Pasar una evaluación social efectuada por Midis que comprueba el cumplimiento de los requisitos y la situación de vulnerabilidad.

