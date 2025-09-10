Perú

Pensión 65 llegará a 15 departamentos para entregar subvención de S/350: Link para ubicar los puntos de pago

El Midis desplegará carritos y avioncitos pagadores desde este 11 de setiembre hasta el 22 de octubre, llegando a las zonas más alejadas del país

El programa Pensión 65, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), anunció el inicio de una nueva campaña de pago a través de las Empresas Transportadoras de Valores (ETV), conocidas como “carritos y avioncitos pagadores”. Con esta estrategia, se instalarán 243 puntos de pago en 15 departamentos del país, con el propósito de garantizar que más de 60 mil adultos mayores de zonas alejadas reciban la subvención de S/350.

Esta modalidad busca evitar que los beneficiarios se trasladen largas distancias hasta los bancos, ahorrando gastos de transporte y tiempo valioso, que ahora podrán compartir con sus familias. Cabe recordar que, desde este 2025, el monto de la subvención de Pensión 65 se incrementó de S/250 a S/350, representando un mayor apoyo económico para los usuarios.

La campaña de las ETV se inicia este jueves 11 de setiembre en 15 centros poblados distribuidos en 10 departamentos. El primer punto de pago será instalado en Ccatca, provincia de Quispicanchi (Cusco), donde más de 900 adultos mayores recibirán el beneficio económico correspondiente a este bimestre.

Link para ubicar los puntos de pago

Adultos mayores podrán cobrar su
Adultos mayores podrán cobrar su pensión sin salir de sus localidades. Foto: Composición Infobae Perú

El despliegue de los carritos y avioncitos pagadores se extenderá hasta el 22 de octubre, culminando en el distrito de Capazo, provincia de El Collao (Puno). Los departamentos con mayor número de beneficiarios en esta modalidad son:

  • Puno: 17,629 usuarios
  • Apurímac: 10,662 usuarios
  • Cusco: 6,173 usuarios
  • Cajamarca: 5,707 usuarios
  • Huánuco: 3,582 usuarios

Otros departamentos también contarán con esta facilidad: Piura (3,375), La Libertad (3,278), Arequipa (2,629), Loreto (2,526), Ayacucho (1,416), Amazonas (1,400), Lambayeque (904), Áncash (322), Lima (253) y Junín (127).

Para conocer la lista completa de los 243 puntos de pago, así como las fechas en las que se realizarán las entregas, los beneficiarios deben ingresar al siguiente enlace oficial: CONSULTA AQUÍ.

Con esta medida, el Midis busca garantizar que los adultos mayores en condición de pobreza extrema reciban su subsidio de manera oportuna y sin obstáculos logísticos.

¿Cómo solicitar el pago a domicilio?

Los beneficiarios del programa Pensión 65 pueden solicitar el pago a domicilio mediante varias opciones diseñadas para facilitar el acceso y priorizar a quienes presentan dificultades de movilidad. Estas son las formas habilitadas para gestionar la modalidad domiciliaria:

  1. Aplicación móvil Yachaq Pensión 65 Descarga la app desde tu tienda digital. En ella podrás verificar tu afiliación, consultar el cronograma de pagos y revisar la modalidad asignada. Si cumples los requisitos, puedes solicitar el pago a domicilio directamente desde la aplicación.
  2. Oficinas de Pensión 65 y municipalidades. Acude a una oficina del programa o a la mesa de partes de la municipalidad de tu distrito, donde puedes presentar tu solicitud de forma presencial.

En casos de discapacidad o movilidad reducida, al registrar la solicitud marca la casilla “Atención Preferente”. Esto agiliza el trámite y asegura un trato prioritario para quienes enfrentan mayores barreras de acceso.

Para obtener orientación adicional o resolver consultas, los beneficiarios tienen a disposición los siguientes canales:

  • Correo electrónico: atencionalusuario@pension65.gob.pe (incluye tu DNI, teléfono y dirección actual)
  • WhatsApp: 942 962 116, disponible de lunes a viernes

Estas herramientas permiten que el acceso al pago domiciliario sea más ágil, seguro y personalizado, asegurando que ningún usuario elegible quede excluido del beneficio.

