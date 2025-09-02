Peacemaker y más, estas son las series que el público de Perú prefiere en HBO Max

Peacemaker - Temporada 2 (Captura de tráiler oficial)

Las preferencias de los usuarios en las plataformas de streaming siguen cambiando, y HBO Max se ha convertido en uno de los servicios con mayor presencia en Perú. Gracias a su mezcla de producciones originales y contenido internacional, la productora cinematográfica ha logrado posicionar varias series entre las más vistas del país.

Durante las últimas semanas, ciertas series han logrado destacarse no solo por su calidad de producción, sino también por el impacto que han generado en redes sociales, foros y conversaciones cotidianas. Ya sea por sus tramas adictivas, giros inesperados o actuaciones destacadas, estas producciones han escalado rápidamente en los rankings de popularidad dentro del país. La combinación de historias potentes y estrategias de lanzamiento inteligentes ha sido clave para su éxito.

A continuación, te presentamos el top 10 de las series más vistas hoy 2 de agosto en HBO Max. Esta lista refleja el comportamiento más reciente de los usuarios y permite identificar qué propuestas están marcando tendencia en el servicio de streaming.

Las 10 series más vistas en HBO Max hoy

Peacemaker

Peacemaker explora los orígenes del personaje de la película: “El Escuadrón Suicida”: hombre presumido que cree en la paz a cualquier precio.

Twisted Metal

Adaptación del videojuego donde un forastero atraviesa una tierra postapocalíptica para entregar un misterioso paquete a cambio de una vida mejor.

Marcial Maciel, El Lobo De Dios

Docuserie que revela las décadas de abusos y engaños cometidos por el padre Marcial Maciel, el infame líder de los Legionarios de Cristo.

Bahar

Tras recuperarse de una grave enfermedad, la ama de casa y madre Bahar decide completar la residencia médica que abandonó 20 años atrás.

Las Chicas Gilmore

En Stars Hollow, Connecticut, conocemos a Lorelai Gilmore, de 32 años, y su hija adolescente, Rory.

Spy X Family

La paz mundial peligra y el agente secreto Twilight se enfrenta a su misión más difícil hasta el momento: hacerse pasar por un padre y marido amoroso.

And Just Like That…

¡Es verano en la ciudad! Acompaña a Carrie, Miranda, Charlotte, Seema y LTW mientras navegan por la vida, el amor, el sexo y la amistad en Nueva York.

Viudas Negras: P*tas y Chorras

Una exdupla de ladronas debe desempolvar sus viejos trucos de seducción cuando un chantaje amenaza con sacar sus trapos sucios al sol.

Las Máscaras de Oxígeno No Caerán Automáticamente

En la vibrante Río de Janeiro de finales de los años 80, un grupo de auxiliares de vuelo contrabandea medicamentos para pacientes con VIH.

Destino Final

Tras escapar de un accidente aéreo gracias a una premonición, Alex y sus amigos se enfrentan a un enemigo implacable: el destino.

Más sobre el catálogo de Max

HBO Max es una plataforma de streaming que reúne series y películas tanto de HBO, Warner Bros, el mundo de DC, Cartoon Network y contenido original (Max Originals) que ofrece a sus suscriptores más de 13 mil horas de entretenimiento.

En diciembre de 2010 lo que comenzó como un canal de televisión contaba con 28.6 millones de suscriptores en Estados Unidos, convirtiéndose en la cadena por cable más importante de ese país.

Luego comenzó su expansión a otros países pero ahora como plataforma de streaming, entre ellos: Argentina, Bolivia, Colombia, Dinamarca, Finlandia, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Uruguay, Venezuela, entre otros, para un total de 150 naciones. Actualmente la plataforma cuenta con más de 95 millones de suscriptores.

Algunos de los títulos de originales de HBO y Max Originals que han dado mucho de qué hablar son The Last Of Us, Succesion, Los Soprano, The Wire, Six Feet Under, Band of Brothers, The Pacific, Sex and the City, True Blood, Euphoria, The Idol y Game of Thrones, entre otras.

La empresa también tiene los derechos parciales de películas que han sido producidas por Sony Pictures Entertainment, así como algunas de The Walt Disney Company y Universal Studios.

A diferencia de sus competidoras como Disney+ o Netflix, en HBO Max no hay límite de registros en dispositivos, aunque sí limita la reproducción simultánea a tres dispositivos y la creación de perfil es de máximo cinco por usuario.