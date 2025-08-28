Perú

La Tinka 27 de agosto: ¿Reventó el pozo histórico de más de S/ 40 millones? Aquí los números y los 94 ganadores del ‘Sí o sí’

Como cada miércoles, se dan a conocer los números ganadores del sorteo millonario de la Tinka. Estos son los ganadores del sorteo 1224

Evelin Meza Capcha
Carol Ruiz

Por Evelin Meza CapchayCarol Ruiz

Guardar
Sorteo Tinka - Miércoles 27 De Agosto De 2025

La Tinka, una vez más, llevó a cabo su tan esperado sorteo este miércoles 27 de agosto, lo que provocó gran interés entre los participantes y el público en general que seguía la transmisión a través de las pantallas de América TV.

Este sorteo tuvo gran expectativa, ya que la lotería iba a conocer al dueño de su pozo histórico, porque es el mayor acumulado de su historia con más de S/40,042,048 millones de soles.

Este evento se realizó minutos después de las 10:30 p.m. Cabe precisar que la lotería nacional efectúa dos sorteos semanalmente, programados para los días domingo y miércoles, lo que aumenta la posibilidad de encontrar un nuevo ganador en cada ocasión.

Sorteo Tinka - Miércoles 27
Sorteo Tinka - Miércoles 27 De Agosto De 2025

En el sorteo de Boliyapa, no hubo ganador con el número 03. Por otro lado, en el sorteo “Sí o Sí” de La Tinka, 1 participante se llevó S/50 mil soles gracias al número 38.

Además, la combinación ganadora del Pozo Millonario del último domingo estuvo conformada por los números: 40, 19, 13, 46, 30, 36 y 03.

¿Hubo ganador?

Lamentablemente, no hubo ganador y dado que ningún cliente acertó con los números de las bolillas, el premio se incrementa a S/40,531,730 millones de soles para el próximo sorteo de La Tinka, programado para el domingo 31 de agosto.

Sorteo Tinka - Miércoles 27
Sorteo Tinka - Miércoles 27 De Agosto De 2025

Cuándo se juega la Tinka

La Tinka lleva a cabo dos sorteos a la semana, los domingos y los miércoles.

Los ganadores se difunden después de las 20:30 horas.

Hasta cuándo puedes reclamar tu premio

Estos son los números de días estipulados para reclamar los premios de La Tinka: 30 días si el premio es mayor a los 5.000 soles y menor al millón de soles. 90 días si el premio es mayor al millón de soles.180 días si el premio es menor a los 5.000 soles. Cabe mencionar que los días son naturales y se cuentan a partir del día siguiente de la realización del sorteo ganador.

Sorteo Tinka - Miércoles 27
Sorteo Tinka - Miércoles 27 De Agosto De 2025

Por qué centrarse solo en premios grandes reduce tus chances en La Tinka

Esta lotería es una de
Esta lotería es una de las más populares de Perú por su gran cantidad de premios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Centrarse solo en premios grandes reduce tus chances de ganar en La Tinka porque los grandes pozos suelen atraer a un mayor número de jugadores, lo que incrementa la competencia y la probabilidad de que haya más ganadores compartiendo el premio.

Esto significa que aunque ganes, es más probable que tengas que dividir el premio con otros ganadores, disminuyendo el monto neto que recibes.

Además, enfocarse exclusivamente en grandes premios puede llevar a expectativas poco realistas y a jugar de manera irracional o a gastar más dinero en boletos, sin aumentar realmente las probabilidades de ganar.

En La Tinka, la probabilidad de ganar el premio mayor es muy baja (1 entre 8 millones aproximadamente) y tener más jugadores compitiendo para grandes pozos hace que la posibilidad de compartir el premio aumente.

Por eso, cuando los pozos están muy altos, más personas juegan y la competencia es mucho mayor. Además, el premio mayor está sujeto a una retención del 10% en impuestos, por lo que ganar no siempre implica recibir el total del monto anunciado.

¿Cómo se juega La Tinka?

Como cada miércoles, se llevó
Como cada miércoles, se llevó a cabo un sorteo de La Tinka (Pixabay)

Para jugar Tinka se tiene que entrar a esta página de internet, donde se podrá elegir la apuesta con un costo mínimo de cinco soles.

El siguiente paso en el sorteo es elegir seis números de una lista que va del 1 de 48, los cuales conformarán la jugada.

Puedes elegir cualquier número sin repetir, si no se sabe qué elegir, existe la opción “Al Azar” y el sistema los escogerá de forma aleatoria.

Si existe un error a la hora de elegir la combinación, se puede seleccionar el botón de limpiar y elegir los números de nuevo.

Cuando se haya elegido los números de la jugada, hay que hacer clic en el botón con la leyenda “Finaliza tu compra” para confirmarla y listo.

Para ganar el premio mayor de La Tinka, el Pozo Millonario, la apuesta tiene que coincidir con los seis números del sorteo. Sin embargo, hay recompensas para aquellos que solo aciertan con dos o más números del sorteo.

Para los que consiguieron de tres a cinco aciertos, se puede ganar de cinco a 50.000 soles; si son sólo dos, se obtiene una jugada gratis o una jugada al dos por uno.

Los resultados de los sorteos y los videos se publican en la página principal del juego.

¿Cómo ganar La Tinka? (Infobae)
¿Cómo ganar La Tinka? (Infobae)

¿Qué es La Tinka?

La Tinka es una compañía de lotería y apuestas deportivas de Perú que administra las loterías Tinka, Gana Diario, Kábala, Raspaditas, Kinelo, los juegos rápidos Casino, Raspa Ya!, Deportes virtuales y las apuestas deportivas Te Apuesto y Ganagol.

Parte de las ganancias de La Tinka son destinadas a sociedades de beneficencia de Huancayo, Jaén, Lima y Arequipa bajo la supervisión del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. También contribuye con los municipios donde operan dichas beneficencias.

Los aportes de La Tinka se destinan a los servicios de protección social permanentes dirigido a niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad y personas adultas mayores que se encuentren en situación de riesgo o vulnerabilidad. A través de estos programas miles de personas se benefician año a año desde 1994.

El pozo más grande de la historia de la Tinka han sido de 20 millones de soles, ganado por un arequipeño en 2019 y el de 9 millones de soles cuyo suertudo fue un cuzqueño, en octubre de 2020.

Temas Relacionados

La TinkaGanadoresperu-loteriasperu-noticiasNoticias

Últimas Noticias

La conservación de los bosques en Perú impulsa la lucha contra el cambio climático

El Ministerio del Ambiente promueve proyectos sostenibles que fortalecen la protección de ecosistemas amazónicos y generan beneficios sociales y económicos para comunidades locales mientras el país

La conservación de los bosques

Agricultura familiar en Puno se fortalece con inversión de Midagri en el cultivo de quinua

Más de mil agricultores del altiplano accedieron a nuevas herramientas para optimizar sus procesos de cosecha y poscosecha, con el propósito de incrementar la calidad del grano y asegurar mejores oportunidades comerciales en el extranjero

Agricultura familiar en Puno se

Reconocimiento nacional 2025 impulsará la innovación en empresas de agua y saneamiento, según Otass

La entidad promotora del sector busca difundir experiencias exitosas aplicadas en distintas regiones del país, con el fin de mejorar la gestión de los servicios básicos y asegurar una atención más eficiente a los usuarios

Reconocimiento nacional 2025 impulsará la

‘Cri Cri’ rompe su silencio tras salir de prisión: “Voy a descansar, estar con mi familia y en su momento, declaré”

El primo de Jefferson Farfán recuperó su libertad después de 11 meses en prisión y aseguró que contará su verdad en su momento

‘Cri Cri’ rompe su silencio

Dónde ver el sorteo de la Champions League 2025/26 HOY: canal tv online del evento para fase de liga

El máximo certamen de clubes de Europa conocerá los próximos duelos que afrontarán los 36 equipos clasificados en busca de la ‘orejona’. Entérate cómo seguir este evento

Dónde ver el sorteo de
ÚLTIMAS NOTICIAS
Pidieron llevar a juicio al

Pidieron llevar a juicio al hombre en situación de calle que mató a golpes a un comerciante en Flores

Comenzó oficialmente el operativo “Julio Argentino Roca” en la frontera de Salta tras el despliegue de los militares

Establecieron qué sucederá con los feriados trasladables que caen los fines de semana

El Gobierno nacional volvió a prorrogar la intervención de la Casa de Moneda

Oficializaron el pago del bono de $70 mil para jubilados y pensionados en septiembre

INFOBAE AMÉRICA
Israel confirmó que sus tropas

Israel confirmó que sus tropas operan “día y noche en todos los frentes de combate” tras un asalto comando cerca de Damasco

Israel celebró el “apoyo inquebrantable” de Estados Unidos tras una reunión de alto nivel en Washington

Cinco policías bolivianos y un civil fueron arrestados en Chile durante un operativo antidrogas en la frontera

Los flamencos migratorios envejecen más lento que los residentes

Alerta en Occidente: Kim Jong-un y Vladimir Putin asistirán como invitados del régimen chino al mayor desfile militar en Beijing

TELESHOW
#VivaElAmor con Fino y Elegante:

#VivaElAmor con Fino y Elegante: “Te burlabas de mí porque era pobre”

Momo Benavides: “¿Por qué tuve una vida jodida?”

A un mes del fallecimiento de la Locomotora Oliveras, su hermano Jesús le dedicó unas palabras: “Hasta el último suspiro”

El divertido desafío al que se sometió Nicolás Occhiato en La Voz Argentina: “Es un peligro aparte”

Silvina Escudero habló de su lucha por convertirse en madre: “Solo conté un embarazo que perdí, pero no fue el único”