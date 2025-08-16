Madre de cuatro hijos lleva más de un año esperando por fármaco vital de S/54 mil mensuales que el Estado aún no aprueba

Paciente oncológica lleva más de un año a la espera que el Estado apruebe un medicamento que necesita para seguir con vida. (Crédito: América TV)

Marthalily Casalino Calle, madre de cuatro hijos y de 40 años, refleja las brechas y demoras del sistema de salud peruano. Ella padece melanoma metastásico BRAF positivo, uno de los cánceres más agresivos, y desde hace más de 500 días espera acceder a un medicamento de alto costo que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

El tratamiento que necesita consiste en una terapia dirigida contra la mutación BRAF, reconocida a nivel internacional como estándar de atención. Se trata de un fármaco oral de 12 pastillas al día, cuyo uso permanente ha demostrado frenar el avance del tumor. Sin embargo, el costo mensual asciende a S/ 54 mil, lo que hace imposible cubrirlo sin apoyo externo.

Paciente con cáncer lleva esperando más de 500 días un medicamento vital. (Foto: Video captura/América Televisión)

Burocracia frente al derecho a la salud

El caso expone los vacíos del sistema sanitario. En mayo de 2024, su médico del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) presentó la solicitud del medicamento a través de la llamada pregunta PICO, mecanismo que forma parte del proceso de evaluación de la Red Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (RENETSA). Más de un año después, la solicitud sigue sin respuesta, mientras la enfermedad avanza.

Especialistas en oncología advierten que la demora representa un incumplimiento de la Ley Nacional del Cáncer, que obliga al Estado a garantizar diagnóstico y tratamiento oportuno a todos los pacientes. Para los expertos, cada día sin acceso a la terapia reduce de manera significativa las posibilidades de controlar el melanoma metastásico.

Joven madre lleva más de 500 días pidiendo el medicamento que le puede salvar la vida. (Crédito: América Televisión)

Sobrevivir con solidaridad

Ante la falta de una respuesta estatal, Marthalily sobrevive gracias a rifas, colectas y el apoyo de familiares y amigos, que apenas logran cubrir parte del costo del medicamento. “No se puede costear 54 mil soles mensuales. Solo pido que me ayuden, que se pongan la mano en el corazón”, clama. Su hijo mayor también ha pedido públicamente que las autoridades aprueben el tratamiento para que su madre pueda seguir con vida.

La historia de Marthalily no es un caso aislado. Representa la situación de muchos pacientes que enfrentan barreras burocráticas y desigualdad en el acceso a terapias modernas. Para especialistas en salud pública, este caso evidencia la urgencia de agilizar la evaluación y aprobación de tecnologías médicas en el Perú.

Mientras tanto, la paciente continúa aferrada a la esperanza de que el Estado cumpla con lo establecido en la ley y le garantice el acceso a un medicamento que podría marcar la diferencia entre vivir o morir.