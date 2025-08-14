Fenómeno metereológico afectará al Perú durante el fin de semana, según Senamhi

Se pronostican precipitaciones en forma de lluvias, granizo y nieve, con eventos sólidos más frecuentes en zonas ubicadas por encima de los 4.000 metros de altitud - Créditos: Andina.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió el ingreso de la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA), conocida como Oriana, que provocará cambios significativos en el clima de la sierra central y sur del país durante el sábado 16, domingo 17 y lunes 18 de agosto.

Este sistema atmosférico, cuyo desarrollo se localiza sobre el océano Pacífico, ocasionará precipitaciones en distintas formas y magnitudes, según el informe oficial.

Las previsiones apuntan a la presencia de lluvias, granizo y nieve en las regiones andinas. Se espera que este último se registre con mayor frecuencia en localidades situadas a partir de los 4.000 metros de altura, mientras que en zonas ubicadas sobre los 2.600 metros podrían presentarse chubascos acompañados por granizo y descargas eléctricas.

Además, el Senamhi reportó la posibilidad de vientos moderados tanto en la sierra norte como en la sierra sur, con picos cercanos a los 50 kilómetros por hora en algunas áreas.

Se recomienda a los ciudadanos a tomar sus precuaciones ante la llegada de este fenómeno - Créditos: Andina.

En el caso de la costa centro y sur, el pronóstico señala un escenario distinto, ya que se anticipa un aumento del brillo solar y temperaturas diurnas superiores al promedio habitual para agosto. A pesar de eso, se mantiene la probabilidad de nubosidad en las primeras horas de la mañana y durante la madrugada, fenómeno propio de esta época del año.

El Senamhi recomienda a los ciudadanos a mantenerse informada a través de los reportes actualizados y seguir las alertas oficiales ante eventuales cambios en las condiciones meteorológicas.

La coordinación entre instituciones locales y regionales permanece activa para responder en caso de emergencias derivadas de las precipitaciones intensas, la caída de nieve o las ráfagas de viento, especialmente en zonas vulnerables de los Andes.

Las autoridades meteorológicas resaltan que el monitoreo continuará mientras este fenómeno persista, con el objetivo de reducir riesgos y brindar información precisa sobre los impactos esperados en las distintas regiones afectadas.

Las autoridades mantienen activa la vigilancia meteorológica y recomiendan a la población estar atenta a las alertas oficiales y reportes actualizados para anticipar posibles emergencias en áreas vulnerables - Créditos: Senamhi.

¿Qué es una DANA?

La Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) es un fenómeno metereológico que actúa en las capas superiores de la atmósfera, específicamente desde los 5.000 hasta los 12.000 metros sobre el nivel del mar. Este fenómeno se manifiesta como una amplia burbuja de aire frío que se extiende a lo largo del océano Pacífico y avanza hacia latitudes tropicales.

Durante su desplazamiento hacia la zona tropical, esta masa de aire mantiene una temperatura marcadamente baja, lo cual le permite enfriar el entorno a medida que progresa. Al alcanzar la zona sur de Perú, interactúa con corrientes de aire más cálido y húmedo, lo que da lugar a la formación de precipitaciones sólidas, principalmente nevadas, en áreas altoandinas.

Las regiones que se ubican por encima de los 3.800 metros de altitud son las más propensas a experimentar estos eventos, aunque las repercusiones de la DANA pueden alcanzar también la sierra central. Las zonas comprendidas entre los 19 y los 10 grados de latitud sur figuran dentro del área de influencia del sistema, por lo que se espera la presencia de nevadas y otras formas de precipitación en buena parte de los Andes peruanos.