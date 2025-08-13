Qué se celebra el 13 de agosto en el Perú: reconocimientos y tragedias marcan este día

Diversos acontecimientos marcan esta jornada, desde tragedias naturales hasta logros culturales y avances en salud, reflejando la riqueza histórica y social del país (Carlos Díaz)

¿Qué pasó un día como hoy? El 13 de agosto reúne hechos relevantes para el Perú. En 1755 nació Hipólito Unanue, médico y precursor de la independencia.

En 1868, un terremoto y tsunami devastaron Arica y el sur peruano, con miles de víctimas. En 2004 falleció Alicia Lizárraga, ícono de la música criolla.

La fecha también recuerda el reconocimiento del río Amazonas como Maravilla Natural y celebra el Día Nacional de la Salud y el Buen Trato al Paciente, instaurado por ley para promover atención sanitaria humana, diagnósticos tempranos y prevención, con actividades impulsadas por el Ministerio de Salud y entidades del sistema nacional.

13 de agosto de 1755 – Nace Hipólito Unanue, médico, intelectual y precursor republicano

Médico, intelectual y patriota, Hipólito Unanue nació el 13 de agosto de 1755 y se convirtió en pieza esencial del proceso emancipador, aportando ciencia, gestión y amor por el Perú independiente. (Centro Cultural de San Marcos)

Hipólito Unanue(n. 1755) fue un destacado médico, filósofo naturalista y precursor de la independencia del Perú.

Fundó la escuela de medicina de San Fernando y colaboró activamente con líderes independentistas, además de ocupar cargos como ministro de Hacienda, Relaciones Exteriores y presidente del Consejo de Gobierno.

Fue parte fundacional de la Sociedad de Amantes del País y redactó en el Mercurio Peruano piezas que fomentaron la idea de patria. Sus estudios también abarcaron la geografía física del país y su clima. Contribuyó a consolidar la identidad nacional tras la independencia.

13 de agosto de 1868 – ocurre un devastador terremoto de Arica que causó un tsunami con miles de víctimas

Un sismo y tsunami sin precedentes golpearon Arica y el sur peruano el 13 de agosto de 1868, causando destrucción masiva, más de 25 mil muertes y daños que se sintieron incluso al otro lado del océano. (The illustrated Melbourne post)

El 13 de agosto de 1868, un poderoso terremoto de magnitud 9,0 Mw sacudió Arica y gran parte del sur peruano. Generó un tsunami que arrasó costas entre Pisco e Iquique, afectando incluso zonas tan lejanas como Hawái, Filipinas y Japón.

Miles murieron —estimaciones mencionan alrededor de 25 000 víctimas— y hubo destrucción generalizada en ciudades como Arequipa, Moquegua, Tacna, Arica e Iquique.

El desastre marcó profundamente la memoria colectiva y puso en evidencia la vulnerabilidad de la región frente a fenómenos sísmicos extremos.

13 de agosto de 2004 – muere Alicia Lizárraga, cantante criolla icónica, parte de las “Seis Grandes”

Alicia Lizárraga, símbolo de la música criolla y embajadora del Perú en el mundo, partió el 13 de agosto de 2004, dejando una herencia artística que aún inspira a generaciones de intérpretes. (Herencia Criolla)

Alicia Lizárraga murió el 13 de agosto de 2004 en Cusco. Conocida como “La Cholita Linda del Perú”, se destacó como voz privilegiada de la música criolla.

Compartió escenarios con grandes figuras y fue pionera al interpretar ritmos tradicionales del país en el extranjero, incluyendo Cuba, México, Brasil y Estados Unidos.

Reconocida como una de las “Seis Grandes” del criollismo peruano, recibió homenajes oficiales que consolidaron su legado dentro de la cultura musical nacional. Su estilo, elegante y cargado de sentimiento, dejó huella en la identidad artística del Perú.

13 de agosto – Aniversario del reconocimiento del río Amazonas como Maravilla Natural

Cada 13 de agosto se recuerda que el río Amazonas fue elegido como Maravilla Natural, reconocimiento mundial a su belleza, su riqueza biológica y su rol vital en el equilibrio ambiental. (Andina)

El 13 de agosto se celebra el aniversario de cuando el río Amazonas fue elegido como una de las Nuevas Siete Maravillas Naturales del mundo.

Esta distinción, obtenida mediante votación internacional en línea, resalta la importancia ecológica y paisajística del río más extenso del planeta.

La conmemoración cobra especial relevancia en Iquitos, ciudad que vive en estrecha relación con la Amazonía peruana, y promueve la valoración de su biodiversidad única, su aporte cultural y su rol vital para el equilibrio ambiental.

13 de agosto - Día Nacional de la Salud y el Buen Trato al Paciente

El Día Nacional de la Salud y el Buen Trato al Paciente, cada 13 de agosto, impulsa en el Perú una atención sanitaria humana, preventiva y centrada en la dignidad del paciente y su bienestar. (Andina

Cada 13 de agosto, el Perú conmemora el Día Nacional de la Salud y el Buen Trato al Paciente, establecido por la Ley N.º 30023.

La fecha busca que instituciones de salud, profesionales y auxiliares promuevan diagnósticos tempranos, cuidados preventivos y atención de calidad, marcada por la empatía y el respeto.

Este día impulsa un movimiento de humanización en la atención sanitaria, fomentando la reflexión sobre el rol del paciente, su familia, la sociedad y el Estado en el cuidado de la salud. El Ministerio de Salud y entidades vinculadas organizan actividades conmemorativas en todo el país.