Gremios de turismo piden habilitar venta anticipada de boletos a Machu Picchu para 2026 y evitar perjuicio a turistas extranjeros

Gremios de turismo piden habilitar con anticipación venta de entradas a Machu Picchu para el 2026 | América TV

El caos que rodea la venta presencial de boletos para ingresar a Machu Picchu continúa generando incertidumbre, pero no es el único problema que enfrentan los turistas nacionales y extranjeros. A esto se suma la imposibilidad de comprar entradas con la debida anticipación, lo que complica la planificación de viajes y aleja a los visitantes internacionales.

Ricardo Acosta, presidente de la Asociación Peruana de Agencias de Viajes y Turismo (APAVIT), explicó a América Noticias la incertidumbre que enfrenta el sector: “Yo tengo que esperar hasta más o menos al día 20 de diciembre para poder empezar a comprar los ingresos del 2026. Entonces estamos vendiendo a ciegas.”

Según Acosta, la falta de certeza en la venta anticipada está provocando que los operadores internacionales retiren a Perú de sus circuitos turísticos, ya que no pueden garantizar la entrada de sus clientes a la ciudadela inca.

GERCETUR impulsa venta de entradas digitales para Machu Picchu y reduce boletos físicos. (Foto: Agencia Andina)

Frente a las críticas, el Ministerio de Cultura (Mincul) manifestó en un comunicado que el inicio de la venta anticipada en diciembre “no afecta la predictibilidad” de la compra de boletos. Sin embargo, desde APAVIT advierten que los turistas extranjeros son los más perjudicados, pues suelen organizar sus itinerarios con meses de anterioridad y requieren asegurar su acceso a Machu Picchu.

Descenso del turismo en Cusco por crisis en la venta de boletos a Machu Picchu

La problemática ya está impactando el flujo turístico hacia la región Cusco. Carlos Gonzales, presidente de la Cámara Regional de Turismo del Cusco, señaló que la falta de venta anticipada de boletos para el 2026 ha generado lo que describió como una “temporada baja artificial” entre los meses de enero y marzo. “El problema de fondo es de que al no tenerse la posibilidad de comprar boletos con una venta anticipada para el 2026, se genera una temporada baja artificial entre los meses de enero a marzo”, comentó Gonzales.

Las consecuencias económicas ya se hacen sentir. “Estamos teniendo una pérdida en flujos de visitantes de no menos de un 25% año a año”, advirtió Gonzales, quien recalca la gravedad de la situación para un sector del que dependen cerca de 1.300.000 personas en el país. Machu Picchu sigue siendo el principal atractivo turístico del Perú, y las restricciones y desorganización en la venta de entradas representan un serio riesgo para la economía local y nacional.

Exigen eliminar venta presencial de boletos a Machu Picchu

Turista chilena llora por no conseguir entradas a Machu PIcchu el día de su cumpleaños. (Foto composición Infobae Perú/Foto: Video Captura Latina Noticias)

En los últimos días, las colas de hasta 12 horas en Machu Picchu han llevado a decenas de visitantes, incluidas familias y adultos mayores, a soportar intensas jornadas bajo el sol o la lluvia solo para conseguir una entrada para ingresar a la Ciudadela Inca. Esta problemática, provocada por el nuevo sistema de venta presencial de boletos implementado desde el 1 de agosto, puso en evidencia los desafíos de la reciente medida y reavivó la protesta de gremios vinculados al turismo en la región.

Según informó Canal N, desde el inicio de agosto, el Ministerio de Cultura dispuso que, de los más de 5.000 boletos diarios disponibles para el ingreso a la ciudadela, 1.000 deben adquirirse obligatoriamente de forma presencial en el Centro Cultural de Machu Picchu Pueblo, eliminando la necesidad de pre-tickets previos. Esta modalidad, sin embargo, desencadenó fuertes críticas entre los operadores turísticos y organizaciones locales.

El presidente de la Cámara de Turismo de Cusco, Carlos González, manifestó el rechazo del sector frente a este método de venta presencial. “Aunque esta modalidad fue eliminada, hoy las colas pueden durar hasta 12 horas bajo el sol o la lluvia, afectando especialmente a familias, adultos mayores y personas con necesidades especiales”, afirmó González. El dirigente consideró que la situación perjudica no solo a los turistas, sino también a la imagen internacional de Perú como destino, por lo que propuso que “toda la comercialización pase a una plataforma virtual”.

González explicó que bajo el sistema anterior, denominado “pre-ticket”, los turistas también experimentaban dificultades, ya que debían llegar de madrugada para obtener un pase temporal y posteriormente regresar a comprar el boleto definitivo. A pesar de buscar simplificar el proceso, la modificación reciente no mejoró el panorama, según denuncian los gremios.

Por su parte, 31 gremios nacionales y regionales, representados por la Cámara de Turismo de Cusco, solicitaron públicamente que se elimine la obligatoriedad de la venta presencial y se adopte un sistema completamente digital para la adquisición de entradas. El objetivo es reducir las largas esperas y evitar condiciones adversas para los visitantes.

González citó además informes de la Contraloría y del propio Ministerio de Cultura, los cuales revelaron que, desde 2022, de los mil boletos presenciales asignados, solo se vendían entre 400 y 600 por día, dejando en evidencia la baja demanda de esa modalidad y una posible ineficiencia en el sistema de distribución.