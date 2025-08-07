Perú

Magaly Medina arremete contra Dayanita y le dice ‘manipuladora’: “Llora, pide ayuda y luego vuelve a cometer los mismos errores”

La ‘urraca’ fue tajante con la exfigura de JB en ATV, asegurando que se victimiza cada vez que las cosas no le salen bien. “Tiene que hacerse cargo de sus actos”

Carol Ruiz

Por Carol Ruiz

Guardar
Magaly Medina arremete contra Dayanita tras su llanto en redes: “Siempre busca lástima”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Magaly Medina volvió a generar controversia con sus declaraciones, esta vez al referirse sin filtros a la situación emocional y económica de Dayanita, quien recientemente protagonizó un video en vivo en sus redes sociales donde rompió en llanto y pidió ayuda a sus seguidores.

Lejos de mostrar empatía, la conductora de espectáculos fue tajante y cuestionó duramente la actitud de la actriz cómica, a quien acusó de buscar constantemente la lástima del público cada vez que atraviesa una crisis.

Dayanita rompe en llanto y
Dayanita rompe en llanto y pide ayuda, pero Magaly Medina responde con dureza: “Así no se vive”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

¿Qué dijo Dayanita?

Todo comenzó con un live que Dayanita realizó desde su circo en Chepén, donde, visiblemente afectada, compartió entre lágrimas su arrepentimiento por decisiones pasadas y reveló las difíciles condiciones en las que vive actualmente.

A veces me arrepiento de todo lo que hice, a veces no entiendo… la gente lo único que hace es insultarme”, se le escucha decir en el video, mientras intentaba contener el llanto. La artista explicó que ya no puede pagar su departamento en Lima y ahora duerme en un pequeño cuarto improvisado dentro del mismo circo donde trabaja.

No me avergüenzo de lo que hago, pero estoy arrinconada”, dijo entre sollozos, generando una ola de reacciones entre sus seguidores, quienes también notaron que dejó su número de Yape para recibir apoyo económico.

Dayanita llora y pide ayuda
Dayanita llora y pide ayuda en un live.

Magaly Medina no cree en Dayanita

Sin embargo, lejos de conmoverse, Magaly Medina reaccionó con severidad en la reciente edición de ‘Magaly TV, La Firme’. Desde el inicio de su comentario, la periodista dejó en claro que, en su opinión, Dayanita estaba recurriendo nuevamente a una estrategia emocional ya conocida.

Dayanita toda la vida nos tiene manipulando con sus dramas personales. Cuando no se sale con la suya, cuando no puede hacerse cargo de las decisiones que toma en su vida —malas decisiones— lo que hace es victimizarse, hacer un melodrama, buscar lástima del televidente”, arremetió sin titubeos.

La conductora recordó el paso de Dayanita por el programa JB en ATV, donde, según su versión, habría mostrado comportamientos poco profesionales. “Ella tenía un trabajo, choteó su trabajo, fue indisciplinada. Ni siquiera con eso la votaron. Jamás vino y todavía le sacaba la lengua a JB. Ahora, ¿qué quiere que hagamos nosotros?”, cuestionó con dureza, dejando entrever que la actriz cómica perdió oportunidades laborales por falta de compromiso.

Dayanita rompe en llanto y
Dayanita rompe en llanto y pide ayuda, pero Magaly Medina responde con dureza: “Así no se vive”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

A pesar del tono emocional del video de Dayanita, Magaly no se dejó llevar por la compasión. “Ella tiene que apechugar no más. Cuando uno es adulto, tiene que hacerse cargo de las consecuencias de sus actos. Eso de que esté triste, que no tenga cómo pagar su departamento, bueno, eso es fruto de sus propias decisiones”, sentenció.

Para la ‘Urraca’, la actitud de Dayanita no es nueva, y recordó que en más de una ocasión ha recurrido al llanto público para pedir perdón y lograr segundas oportunidades.

¿Cuántas veces la hemos visto llorar? Hasta el punto de romperle el corazón a JB y que la recontraten. Pero después vuelve a hacer lo mismo. En JB ya no quieren saber nada de ella y están en todo su derecho”, afirmó, sugiriendo que la humorista ha tenido oportunidades que no supo aprovechar.

Dayanita rompe en llanto y
Dayanita rompe en llanto y pide ayuda, pero Magaly Medina responde con dureza: “Así no se vive”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Además, la periodista fue aún más crítica al referirse a la vida personal de Dayanita, especialmente a sus relaciones sentimentales. Según Magaly, la actriz se rodea de personas que solo se acercan a ella por conveniencia.

Los novios que tiene son pobres diablos que se le acercan por interés. Al final la dejan sin un real y sin trabajo”, expresó con un tono de decepción, como insinuando que la falta de criterio en lo personal también ha afectado negativamente su carrera profesional.

Mientras tanto, el público sigue dividido. Por un lado, muchos seguidores de Dayanita han expresado su solidaridad en redes sociales, reconociendo su talento y deseándole que pueda salir adelante. Por otro, algunos coinciden con las declaraciones de Magaly Medina, señalando que la artista debe asumir responsabilidad por sus actos y dejar de recurrir al drama como mecanismo de escape.

Dayanita rompe en llanto y
Dayanita rompe en llanto y pide ayuda, pero Magaly Medina responde con dureza: “Así no se vive”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Temas Relacionados

Magaly MedinaDayanitaMagaly TV La Firmeperu-entretenimiento

Últimas Noticias

Festival Cafesazo Peruano con café gratis y más de 100 expositores: cuándo y dónde

La capital recibirá un evento imperdible que reunirá a productores, baristas y marcas de todo el país en un solo espacio, con actividades gratuitas, bebidas artesanales, música en vivo y concursos para toda la familia

Festival Cafesazo Peruano con café

“La manzanilla no es solo una bebida de abuelitas, es una herramienta poderosa y la ciencia lo respalda”, señala experto

El especialista en medicina funcional William Arias destaca que ciertas infusiones pueden contribuir a regular el descanso nocturno y aliviar la tensión mental cuando se consumen de forma constante como parte de una rutina saludable

“La manzanilla no es solo

Operación Sonrisa brinda atención integral gratuita a menores con fisura labial y paladar hendido

Una malformación congénita que afecta la alimentación, el lenguaje y la autoestima sigue siendo una de las principales causas de exclusión en la infancia, especialmente en zonas con acceso limitado a servicios médicos especializados

Operación Sonrisa brinda atención integral

Magaly Medina minimiza a Renzo Schuller y enaltece a Gian Piero Díaz: “Él sí tiene personalidad en cámara”

La periodista calificó al actual conductor de América TV como el “segundón” de Díaz y aseguró que nunca brilló por mérito propio

Magaly Medina minimiza a Renzo

Gian Piero Díaz regresa a ‘Esto es Guerra’ y elogia a Renzo Schuller: “La química que tengo con él no la tengo con nadie”

Díaz aclaró que no ha dejado de ser parte de Willax, habló de su reencuentro con Renzo Schuller y expresó sus deseos de retomar la amistad

Gian Piero Díaz regresa a
ÚLTIMAS NOTICIAS
Avanza el juicio contra varios

Avanza el juicio contra varios funcionarios penitenciarios por una red narco que funcionaba en un penal de Salta

Eliminaron las retenciones para la exportación de minerales, hierros y metales

Mató de un disparo a su vecino en Río Cuarto tras una discusión y fue detenido

Ordenó un asesinato desde una cárcel de Rosario, lo vio por videollamada y volvió a ser condenado

El Gobierno estableció la fecha en la que se celebrará el Día del Niño cada año: cuándo será

INFOBAE AMÉRICA
Trump celebró la entrada en

Trump celebró la entrada en vigor de sus nuevas tarifas y afirmó que “miles de millones” comenzarán a fluir hacia EEUU

Corea del Sur solicitó la detención de la ex primera dama Kim Keon Hee por presunta manipulación bursátil y sobornos

EEUU cuestionó la presencia de China en el canal de Panamá y pidió terminar la concesión a la empresa portuaria Hutchison

La defensa de Bolsonaro pidió revocar el arresto domiciliario y negó que el ex mandatario haya promovido ataques por redes

Un desertor norcoreano fue rescatado por el Ejército de Corea del Sur tras cruzar un río con flotadores improvisados

TELESHOW
Gastón Edul: “Tema tabú: quiero

Gastón Edul: “Tema tabú: quiero saber por todo lo que pasó mi madre para tenerme ¡doce años después que Esteban!”

La palabra de Mirtha Legrand luego de una noche musical en Cuando Frank conoció a Carlitos: “Arriba el tango, siempre”

“Esta vez renuncio de verdad”, la difícil decisión que tuvo que tomar Lali Espósito luego de una batalla en La Voz Argentina

Furia Scaglione rompió en llanto mientras cantaba un hit de Airbag: el compañero de Gran Hermano al que recordó

La llamativa decisión de Eva Bargiela en la recta final de su embarazo: “La gente siente que está yendo a un zoológico”