Magaly Medina arremete contra Dayanita y le dice ‘manipuladora’: “Llora, pide ayuda y luego vuelve a cometer los mismos errores”

Magaly Medina volvió a generar controversia con sus declaraciones, esta vez al referirse sin filtros a la situación emocional y económica de Dayanita, quien recientemente protagonizó un video en vivo en sus redes sociales donde rompió en llanto y pidió ayuda a sus seguidores.

Lejos de mostrar empatía, la conductora de espectáculos fue tajante y cuestionó duramente la actitud de la actriz cómica, a quien acusó de buscar constantemente la lástima del público cada vez que atraviesa una crisis.

¿Qué dijo Dayanita?

Todo comenzó con un live que Dayanita realizó desde su circo en Chepén, donde, visiblemente afectada, compartió entre lágrimas su arrepentimiento por decisiones pasadas y reveló las difíciles condiciones en las que vive actualmente.

“A veces me arrepiento de todo lo que hice, a veces no entiendo… la gente lo único que hace es insultarme”, se le escucha decir en el video, mientras intentaba contener el llanto. La artista explicó que ya no puede pagar su departamento en Lima y ahora duerme en un pequeño cuarto improvisado dentro del mismo circo donde trabaja.

“No me avergüenzo de lo que hago, pero estoy arrinconada”, dijo entre sollozos, generando una ola de reacciones entre sus seguidores, quienes también notaron que dejó su número de Yape para recibir apoyo económico.

Magaly Medina no cree en Dayanita

Sin embargo, lejos de conmoverse, Magaly Medina reaccionó con severidad en la reciente edición de ‘Magaly TV, La Firme’. Desde el inicio de su comentario, la periodista dejó en claro que, en su opinión, Dayanita estaba recurriendo nuevamente a una estrategia emocional ya conocida.

“Dayanita toda la vida nos tiene manipulando con sus dramas personales. Cuando no se sale con la suya, cuando no puede hacerse cargo de las decisiones que toma en su vida —malas decisiones— lo que hace es victimizarse, hacer un melodrama, buscar lástima del televidente”, arremetió sin titubeos.

La conductora recordó el paso de Dayanita por el programa JB en ATV, donde, según su versión, habría mostrado comportamientos poco profesionales. “Ella tenía un trabajo, choteó su trabajo, fue indisciplinada. Ni siquiera con eso la votaron. Jamás vino y todavía le sacaba la lengua a JB. Ahora, ¿qué quiere que hagamos nosotros?”, cuestionó con dureza, dejando entrever que la actriz cómica perdió oportunidades laborales por falta de compromiso.

A pesar del tono emocional del video de Dayanita, Magaly no se dejó llevar por la compasión. “Ella tiene que apechugar no más. Cuando uno es adulto, tiene que hacerse cargo de las consecuencias de sus actos. Eso de que esté triste, que no tenga cómo pagar su departamento, bueno, eso es fruto de sus propias decisiones”, sentenció.

Para la ‘Urraca’, la actitud de Dayanita no es nueva, y recordó que en más de una ocasión ha recurrido al llanto público para pedir perdón y lograr segundas oportunidades.

“¿Cuántas veces la hemos visto llorar? Hasta el punto de romperle el corazón a JB y que la recontraten. Pero después vuelve a hacer lo mismo. En JB ya no quieren saber nada de ella y están en todo su derecho”, afirmó, sugiriendo que la humorista ha tenido oportunidades que no supo aprovechar.

Además, la periodista fue aún más crítica al referirse a la vida personal de Dayanita, especialmente a sus relaciones sentimentales. Según Magaly, la actriz se rodea de personas que solo se acercan a ella por conveniencia.

“Los novios que tiene son pobres diablos que se le acercan por interés. Al final la dejan sin un real y sin trabajo”, expresó con un tono de decepción, como insinuando que la falta de criterio en lo personal también ha afectado negativamente su carrera profesional.

Mientras tanto, el público sigue dividido. Por un lado, muchos seguidores de Dayanita han expresado su solidaridad en redes sociales, reconociendo su talento y deseándole que pueda salir adelante. Por otro, algunos coinciden con las declaraciones de Magaly Medina, señalando que la artista debe asumir responsabilidad por sus actos y dejar de recurrir al drama como mecanismo de escape.

