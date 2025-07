Novio de Dayanita revela que ambos se conocen por vender contenido para adultos y se ríe de las propuestas sexuales que recibe ella

Miguel Rubio responde a rumores sobre Dayanita: "Le escriben hasta 15 personas al día". Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV

Miguel Rubio, actual pareja y mánager de Dayanita, rompió su silencio para defender a la humorista luego de que ella fuera señalada en los medios de comunicación por vender contenido para adultos y recibir propuestas para encuentros íntimos.

En una entrevista reciente, Miguel habló sobre las acusaciones y aclaró que, a pesar de los rumores, su relación sigue siendo sólida y ambos manejan la situación con mucha tranquilidad. Como se recuerda, el escándalo comenzó cuando Magaly Medina, en su programa Magaly TV La Firme, difundió un reportaje donde la actriz cómica fue vinculada con el mundo de los servicios sexuales.

Según el informe, la humorista habría ofrecido encuentros íntimos a cambio de 800 soles, algo que ella misma negó en sus declaraciones, asegurando que solo se dedicaba a vender contenido erótico a través de plataformas en línea. A pesar de los comentarios negativos y la presión mediática, Rubio se mostró completamente relajado ante la situación, asegurando que no le afectaba en absoluto lo que la gente decía o pensaba.

Dayanita y su novio: Así se conocieron ofreciendo contenido para adultos y cómo manejan las 15 propuestas sexuales diarias. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV.

“Yo la verdad no me afecta. Yo la verdad me divierto mucho con todo lo que veo. Yo sé la cantidad de gente que a ella le escribe, y sé las veces que ella respondió lo mismo. Hay veces que ha pedido 3 mil a 4 mil soles, y yo sé los mensajes que exactamente ella tiene”, explicó Miguel en una entrevista con Al Sexto Día.

En este sentido, detalló que Dayanita recibe muchos mensajes por día, entre 10 y 15, algunos de ellos con propuestas de encuentros sexuales, pero aclaró que estos nunca son aceptados. “Te lo juro que son muchísimos, y tanto de mi parte como de ella, jamás lo haríamos”, agregó.

Miguel también reveló que tanto él como su pareja están involucrados en el negocio del contenido para adultos, aunque en una forma más lúdica y relajada. Según comentó, él tiene su propia página desde hace años, y ambos se divierten con lo que la gente comenta al respecto.

“¿Cuándo viene mi página para adultos? Ya tengo una desde hace mucho tiempo, hace muchos años. Ella también tiene, por eso te digo que a mí no me afecta lo que la gente hable. Créeme que nos reímos mucho con todo lo que le ponen, con lo que le dicen en televisión", añadió Miguel para ‘Al sexto Día’.

Miguel Rubio niega fin de su relación con Dayanita

A pesar de su actitud relajada, hubo un momento de tensión en su relación. Después de la emisión del programa de Magaly Medina, en el que se insinuó que la exintegrante de JB en ATV podría estar involucrada en el oficio más antiguo del mundo, Miguel se fue de la casa que compartían.

Según él, este fue un momento de mucha emoción y no porque la situación le causara inseguridad, sino porque la filtración de esa información lo afectó profundamente. Sin embargo, dejó claro que su relación con la actriz sigue firme, y que ambos están enfocados en su trabajo y en el bienestar mutuo.

En cuanto a la vida personal de Dayanita, Miguel explicó que la humorista está viviendo un proceso de cambio que no tiene que ver con los rumores de prostitución. El hecho de que esté involucrada en la creación de contenido para adultos no es algo que afecte su relación ni su integridad, ya que ambos son adultos responsables que saben lo que están haciendo.

“Lo que ella hace, yo lo respeto. En este medio hay muchas críticas, pero yo sé lo que estamos haciendo. Ambos estamos contentos con lo que hacemos, y eso es lo importante”, comentó Miguel. Esta declaración pone en evidencia que la pareja sigue adelante a pesar de las adversidades, buscando siempre mantenerse al margen de la opinión pública y concentrándose en sus propios objetivos.

A lo largo de su entrevista, Miguel Rubio dejó claro que no tiene miedo de enfrentar la crítica mediática y que Dayanita tiene todo su apoyo. “Es una broma, al final de cuentas. Yo me río mucho, ella también. Esto no va a cambiar lo que estamos haciendo ni lo que queremos hacer”, dijo con una sonrisa.

Finalmente, Miguel destacó que lo más importante es ser feliz con lo que se hace, sin que los comentarios ajenos afecten la vida personal. “Lo que otros digan no nos afecta. Nos apoyamos mutuamente y eso es lo que más importa”, concluyó Miguel Rubio, dejando claro que Dayanita y él seguirán adelante con su vida sin preocuparse por las opiniones externas.

