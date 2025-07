‘Magaly TV La Firme’ EN VIVO: minuto a minuto del programa de hoy viernes 4 de julio

Yahaira Plasencia habla sin filtro sobre su infidelidad a Jefferson Farfán: “Fue a nivel nacional”

Plasencia reconoció haber sido víctima de infidelidades, tanto a nivel amoroso como laboral: “Soy muy confiada. Muchas de las cosas que me han pasado es por haber confiado en la gente que he tenido al frente mío. Me han fregado laboralmente, me han robado, mentido, y en el amor también. No he sido buena en ese aspecto. ¿A quién no le han sido infiel?”, comentó de manera sincera y relajada.