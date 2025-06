Magaly Medina arremete contra Melissa Paredes mientras revela mensajes íntimos de Javier Yaipén y el drama de Jackson Mora con Tilsa Lozano

Jackson Mora confiesa último intento de salvar su matrimonio con Tilsa Lozano antes de divorciarse: “Me muero por ella”

“Oye, todavía podemos arreglar esto, ¿no? Porque yo sé que todavía me quiere. No sé si como antes, pero sí sé que me quiere. Yo me muero por ella también”, recordó Jackson que le dijo a su entonces esposa, esperando una respuesta que le permitiera evitar la firma del divorcio.