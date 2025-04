El esperado concierto de System of a Down en Lima, realizado el pasado domingo 27 de abril en el Estadio Nacional, marcó un hito en la historia musical de la capital peruana, siendo la primera vez que la icónica banda de metal alternativo se presentaba ante su fanaticada local. La expectativa fue alta y, aunque la energía del show fue indiscutible, surgieron controversias respecto al uso de bengalas durante el espectáculo.

Desde los primeros acordes de la banda, el público demostró su entusiasmo y apoyo, creando una atmósfera única de euforia. Sin embargo, en redes sociales, las críticas no tardaron en aparecer, especialmente debido al uso de bengalas dentro del recinto, una práctica que, aunque común en algunos conciertos, generó preocupación entre varios asistentes.

Un usuario de Twitter expresó su descontento, escribiendo: “El concierto de System of a Down ha sido una brutalidad. El público dio la talla, pero la seguridad fue terrible. ¿Cómo han entrado tantas bengalas? He contado más de 15 durante todo el show. Eso no solo ahoga, sino que puede provocar un incendio. Se ve paja, pero es peligroso.”

System of a Down en Perú: usuarios exponen el uso de bengalas dentro del Estadio Nacional

Este comentario encendió una serie de reacciones en las plataformas digitales, donde muchos lamentaron la permisividad con la que se permitió la entrada de bengalas, considerando que su uso podría haber puesto en riesgo la seguridad de los asistentes.

“Mi flaca y las dos personas con las que fue casi se desmayan. (...) Todo mal”, comentó otro usuario, quien relató cómo la situación alteró la experiencia del concierto, convirtiéndola en un momento de incomodidad y temor. Los incidentes relacionados con el uso de pirotecnia en conciertos han sido un tema recurrente en diversas partes del mundo debido a los riesgos que conlleva, tanto para los asistentes como para el propio evento.

No obstante, no todos coincidieron con las críticas. Algunos fanáticos defendieron el uso de las bengalas, argumentando que forman parte de la esencia de un show de heavy metal y que contribuyen a crear una atmósfera más intensa y memorable. “Amigo; lo de ayer estuvo a la altura de esos festivales que tanto añoramos antes como publico que pide este tipo de eventos. Al público peruano siempre le faltó un poco de locura y lo de ayer salió increíble”, afirmó un asistente en defensa de la práctica.

La controversia sobre el uso de bengalas en conciertos no es un tema nuevo, y aunque la seguridad de los asistentes debe ser siempre la prioridad, también es comprensible que, para muchos, estos elementos sean una tradición que enriquece el espectáculo. Sin embargo, el debate sobre los riesgos y las medidas de control sigue abierto, y es probable que este incidente deje lecciones sobre la importancia de un control más riguroso sin restar la energía que caracteriza a estos conciertos.

Firmaron una foto de Tongo

Antes de su esperado concierto en Lima, Daron Malakian, guitarrista y miembro de System of a Down, sorprendió a sus fanáticos al salir de su hotel para firmar autógrafos. El músico estuvo atento a sus seguidores, firmando guitarras, discos, cuadernos y otros recuerdos que los fans le llevaban. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue un fan que llegó con una imagen de Tongo, el cantante peruano que se hizo viral años atrás por su parodia del famoso tema “Chop Suey” de System of a Down.

La parodia de Tongo se convirtió en un fenómeno de Internet, lo que generó una mezcla de risas y controversias en las redes sociales. La imagen del cantante peruano en manos de un fan fue una muestra de la conexión entre la banda y sus seguidores en Lima, que no solo tienen cariño por la música original, sino también por las interpretaciones humorísticas que han marcado la cultura popular.

