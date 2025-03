‘Sixpence None The Richer’ en Lima: Icónica banda se reúne después de 23 años y presentará esperado concierto

Sixpence None The Richer canta 'Kiss me'. YouTube

La espera ha terminado para los fanáticos peruanos de Sixpence None The Richer. La banda estadounidense de pop rock y rock alternativo, conocida por su distintivo estilo melódico y nostálgico, se presentará en Lima el próximo 17 de junio, en el Anfiteatro del Parque de la Exposición. Este concierto marcará su regreso a los escenarios después de 23 años, ofreciendo un único show en Perú como parte de su esperada gira por Latinoamérica.

La icónica banda, que se convirtió en un fenómeno mundial con éxitos como “Kiss Me”, “There She Goes” y “Don’t Dream It’s Over”, llega a Lima con el deseo de brindar una experiencia única a sus fieles seguidores peruanos, quienes han mantenido vivo su legado a lo largo de los años. Esta gira especial promete revivir los grandes clásicos que marcaron a toda una generación, uniendo a viejos y nuevos fanáticos bajo la magia de su música.

Leigh Nash, con su inconfundible voz dulce, y Matt Slocum, con sus composiciones únicas, lideran esta banda que ha cautivado a millones alrededor del mundo. A lo largo de más de tres décadas de carrera y con una discografía que abarca desde el pop hasta el indie y el folk, Sixpence None The Richer sigue siendo una de las bandas más queridas y respetadas de la escena musical.

Sixpence None The Richer llega a Lima para brindar esperado show.

¿Cuándo es la venta de entradas?

La preventa para el tan esperado concierto de Sixpence None The Richer ya están disponibles a través de Ticketmaster. Los fans pueden adquirir sus boletos mediante cualquier medio de pago. Las entradas para el evento prometen ser altamente demandadas, por lo que se recomienda a los interesados asegurarse su lugar con antelación.

Este regreso de Sixpence None The Richer no solo representa una oportunidad para revivir los grandes éxitos de los 90 y 2000, sino también para disfrutar de una noche llena de emoción y nostalgia. El Anfiteatro del Parque de la Exposición, uno de los lugares más emblemáticos para conciertos en Lima, será el escenario perfecto para este encuentro musical histórico.

El 17 de junio marcará un antes y un después para los fanáticos peruanos, quienes por fin podrán disfrutar en vivo de canciones que han sido parte fundamental de la banda sonora de sus vidas. El legado de Sixpence None The Richer es innegable, con canciones que han dejado huella en la música pop y rock alternativo de las últimas décadas.

“Kiss Me”, uno de sus mayores éxitos, ha sido certificado como oro y platino en varios países, consolidándose como un himno generacional. La oportunidad de verlos en vivo será una experiencia única para los admiradores de la banda y para todos aquellos que crecieron con su música.

Sixpence None The Richer tiene más de 20 años de trayectoria.

Inicios de Sixpence None The Richer

Sixpence None The Richer, conocida también como Sixpence, es una banda de rock originaria de New Braunfels, Texas, formada en 1992. Su nombre, “Sixpence None the Richer”, tiene un toque filosófico que podría traducirse al español como “Nadie es seis peniques más rico”, una frase que refleja su estilo único y su enfoque melódico. A lo largo de su carrera, la banda se ha ganado un lugar especial en la escena musical con su mezcla de pop rock, indie y folk.

La banda está compuesta por Leigh Nash (voz principal), Matt Slocum (guitarras) y Justin Cary (bajo). A lo largo de los años, Sixpence None The Richer ha logrado conquistar a audiencias de todo el mundo con canciones emblemáticas como “Kiss Me” y “Breathe Your Name”, que siguen siendo himnos del pop rock de finales de los 90.

Además, han ganado notoriedad con sus versiones de clásicos como “Don’t Dream It’s Over” y “There She Goes”, consolidándose como una de las bandas más queridas de la década. Relocalizados en Nashville, Tennessee, Sixpence sigue siendo una banda influyente con un legado que perdura en la música popular.

Sixpence None The Richer se creó en 1992.