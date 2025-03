El poder de la tribu en el desarrollo profesional femenino

Los cortes de cabello para mujeres reflejan estilo y personalidad, adaptándose a tendencias y cambios de moda. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mi madre, una mujer sabia como concebida en la mente de Dante Alighieri, siempre decía que, a las mujeres en tribu, nos iba mejor. “Ya la tenemos suficientemente difícil lidiando con el machismo y las expectativas de hacerlo todo bien, como para no ayudarnos las unas a las otras”. Ella creía en el poder del círculo y nos enseñó a mis hermanas y a mí que la solidaridad era un valor que, como mujeres, debíamos tener como pilar, en especial con aquellas con las que no teníamos afinidad. Es fácil ser solidaria con lo que te resuena; el reto es serlo con lo que te cuesta: ahí radica el verdadero potenciador de la sororidad.

Hace dos años, tuve la suerte de conocer a cuatro mujeres maravillosas con las cuales he formado una asociación regional de profesionales dedicadas al marketing legal. Somos cinco y compartimos el objetivo de potenciar las carreras de nuestra comunidad laboral y darle valor al rol que tenemos. ¡Menuda labor! Algunas trabajamos, además, en firmas que compiten de manera directa, lo cual podría, si partiésemos de un entendimiento mezquino del desarrollo profesional, generar rivalidades, más aún en un sector que sigue siendo muy de nicho y con un porcentaje mayoritariamente femenino.

No competimos, colaboramos. Creemos firmemente en que, desde la tribu que hemos formado, vamos a generar un mayor impacto, tanto a nivel personal como con el objetivo común que tenemos: darle valor a un rol relativamente nuevo en las firmas de abogados de la región (hace unos años, en Perú, no existía el rol como tal).

Somos conscientes de que el esfuerzo que hacemos—no remunerado, además—parte de la sororidad que implica que hoy puedes tú y mañana puedo yo, y nadie lleva la cuenta. Que primero somos buenas personas y luego profesionales con experiencia, pues nada puede germinar cuando prima el individualismo y la agenda propia se antepone a la colectiva.

Este 8 de marzo, Día de la Mujer, las invito, mujeres profesionales, a preguntarse qué hace que a veces no seamos capaces de “seguir siendo tribu” y nos olvidemos de que fuimos, en algún momento, recolectoras, tejedoras, agricultoras, y lo hacíamos juntas.

¿Será que, en el periplo que nos significa arrebatarles espacios laborales a los hombres (sí, arrebatarles, sinceremos la conversación y aceptemos que nadie nos da: ¡ni michi!), nos hemos olvidado de que, si vamos juntas, como las sufragistas que lucharon codo a codo por el voto femenino hace más de 100 años, es posible que conquistemos más espacios a nivel laboral? Y ¿no estamos acaso todas expuestas a los mismos sesgos, preconcepciones y vicisitudes? Pues a todas nos llama la profesora del colegio a decirnos que nuestro hijo tuvo un problema de conducta en medio de una reunión laboral importante, con tono acusador.

No tenemos derecho a pensar en nuestras carreras, pues somos madres; y en el trabajo, no podemos ser madres o mujeres, pues queremos progresar en nuestras carreras. No podemos estar feas; debemos siempre estar guapas, pero no tan guapas, o vamos a dar mala impresión. ¿No somos todas un poco apristas en ese sentido: ¿en el dolor, hermanas?

Hoy celebro a la tribu, a esa maravillosa fuente de potenciación en las carreras femeninas que nutre y sostiene cuando el ser mujer nos pesa un poco más de la cuenta. Hoy las invito a tejer, como lo hacíamos siglos atrás, juntas. Afiancemos la carrera de la otra, así no sea tu amiga, pues es mujer y eso, de por sí, ya es difícil en un mundo en el cual, nos guste o no, sigue siendo regido por hombres. Nunca nos olvidemos de que nuestra fortaleza, como decía mi madre, está en el poder del círculo.