Llegó tarde al examen de la UNI, casi no lo dejan entrar y terminó en el primer puesto de la carrera de Ingeniería Aeroespacial

Fuente: TikTok/academialogical

El estudiante Jhordi Auqui Bautista logró ingresar a la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) con el primer puesto en la carrera de Ingeniería Aeroespacial, tras un inesperado contratiempo en el examen de admisión 2025-I, realizado el lunes 17 de febrero. A pesar de la tardanza con la que llegó al campus, su perseverancia y la colaboración de su madre fueron determinantes para superar el obstáculo.

En un video difundido este martes por la Academia Logical, donde se preparó, Jhordi relató que llegó a la UNI a las 8:30 horas, pero pronto se percató de un detalle crucial: le faltaba la ficha de estudiante que debía presentar en el ingreso. “Fue el día lunes, llegué un poco tarde (...) Mi mamá tuvo que correr desesperada”, explicó.

La situación se convirtió en una carrera contrarreloj para su madre, quien corrió hasta la zona de impresión ubicada al frente de la universidad. Una vez con el documento en mano, se dirigió nuevamente hacia el acceso al recinto, solo para encontrarse con otro obstáculo: las rejas que separaban a los postulantes del área de examen.

“La desesperación fue escuchar los gritos de la gente, diciendo que ya iba a cerrar la puerta. Como era la primera vez que él postulaba, venía del colegio, era la inexperiencia y no sabía de esa hoja. Fui corriendo y la gente no me dejaba pasar”, relató en el mismo clip.

Imagen referencial de los alumnos que postularon al examen de la UNI

Sin perder la determinación, la madre de Jhordi se agachó bajo las rejas y logró llegar al área donde su hijo esperaba. Finalmente, le entregó la ficha firmada, lo que le permitió participar en el examen junto a los más de miles de postulantes que se presentaron ese día. “Si no lo hacía, se iba a frustrar y nos íbamos a frustrar todos solo por esa ficha. Me la jugué”, recordó entre sonrisas.

A pesar de los contratiempos iniciales, el alumno logró destacarse y obtener el primer puesto en la carrera de Ingeniería Aeroespacial, una disciplina enfocada en el diseño, desarrollo, prueba y fabricación de vehículos y sistemas que operan en el aire y el espacio.

“Nos sentimos muy orgullosos de todo lo que has logrado a tan temprana edad, porque sabemos que ingresar a la UNI es un gran reto, y tú has demostrado que, con disciplina y pasión, todo es posible. Vienen nuevos desafíos por delante. ¡A seguir con fuerza!”, celebró la academia.

El video de su historia se ha vuelto viral en la plataforma TikTok, donde Jhordi compartió un mensaje inspirador: “Así como yo pude superar mis retos, tú también puedes superar los tuyos”. Después de la fecha en que postuló, la UNI fijó dos nuevas jornadas para el examen de admisión ordinaria: el miércoles 19 y el viernes 21 de febrero.

El estudiante Jhordi Auqui Bautista comparte su experiencia junto a su madre

Otra historia de éxito

La Academia Logical también compartió la experiencia de otro estudiante, Kevin Mamani, quien con solo un ciclo anual y un ciclo de repaso logró ingresar a la UNI como primer puesto en la carrera de Ingeniería Eléctrica.

“Ya había postulado una vez y no me había ido bien, pero no me había desmotivado. Me recomendaron el ciclo anual y me bastó con un ciclo anual y un ciclo de repaso para postular en febrero. Estaba tímido, pero durante el proceso tuve grandes amigos”, relató.

Fundada en 1876, la UNI incluida recientemente en el ranking QS World University Rankings 2024, entre las mejores 1,000 universidades del mundo, en el rango 951-1000. A nivel de Latinoamérica, ocupa el puesto 119, mientras las más destacadas son la Universidad de São Paulo (Brasil), la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de Buenos Aires (Argentina).