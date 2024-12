Nicola Porcella encuentra a la mujer indicada en el final del reality ‘Soltero Cotizado’, pero ella lo traiciona: “Estoy casada”

El 'novio de México' se decidió por Carolina como su nuevo interés amoroso, pero esta le reveló que solo quería el dinero. | Soltero Cotizado/Televisa

Tanto sus seguidores como el propio Nicola Porcella obtuvieron un final inesperado en el reality de Televisa ‘Soltero Cotizado’ que tuvo como protagonista al modelo peruano, apodado en el último año como ‘el novio de México’. Tras enfrentar un bajo rating en su debut el pasado octubre, el impactante episodio final del programa fue transmitido este viernes 6 de diciembre, dejando un mal sabor de boca en su audiencia, que esperaba ver a Porcella encontrar el amor e iniciar una relación nuevamente.

El reality show se presentó con un formato muy similar a la famosa serie estadounidense de telerrealidad ‘The Bachelor’, en el cual un soltero codiciado busca a la mujer ideal entre un grupo de candidatas, con la diferencia de que la producción mexicana agregó un premio económico. Este elemento le añadió una narrativa distinta, pues ni Nicola ni el público podían saber cuáles eran las verdaderas intenciones de las participantes.

Con la ilusión de que sea la mujer indicada en su vida, según lo indicó el exintegrante de ‘Esto es Guerra’, Porcella iba decidido a volver a confiar en el amor en el último capítulo y eligió a la mexicana Carolina. Sin embargo, la candidata le tenía preparado el amargo sabor del rechazo, pues le confesó que estaba casada.

(Instagram/solterocotizadotv)

Un final inesperado: “Tengo una familia hermosa”

Tras quedar la colombiana Jeanette y la mexicana Carolina como las 2 últimas finalistas, Porcella tomó el corazón que simbolizaba su ofrecimiento romántico y se lo dio a Carolina, provocando su efusiva reacción mientras lo abrazaba. “Soy la más feliz, estoy que no me soporto”, dijo cuando fue anunciada como ganadora.

Sin embargo, ella reveló un secreto que dejó a todos boquiabiertos: Carolina estaba casada y solo participó en el programa bajo un interés personal. “Eres un hombre hecho, derecho, completo en toda la extensión de la palabra, dudas no tengo de lo que eres. Vengo a confirmar lo que eres, pero, sostenme este corazón, pero yo soy la casada”, sentenció.

Carolina también compartió detalles sobre su vida fuera del programa, mencionando a su esposo como “el amor de su vida” y a sus hijos. Dejó claro que su paso por el reality fue parte de un juego, confesó que su objetivo no era ganar el premio económico ni buscar el amor, sino impulsar su carrera artística.

Nicola Porcella dio el triunfo del reality a la modelo mexicana Carolina, pero esta lo rechazó. (Televisa)

“Aquí me ofrecieron un juego, lo vine a jugar y creé un personaje basado en mi personalidad. No vine por el dinero, de verdad, en mi vida no me ha hecho falta nada, yo aquí vine a impulsarme y a retomar mi carrera artística. No me lo tomes a mal, pero T.Q.M. de verdad, de amistad”, finalizó.

Por su parte, Jeanette y Sophye, las otras finalistas, no ocultaron su impotencia al descubrir que sus sospechas eran ciertas. Ambas lamentaron haber perdido la oportunidad de ganar, culpando a Carolina por haber engañado a todos con su personaje ficticio.

Como protagonista, Porcella se arriesgaba a que la mujer que eligiera como ganadora elija el dinero como premio. (Instagram/solterocotizado)

Nicola Porcella se emociona al borde de las lágrimas

Luego de la sorpresiva confesión de Carolina en la final de ‘Soltero Cotizado’, el modelo peruano no ocultó su decepción y aprovechó el momento para expresarle su molestia: “Confié en ti, le mentiste a todo el mundo, a mi hijo, a mis amigos. Jugaste, lo ganaste, yo no me jactaría de eso. Viniste a impulsar tu carrera artística engañándome. No te voy a juzgar”, declaró con firmeza, confesándole que nunca esperó la falta de sinceridad de la mexicana.

En las declaraciones personales frente a cámara, Nicola admitió sentirse avergonzado por haberse convertido en víctima del engaño. “Una vez más, siento que se aprovecharon, no de mí, sino de la gente que amo”, expresó acongojado.

El modelo se mostró avergonzado tras elegir a Carolina como la ganadora del reality y le mandó un mensaje a su hijo.| Soltero Cotizado/Televisa

Visiblemente afectado, Nicola se dirigió a la finalista colombiana Jeanette, confesándole que se arrepentía de no haberla escogido. En respuesta, la candidata le aseguró que ella sí tenía intenciones románticas hacia él y que estaba dispuesta a viajar para mantener una relación amorosa. Finalmente, el chico reality le envió un mensaje breve a su hijo: “No valen mis lágrimas, no quiero que mi hijo me vea mal, así que tú sigue confiando en el amor, hijo”.