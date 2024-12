Dayanita explota contra radio que usó su imagen y anuncia demanda: “Es una burla hacia mi persona”. | Instagfram

La actriz cómica Dayanita, reconocida por su participación en ‘JB en ATV’, expresó su profunda indignación tras una polémica publicación realizada por Radio Karibeña en el marco del Día del Minero. En dicho post, la emisora utilizó una imagen de la artista sin su consentimiento, lo que desató una ola de comentarios ofensivos y burlas hacia su persona en redes sociales.

“Una burla hacia mi persona”, así calificó Dayanita el uso no autorizado de su fotografía. Según explicó, la imagen fue editada de manera descontextualizada y publicada junto a un mensaje que, en su opinión, incitaba a la mofa y a comentarios malintencionados. Este incidente no solo afectó su imagen pública, sino que también tuvo un impacto emocional y psicológico en la actriz, quien aseguró haber recibido insultos despectivos en sus propias redes sociales.

A través de un video compartido con sus seguidores, la actriz cómica denunció públicamente lo sucedido y anunció que emprenderá acciones legales contra la emisora. “Hago este video porque no me parece justo lo que hizo Radio Karibeña hacia mi persona”, señaló en su publicación, donde expuso detalladamente cómo se sintió humillada por la forma en que fue utilizada su imagen.

La publicación de Radio Karibeña, que conmemoraba el Día del Minero, incluyó una foto de la actriz acompañada de un mensaje que, según ella, tenía un tono burlesco. Esto generó una avalancha de comentarios ofensivos y expresiones “soeces” en redes sociales, lo que agravó la situación. Para Dayanita, el acto no solo representa un uso indebido de su imagen, sino también un caso de “homofobia, transfobia y maltrato psicológico”.

Dayanita ahora buscará justicia en los tribunales. La actriz aseguró que su abogado ya está trabajando en el caso y que exigirá las explicaciones correspondientes. “En vista de que Radio Karibeña no se comunicó conmigo, mi abogado se encargará de conversar con ellos y comunicarse con ellos”, afirmó con determinación.

Este incidente pone nuevamente en debate la responsabilidad de los medios de comunicación al utilizar imágenes de figuras públicas sin su autorización, así como las consecuencias de fomentar contenido que pueda interpretarse como ofensivo o discriminatorio. Para Dayanita, este caso no solo busca justicia personal, sino también generar conciencia sobre el respeto hacia las personas y la importancia de evitar actos que fomenten el odio o la burla.

Finalmente, la actriz reiteró que no permitirá que situaciones como esta pasen desapercibidas. “En mi trabajo siempre me preguntan si está bien o mal, pero que otros lo tomen como burla hacia mi persona, no lo voy a permitir”, concluyó, dejando claro que seguirá adelante con las acciones legales para defender su dignidad y derechos.

Radio Karibeña pide disculpas públicas a Dayanita

Luego de la controversia generada por una publicación en la que Dayanita fue indebidamente relacionada con el Día del Minero, Radio Karibeña utilizó su cuenta oficial de Facebook para emitir un comunicado y pedir disculpas públicas a la popular actriz cómica. En el mensaje, la emisora reconoció el error y subrayó su compromiso con la diversidad y el respeto hacia las personas.

“En Radio Karibeña, valoramos la diversidad y el respeto hacia las personas. Queremos disculparnos por una reciente publicación que pudo causar incomodidad a nuestra querida amiga Dayanita. No fue nuestra intención generar malestar ni incitar el odio”, señaló el primer párrafo del comunicado, destacando que la intención de la publicación nunca fue ofensiva.

La emisora, ubicada en Chorrillos, aprovechó la oportunidad para agradecer el respaldo de su audiencia. En redes sociales, los oyentes manifestaron su apoyo con comentarios variados, mostrando comprensión y solidaridad tanto hacia Dayanita como hacia la emisora.

“Agradecemos a nuestra maravillosa audiencia por su comprensión y apoyo”, añadió Radio Karibeña, reiterando su intención de fomentar un ambiente de respeto y entretenimiento positivo para todos sus seguidores.