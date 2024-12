Christian Cueva fue captado en el Instituto de Medicina Legal: ¿Para qué acudió?. | Amor y Fuego.

El futbolista Christian Cueva fue sorprendido por las cámaras del programa ‘Amor y Fuego’ mientras se encontraba en los exteriores del Instituto de Medicina Legal, lo que desató rumores sobre su presencia en dicho lugar. El jugador, conocido por su talento en el campo y las controversias fuera de él, evitó responder a las interrogantes del reportero del programa sobre su vida personal.

El mediocampista fue visto tomándose fotografías con algunos seguidores antes de dirigirse a su auto. Sin embargo, cuando se le consultó si está cumpliendo con sus responsabilidades hacia sus hijos, por qué no asistió a la primera comunión de su hija y qué diligencias había realizado en el lugar, Cueva optó por guardar silencio y no brindar declaraciones.

El programa reveló que el jugador estuvo acompañado de su abogado durante su visita al Instituto de Medicina Legal. Esta información fue respaldada con una fotografía tomada al interior del recinto, donde se observa a Christian Cueva realizando trámites cuya naturaleza aún no ha sido confirmada.

Christian Cueva acudió al médico legista con su abogado. (Foto: Captura de Amor y Fuego)

Según la producción de ‘Amor y Fuego’, Cueva habría pasado por pruebas psicológicas como parte de los procedimientos realizados en dicha institución. Sin embargo, hasta el momento, no se ha emitido un comunicado oficial que explique el motivo de su presencia en el lugar, lo que ha dado pie a especulaciones sobre posibles problemas legales o familiares.

Las dudas aumentan debido a los antecedentes mediáticos del futbolista, quien en ocasiones anteriores ha sido señalado por conflictos relacionados con su vida personal. Una de las hipótesis que circulan en redes sociales es que podría tratarse de una nueva denuncia de su esposa, Pamela López, aunque esta información no ha sido confirmada.

El silencio de Christian Cueva y la falta de información oficial han generado un debate entre sus seguidores, quienes se preguntan si esta situación podría afectar su carrera profesional. Mientras tanto, el jugador continúa enfocado en sus actividades, sin pronunciarse sobre las especulaciones que lo rodean.

Christian Cueva sigue entrenando mientras busca equipo

A pesar de sus recientes escándalos y la falta de equipo, Christian Cueva no ha abandonado su deseo de continuar como futbolista profesional. Aunque actualmente entrena en solitario, el ex10 de la selección peruana sigue esperando una oportunidad para regresar al campo de juego.

Su último club, Cienciano, decidió no renovar su contrato tras el final del campeonato, dejando al mediocampista en una pausa futbolística. Durante este tiempo, Cueva se ha enfocado en apoyar la carrera musical de su esposa, Pamela Franco, sin descuidar su pasión por el fútbol.

El futbolista dejó claro que aún mantiene abiertas las puertas para volver a jugar, incluso en el equipo cusqueño. “Seguimos en conversaciones con el presidente de Cienciano. No descarto nada, no cierro las puertas a nadie, busco lo mejor para mí. Mientras tanto, me mantengo entrenando por mi cuenta”, señaló en declaraciones recientes.

Christian Cueva se incomoda con pregunta de periodista durante entrevista. (Foto: Captura de TV)

A través de sus redes sociales, Cueva ha mostrado cómo se prepara físicamente en un gimnasio de Trujillo. Con una rutina de ejercicios intensos, el mediocampista busca mantenerse en forma mientras espera una oferta que le permita regresar a las canchas.

Aunque su futuro en el fútbol es incierto, el jugador ha demostrado que no está dispuesto a rendirse. Ya sea con Cienciano o con otro equipo que apueste por él, Christian Cueva se mantiene optimista sobre la posibilidad de una nueva oportunidad en su carrera.