Christian Cueva se muestra incómodo cuando le preguntan por la primera comunión de su hija: "Yo cumplo".

El futbolista Christian Cueva y la cantante Pamela Franco asistieron recientemente a un programa radial con el objetivo de promocionarse como dúo musical. Sin embargo, la entrevista tomó un giro inesperado cuando surgió un tema personal relacionado con la primera comunión de la hija de Cueva, generando un momento de tensión en el estudio.

Durante la conversación, la conductora del programa cuestionó a Cueva por no haber asistido a la primera comunión de su hija, prefiriendo celebrar su cumpleaños en Trujillo junto a Pamela Franco. Según el programa ‘América Hoy’, el futbolista habría gastado más de S/12.000 en ropa de marca durante dicha celebración. Este detalle generó controversia, especialmente porque Pamela López, madre de su hija, declaró que ella cubrió todos los gastos de la comunión y que Cueva solo aportó lo esencial para sus hijos, negándose a un pedido adicional de S/ 5.000.

Al ser interrogado sobre sus prioridades y la percepción de “mezquindad” en el tema de la comunión, Cueva respondió de forma tajante y defensiva. Interrumpiendo a la conductora, afirmó: “Eso es lo que se dice, te voy a decir algo y se lo he dicho a muchos colegas tuyos. Nunca he hablado en cámaras y nunca lo hablaré. Dejo que opinen, pero yo cumplo con lo que tengo que cumplir, no tengo que cumplir, es mi obligación, yo internamente lo manejo”. Su tono molesto dejó en evidencia su incomodidad con las preguntas.

Christian Cueva no estuvo en primera comunión de su hija y prefirió celebrar su cumpleaños con Pamela Franco. Instagram.

Mientras tanto, Pamela Franco intentó mantenerse neutral y calmada, evitando profundizar en el tema para no agravar la situación. Su actitud buscó moderar el ambiente, aunque la tensión generada por las preguntas sobre las decisiones personales y financieras de Cueva eclipsó el propósito inicial de su aparición en el programa.

El tema generó opiniones divididas entre los oyentes y seguidores, quienes debatieron en redes sociales sobre las responsabilidades del futbolista como padre y su manejo de las críticas públicas. Por su parte, el futbolista prefirió no extenderse en sus declaraciones, reiterando que maneja los asuntos familiares de manera privada.

A pesar de las tensiones, la pareja logró mencionar brevemente su proyecto musical. Sin embargo, quedó claro que la controversia en torno a la primera comunión de la hija de Cueva sigue siendo un tema delicado que impacta su imagen pública y desvía la atención de sus emprendimientos artísticos.

Pamela Franco responde por ausencia de Christian Cueva en primera comunión de su hija

Pamela Franco y Christian Cueva dicen que no perdonarían una infidelidad

La pareja conformada por Christian Cueva y Pamela Franco sigue demostrando que su relación va en serio, no solo al lucirse juntos sobre los escenarios interpretando su versión del tema ‘El Cervecero’, sino también al hablar abiertamente de su romance ante la prensa.

En una reciente entrevista en una radio local, el futbolista peruano expresó lo significativo que es este momento de su vida junto a Pamela Franco. Cueva describió su relación como un período lleno de felicidad y aseguró que hace todo lo necesario para mantener la armonía y estabilidad entre ellos.

“De verdad, estos días han sido momentos muy lindos, y hoy disfrutamos de este momento. En realidad, soy una persona que le dice (a Pamela) todo lo que siento día a día. Le digo que la amo, la respeto y la admiro”, comentó el volante durante su participación en La Karibeña, dejando en claro lo importante que es su pareja para él.

Pamela Franco habló sobre las extorsiones hacia su equipo de trabajo. (Foto: Captura de Exitosa)

Durante la misma entrevista, la pareja fue consultada sobre temas más delicados como la infidelidad. Ante la pregunta, Cueva respondió con sinceridad: “No (la perdonaría), pero siento que son cosas que se hablan muy internamente, si es que pasa algo en la vida”.

Por su parte, Pamela Franco coincidió con la postura de su pareja y dejó claro que tampoco toleraría un acto de este tipo. “No, yo tampoco (la perdonaría), ya pasaríamos a otras ligas”, afirmó con contundencia.