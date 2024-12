Maju Mantilla sorprende al revelar detalles de su permanencia en TV: “No soy fija”

Maju Mantilla da detalles de su permanencia en televisión. (Foto: Captura de Latina)

Maju Mantilla, exMiss Mundo y una de las figuras más queridas de la televisión peruana, está próxima a cumplir un año como conductora del programa matutino Arriba mi Gente, transmitido por Latina Televisión. Este logro representa un hito importante en su trayectoria televisiva, consolidando su presencia en la pantalla chica y reafirmando su conexión con el público.

En una entrevista reciente, Mantilla compartió lo gratificante que ha sido liderar el programa junto a Fernando Díaz y Santi Lesmes, destacando que la experiencia le ha permitido aprender y crecer profesionalmente. “Me he sentido muy cómoda, es una nueva etapa más de aprendizaje, esta vez junto a Fernando y Santi”, comentó al medio El Popular.

A pesar de su éxito, la conductora mantiene una visión realista sobre su futuro en la televisión, consciente de los cambios inesperados que caracterizan al medio. Aunque tiene contrato con Latina hasta finales de 2025, reconoce que nada está asegurado. “La televisión a veces es incierta; a veces se dan cambios antes de tiempo. No me digo que soy fija, soy una empleada más del canal. Agradezco la oportunidad que me dan”, reflexionó.

Mantilla también expresó su agradecimiento por el cariño del público, resaltando la relevancia de la televisión en una era dominada por las redes sociales y las plataformas de streaming. Según la conductora, el formato tradicional sigue siendo una opción líder para muchas familias peruanas.

Finalmente, Maju Mantilla reiteró su deseo de continuar al frente de ‘Arriba mi Gente’ junto a sus compañeros, con quienes asegura haber construido una sólida relación laboral. Su compromiso y humildad siguen siendo claves para su éxito y el aprecio que le tiene el público.

Maju Mantilla pensó en dejar la televisión

En una reciente entrevista con Ricardo Rondón, Maju Mantilla, conductora de ‘Arriba Mi Gente’ y ex Miss Mundo, abrió su corazón al hablar sobre el impacto que tuvo en su vida personal y profesional el caso de infidelidad que involucró a su esposo, Gustavo Salcedo. La polémica surgió tras la difusión de imágenes del empresario ingresando a un hotel con una mujer identificada como Mariana de la Vega, situación que desató una avalancha de críticas hacia la presentadora.

Maju reveló que este episodio la llevó a considerar dejar su carrera en televisión debido al intenso escrutinio público. “En algún momento lo pensé. Quizá sea momento de que esté en otro lugar o que vea otro camino”, confesó. Sin embargo, decidió mantenerse firme, priorizando a sus hijos y su propio bienestar emocional mientras procesaba la situación.

A pesar de la presión mediática, la también empresaria aseguró que su enfoque está en sanar y avanzar junto a su familia. “Las cosas no se trabajan de la noche a la mañana, pero mi prioridad son mis hijos, quienes están conmigo en todo momento”, afirmó Maju, demostrando que su fortaleza y amor por su familia han sido clave para superar esta difícil etapa.

“Siempre he dicho que no perdonaría una infidelidad. Creo que es necesario conversar sobre lo que está pasando, de tus sentimientos, qué te está pasando internamente, qué sientes por la otra persona y qué no quieres que pase en la relación”, afirmó con determinación.