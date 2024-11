No es ni San Marcos ni la UNI: universidad peruana tendrá un nuevo Parque de Tecnología e Innovación para la agricultura

Parque de Tecnología e Innovación para el Agro de la UNALM estará a cargo de constructora China. (Crédito: YT/@@unidadejecutora118)

La Universidad Nacional Agraria de La Molina (UNALM) está dando un paso trascendental hacia el futuro del sector agrícola en Perú con el inicio de la construcción de su Parque de Tecnología e Innovación para el Agro. Este ambicioso proyecto, declarado de interés nacional en 2021, busca transformar la agricultura peruana mediante el impulso de la investigación avanzada, la creación de emprendimientos y la certificación de nuevos desarrollos tecnológicos en el agro.

El ambicioso proyecto tiene una inversión de 88 millones de soles y una extensión de más de 12 mil 400 metros cuadrados, el parque se convertirá en un eje central de colaboración entre estudiantes, docentes, empresarios y científicos.

De acuerdo con las autoridades de la UNALM el ambicioso proyecto en Perú, y su ejecución es de gran importancia en materia de infraestructura educativa y tecnológica en el sector agropecuario.

Parque de Tecnología e Innovación será construído en la Universidad Agraría de La Molina. (Foto: Andina)

Importancia del nuevo parque tecnológico

El Parque de Tecnología e Innovación para el Agro tiene como objetivo principal fomentar la investigación, el desarrollo y la innovación tecnológica dentro del sector agrícola de Perú. Este espacio está concebido para ser un centro de formación, experimentación e incubación de nuevas ideas y tecnologías que puedan ser aplicadas al sector agropecuario y pecuario.

De acuerdo con el rector de la UNALM, Américo Guevara Pérez, la creación de este parque representa una oportunidad única para el país de liderar el desarrollo de nuevas tecnologías aplicables al agro, no solo a nivel nacional, sino también internacional.

Además, se espera que este parque funcione como un espacio de integración donde estudiantes, egresados y empresarios puedan compartir conocimientos y recursos, facilitando así el emprendimiento tecnológico en el agro. A largo plazo, se proyecta que el parque contribuya a mejorar la competitividad de las empresas agrícolas peruanas y favorezca el acceso a mercados internacionales mediante la certificación de productos y procesos agrícolas de alto nivel.

La creación de este parque fue declarada de interés nacional mediante el Decreto Supremo N.° 183-2021-PCM, firmado por el expresidente Pedro Castillo y la presidenta del Consejo de Ministros Mirtha Vásquez. La medida busca garantizar que la investigación y la innovación tecnológica sean pilares fundamentales para el desarrollo agrícola y productivo del país, alineándose con la Ley Marco de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Ley N.° 28303).

Características del nuevo parque tecnológico

El Parque de Tecnología e Innovación para el Agro se distribuirá en cinco módulos diseñados para fomentar la investigación y la colaboración en diversas áreas. Estos incluyen un centro de desarrollo empresarial, donde se promoverá la incubación de nuevas empresas del sector agropecuario; una incubadora y aceleradora de empresas, que brindará apoyo y orientación a emprendedores en etapas iniciales; y una serie de laboratorios equipados con tecnología de punta para investigar en áreas como la biotecnología agrícola y la producción pecuaria.

Además, el parque contará con una zona de hospedaje para científicos y docentes que se encuentren trabajando en los proyectos de investigación. Se espera que esta facilidad permita atraer talento extranjero y fomentar el intercambio académico y científico, en un espacio que permita la concentración de esfuerzos innovadores.

Este parque no solo será un centro de investigación y desarrollo, sino que también será un catalizador para la transformación de la educación agraria en Perú. Según el rector Guevara, el proyecto tiene el potencial de generar un impacto profundo en el sistema educativo del país, ya que ofrecerá nuevas herramientas y espacios de colaboración que fortalecerán la formación de profesionales altamente capacitados en el ámbito agrícola.

Además, destacó que la visión detrás del parque es integrar a la comunidad universitaria con el sector agroempresarial, propiciando un intercambio de conocimientos que impulse la creación de nuevas soluciones tecnológicas.

Corea del Sur impulsa más parques científicos en provincias

Con el propósito de fomentar la implementación de parques científicos y tecnológicos (PCT) en el país, el Concytec y la delegación del Instituto de Desarrollo de la Sociedad de la Información de Corea (KISDI) establecieron una alianza de cooperación. Entre el 26 y 29 de agosto de este año, llevaron a cabo reuniones técnicas para intercambiar experiencias y conocimientos sobre el desarrollo de estos parques.

Durante la agenda, se presentó el proyecto “Capacity building for the implementation and management of science and technology parks, in order to promote the digital economy and the development of emerging technologies”, realizado en conjunto por KISDI y Concytec.

Además, la delegación surcoreana y los representantes del Concytec visitaron la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (UNSA) y la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM), donde exploraron las instalaciones y conocieron los avances y retos de sus respectivos parques científicos. Como resultado de esta colaboración, se prevé realizar un diagnóstico detallado del marco regulatorio de los PCT en Perú, y desarrollar capacidades en los funcionarios e instituciones encargadas de promover estos parques, así como en los representantes de las iniciativas nacionales, acorde a su nivel de desarrollo.