Andrés Hurtado ‘Chibolín’ intimida a fiscales, rechaza ser colaborador eficaz y advierte que lograría arresto domiciliario

Fuente: Punto Final

El presentador de televisión Andrés Hurtado, quien cumple 18 meses de prisión preventiva por estar implicado en una trama de tráfico de influencias, lavado de activos y sobornos, ha expresado su intención de investigar y “destruir” a los fiscales supremos adjuntos Alejandra Cárdenas y Juan José Castillo, encargados de su caso, según un informe difundido por Perú21.

Fuentes oficiales indicaron al diario que esta intimidación ocurrió durante un reciente interrogatorio, tras el cual el fiscal supremo Alcides Chinchay, de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, decidió que Castillo asumiera la declaración en lugar de Cárdenas.

Hurtado se muestra confiado en sus conexiones dentro del Ministerio Público y ha perdido interés en la colaboración eficaz, pues asegura que contará con ayuda externa para obtener arresto domiciliario. “Dijo que el fiscal adjunto supremo, que es su amigo, pedirá variar su situación legal a arresto domiciliario”, señalaron las fuentes consultadas.

Su abogado, Elio Riera, confirmó al diario que no ha “ingresado ningún pedido de variación de prisión preventiva, solo habeas corpus”. También mencionó haber presentado una “tutela por imputación necesaria” debido a la falta de precisión en la acusación contra su cliente. En una entrevista concedida a Willax TV este martes, Riera reafirmó que Hurtado no se convertirá en colaborador eficaz.

Poder Judicial evalúa el pedido de revocatoria de prisión preventiva contra el expresentador de televisión. (Fuente: TvPerú)

“Yo por el momento descarto esa posibilidad. Estamos avanzando con los trámites pertinentes a su habeas corpus para discutir la liberación del señor Andrés Hurtado. La colaboración eficaz es un tema reservado; la ley lo limita, pero en el caso concreto no es la vía indicada para cuestionar la libertad de Hurtado”, señaló.

Riera anunció el 8 de noviembre que presentaría el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) para conseguir la libertad de su defendido, tras el rechazo del Poder Judicial a su solicitud de enfrentar en libertad la investigación “sin contar con fundados y graves elementos de convicción, ni valorar los arraigos presentados”.

En una entrevista anterior en la misma televisora, el abogado Benji Espinoza, defensor de la suspendida fiscal especializada en lavado de activos Elizabeth Peralta, anunció que interpuso una tutela de derechos y aconsejó a Riera hacer lo mismo. Espinoza también informó a la Autoridad Nacional del Control del Ministerio Público sobre un supuesto “fraude procesal” por parte de los fiscales.

Si su denuncia prospera, el proceso judicial contra Peralta, quien ha sido apartada preventivamente de su cargo por su presunta implicación en esta trama de corrupción, podría ser temporalmente detenido.

Pedido de libertad

En una audiencia de fines de octubre, Hurtado solicitó al juez César San Martín enfrentar el proceso en libertad. “Vengo colaborando con la Fiscalía... no tengo ni un peligro de fuga”, aseguró desde el penal de Lurigancho, al mencionar su arraigo y responsabilidades familiares.

“Vengo colaborando con la Fiscalía (...) no tengo ni un peligro de fuga, nunca lo tuve. Terminé mi programa y en ningún momento agarré un avión ni me fui, no tengo por qué irme. Puedo afrontar mi juicio afuera, con total transparencia, y dedicarme a trabajar”, afirmó desde el penal de Lurigancho.

Hurtado, quien participó de manera virtual de la audiencia, explicó al magistrado que tiene un departamento rentado a su nombre y que ha sido suspendido momentáneamente de la conducción de su programa, el cual llevaba “diez años” al aire. “Ahora empieza la gira por todo el Perú, en todos los coliseos del país. Esa es la promesa que le hice. Gracias a Dios, les he hecho llegar propuestas de trabajo a ustedes y, gracias a Dios, tengo trabajo”, añadió.

También comentó que ha presentado 32 cartas notariadas de los comedores populares que apoya actualmente y señaló que los rumores sobre una posible fuga fueron un “show televisivo”. Asimismo, indicó que estuvo en una clínica tras una operación y recalcó su rol como único sustentador de su familia, especialmente de su hija de nueve años, quien requiere educación especial, siempre según su declaración.

El próximo 16 de diciembre, Génesis y Josetty Hurtado, sus hijas radicadas en Estados Unidos, deberán declarar como testigos ante la Fiscalía de la Nación.