Mario Hart indignado con reguetonero Feid por no invitarlo a su concierto en Lima: “Ya no se acuerda de sus inicios”

Mario Hart indignado con reggaetonero Feid por no invitarlo a su concierto en Lima: “Ya no se acuerda de sus inicios”. Tiktok: Joss

El cantante colombiano Salomón Villada más conocido como Feid ofreció un espectacular concierto en Lima en el Estadio San Marcos, el pasado 22 de noviembre en Lima, consolidándose como uno de los artistas más influyentes del género urbano.

El evento, esperado por miles de fanáticos, contó con una impresionante puesta en escena, éxitos como “Normal”, “Chorrito Pa’ Las Animas”, y una conexión única con el público peruano.

Sin embargo, más allá del éxito de la noche, una controversia paralela llamó la atención: la ausencia del cantante peruano Mario Hart, quien expresó su malestar por no haber sido invitado al show.

Mario Hart y su vínculo con Feid

La polémica surge a raíz de la relación profesional que ambos artistas compartieron en 2016, cuando lanzaron la canción “Dispuesta”. En aquel momento, tanto Hart como Feid estaban iniciando sus carreras musicales, y la colaboración significó un impulso para ambos. Sin embargo, Mario Hart manifestó su incomodidad al no ser considerado por el colombiano para el concierto en Lima, lo que interpretó como un desaire hacia su apoyo en los primeros años de su trayectoria.

A través de su cuenta de Instagram, el piloto compartió un video de un seguidor, quien pedía ver a Mario Hart aparecer junto Feid en su concierto en Lima. Ante ello, el esposo de Korina Rivadeneira expresó su molestia al no ser invitado al evento, publicando un mensaje en el que dejó clara su decepción. Además, de acuerdo a lo que escribió, ya no tendrían comunicación, olvidando a quienes lo apoyaron en sus inicios como el conductor peruano.

“Son varios los que me escribieron deseando que cante ‘Dispuesta’ con el Ferxxo (Feid) de sorpresa en Lima. Pero mi ‘causa’ ya no se acuerda de la gente que lo apoyó al inicio. Suele pasar, por lo tanto, está muy difícil, amigos. Igual disfruten de su concierto hoy. Ya llegará el momento”, escribió.

El mensaje rápidamente generó reacciones divididas en redes sociales. Mientras algunos seguidores respaldaron a Mario Hart y lo felicitaron por recordar sus inicios con Feid, otros defendieron al colombiano, argumentando que su éxito actual le permite tomar decisiones independientes sobre su carrera.

Reacciones en redes sociales

La publicación de Hart no pasó desapercibida y desató una ola de comentarios. Algunos usuarios lamentaron que no se haya dado una oportunidad para que ambos artistas se reencuentren en el escenario. “Hubiera sido increíble escucharlos juntos, la nostalgia vende”, comentó un seguidor. Por otro lado, algunos internautas cuestionaron la actitud de Hart: “Feid está en otro nivel, no está obligado a invitarlo”, señaló un usuario en Twitter.

Este debate también puso en evidencia cómo los fans recuerdan con cariño colaboraciones pasadas, especialmente aquellas que marcaron etapas importantes para sus ídolos. Sin embargo, en esta ocasión, no hubo acercamiento entre los artistas para un reencuentro en Lima.

El éxito de Feid en San Marcos

Mientras tanto, Feid o Ferxxo continúa cosechando éxitos a nivel internacional. Con una carrera en ascenso, el cantante ha logrado posicionarse como uno de los referentes más destacados del género urbano gracias a su estilo único y su capacidad para conectar con diferentes públicos.

Su concierto en Lima fue un ejemplo de ello, dejando a sus fanáticos peruanos más que satisfechos con su entrega en el escenario. Donde interpretó todos sus éxitos e hizo gala de un gran estado físico al saltar y correr toda la pista del escenario y cantar en vivo con un pequeño que estaba entre el público.

