¿Qué hacer si una comisaría se niega a recibir una denuncia por desaparición?: Policías involucrados podrían ir a la cárcel

Conozca qué hacer si una comisaría se niega a tomar una denuncia ciudadana y cuáles son las sanciones. (Fotocomposición Infobae Perú/ Andina)

El reciente hallazgo del cuerpo desmembrado de Sheyla Mayumi Cóndor Torres, una joven de 26 años reportada como desaparecida, ha conmocionado al país. La indignación creció cuando su madre denunció públicamente que las comisarías de Santa Anita y Comas se negaron a recibir la denuncia por la desaparición de su hija, un acto que habría retrasado su búsqueda y, posiblemente, evitado la tragedia.

Según declaró la madre de Sheyla a RPP Noticias, los efectivos policiales se negaron a registrar su denuncia bajo el argumento de que la joven era mayor de edad y, por tanto, no se consideraba desaparecida. “Me dijeron que, porque mi hija era mayor, se habría ido con su enamorado. He pedido ayuda llorando, pero no me hicieron caso”, expresó la madre con indignación.

Especialistas han manifestado que la negativa de las comisarías incumplió el protocolo vigente en Perú, que establece la obligatoriedad de recibir denuncias por desaparición de forma inmediata.

¿Qué hacer si la comisaría no acepta mi denuncia?

Ante situaciones como estas, la abogada de familia Milagros García en conversación con el mencionado medio recomienda insistir en la denuncia y recordar a los efectivos la existencia del Protocolo Interinstitucional de Atención de Casos de Desaparición, aprobado en 2020. Según la especialista, dicha norma obliga a todas las dependencias policiales a recibir denuncias sin demora.

En ese sentido, García aconseja para fortalecer la denuncia, documentar la negativa grabando los hechos, acudir a otra dependencia como al Departamento de Investigación Criminal (Depincri) o incluso informar a la Fiscalía sobre el incumplimiento de funciones por parte de los agentes.

Sanciones legales por omisión de funciones

De acuerdo con el Código Penal de Perú, en su artículo 377, contempla penas de hasta dos años de prisión y multas de 30 a 60 días para funcionarios que omitan o se rehúsen a cumplir con actos relacionados con sus funciones.

Según la abogada penalista Geraldine Bermúdez en conversación con Utileinteresante.pe señaló que la negativa de los policías a recibir una denuncia constituye el delito de omisión de funciones. Esto implica que los familiares de la víctima pueden denunciar a los responsables ante la misma comisaría o ante la Inspectoría de la PNP y la Fiscalía de turno.

“Si no toman la denuncia, están incurriendo en el delito de omisión, ya que es parte de su función como policías en comisarías”, añadió.

Opciones para denunciar mala atención policial

El Ministerio del Interior dispone de la Central Única de Denuncias (CUD) para reportar negligencia o abuso por parte de policías. Las denuncias pueden realizarse en línea mediante un formulario virtual o a través de la línea gratuita 1818, que opera las 24 horas. Estas herramientas permiten adjuntar pruebas y realizar denuncias anónimas si el denunciante lo prefiere.

El Protocolo Interinstitucional aprobado en 2020 establece medidas urgentes para buscar a personas desaparecidas. Entre sus puntos clave destacan:

Atención inmediata: La PNP debe recibir todas las denuncias sin dilación.

Sin esperar 24 horas: Ya no es necesario esperar un día para registrar una desaparición.

Notas de alerta: La policía debe emitir una alerta con los datos y la fotografía de la persona desaparecida.

¿Dónde hacer una denuncia por desaparición?

En caso tengas intención de presentar una denuncia por la desaparición de una persona, Geraldine Bermúdez señaló que para hacer este tipo denuncias ante las autoridades, la familia puede acudir a una dependencia policial, una comisaría cercana o incluso a los Centros de Emergencia Mujer (CEM).

Para realizar el reporte, es necesario proporcionar la siguiente información:

Datos completos de la persona desaparecida, como nombres, nacionalidad y sexo.

Una fotografía, ya sea física o digital, de la persona desaparecida.

Descripción detallada de la ropa que llevaba puesta en el último momento en que fue vista.

Información sobre la fecha, hora y lugar de la desaparición, así como de las personas que puedan estar involucradas.

Detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió la desaparición.

No tienes que esperar para denunciar una desaparición

La abogada Geraldine Bermúdez explicó que, desde la entrada en vigencia del protocolo el 28 de febrero de 2020, ya no existe un tiempo de espera obligatorio para reportar una desaparición. Anteriormente, la normativa requería un plazo de 24 horas antes de proceder con la denuncia, pero con el nuevo protocolo, la Policía puede comenzar la búsqueda de inmediato sin necesidad de esperar un día.

En el caso de niños desaparecidos, Bermúdez destacó que debido a su vulnerabilidad e indefensión propia de su edad, es crucial que se actúe con mayor rapidez en su búsqueda. Sin embargo, subrayó que las denuncias tanto de menores como de adultos deben ser atendidas con la misma prioridad, sin distinción alguna.

“La Policía maneja un sistema de búsqueda de personas y, cuando se trata de un menor desaparecido, activan alertas para iniciar la búsqueda de manera más rápida”, agregó la abogada.