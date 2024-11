Permanencia de Julio Demartini en suspenso: presentan interpelación y censura contra el titular del Midis por caso Qali Warma

Titular del Midis cuestionado por casos en Qali Warma. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón) / Congreso / Midis

El destape de una red criminal en Qali Warma, que operaba a costa de la salud de los niños y niñas del país, hacen tambalear su permanencia en el cargo. Distintos parlamentarios presentaron una censura e interpelación contra el titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini.

Ambos recursos ingresados este jueves 21 de noviembre fueron impulsados por legisladores de Bloque Democrático Popular, Podemos Perú, Perú Libre, Acción Popular, Bloque Magisterial de Concertación Nacional, Juntos por el Perú— Voces del Pueblo, Bancada Socialista y no agrupados.

El documento que busca su renuncia inmediata menciona que los hechos ilícitos han sido recurrentes y eso acredita que el señor ministro debe ser censurado, pues “no ha estado cumpliendo sus funciones con celo, diligencia y menos con mínima preocupación para fiscalizar estos Programas Alimentarios, que son muy importantes para alimentación de los niños más pobres del país”.

“En atención a la ética en la función pública, ya ha debido renunciar al cargo, asumiendo su responsabilidad política. Sin embargo, como no ha sucedido, la representación nacional debe llevar a cabo su labor de control político y censurarlo por las evidentes muestras de indiferencia, irresponsabilidad e incompetencia en el cargo”, expresaron.

Diligencias de la Fiscalía a Qaliwarma. (Ministerio Público)

En tanto, la moción de interpelación presentada por el parlamentario Héctor Valer, de Somos Perú y respaldada por otros 23 congresistas, contiene un pliego de 14 preguntas:

¿Qué medidas tomará en consideración a la experiencia suscitada por la empresa proveedora “Frigoinca”? ¿Tuvo conocimiento de las malas prácticas de la empresa “Frigoinca”? De ser el caso, ¿reportó las incidencias o advirtió formalmente la exclusión de dicha empresa? Si tuviera un vínculo de amistad o profesional con el Señor Milo Burga, dueño de la empresa Frigoinca, detalle el contexto o hechos que los relacione. ¿Qué medidas disciplinarias y/o legales adoptó el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social en relación los funcionarios responsables en el caso de intoxicación en Colegio Gamaliel Churata, en Cabana, Puno; donde a causa de la ingesta de conservas “Don Simon” más de 20 niños estuvieron hospitalizados? ¿Cuáles son las garantías que brinda el Programa Qali Warma en casos de intoxicación u otras enfermedades, a causa de irregularidades sanitarias de los proveedores? ¿Existe un registro de empresas prohibidas de licitar con el Programa Qali Warma? De ser el caso, ¿estas tienen fecha de expiración o qué mecanismos de control permanente tiene la cartera ministerial? ¿Qué acciones en concreto tomo desde su despacho? ¿Se tiene la lista de los funcionarios responsables? En tal caso, ¿cuáles son las acciones legales que se han tornado hasta el momento desde el Ministerio? ¿Existe colaboración con el Ministerio Público para profundizar los mecanismos de cómo operaban estos malos funcionarios y empresarios? ¿A qué se debe la alta rotación de directores ejecutivos del Programa, considerando que se debe tener una continuidad en la gestión para el pleno desarrollo de los objetivos y/o actividades agenda? ¿Considera que las irregularidades sanitarias como la del uso de carne de caballo en las conservadas es un hecho aislado o su gestión tiene que informar ante este Pleno que existen casos semejantes y recientes? En relación con la pregunta anterior, detalle si tiene conocimiento que el día 19 de noviembre del presente, se ha presentado un nuevo caso de intoxicación en el centro educativo Ciro Saldaña, en la provincia de Bellavista, San Martin. Si tiene conocimiento del hecho en mención, detalle qué empresa fue la proveedora, y qué tipo de producto causó la intoxicación. Frente a ello, ¿cuáles fueron las acciones que tomo el sector? ¿Existe algún tipo de reflexión o mea culpa por la pasividad y falta de mecanismos de fiscalización del sector?

¿Qué dijo el ministro Julio Demartini?

En entrevista con Canal N, el ministro Julio Demartini asumió la responsabilidad política por las denuncias relacionadas con el programa estatal Qali Warma. No obstante, descartó su renuncia. “Hasta donde me dé la responsabilidad que me encargó la presidenta seguiré trabajando muy duro para corregir esto”, puntualizó.

En su lugar, mencionó que está reestructurando el programa. Asimismo, detalló que se separó y denunció a 10 personas más.