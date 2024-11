Diana Sánchez sobre polémica protagonizada por Ale Baigorria en ‘El Gran Chef Famosos’: “Las emocionan ganan”

La excombatiente regresó a la cocina de ‘El Gran Chef’ tras quedar en segundo puesto en la novena temporada.

Hace unos días, Alejandra Baigorria fue protagonista de una gran polémica en ‘El Gran Chef Famosos’. Y es que a los seguidores de este programa no les gustó la actitud que tomó la popular ‘Rubia de Gamarra’ cuando uno de sus compañeros se llevó su licuadora.

Como se recuerda, la exchica reality soltó más de una lisura cuando se dio cuenta de que Tito Paz tenía dos licuadoras, lo que la llevó a perder el control por completo, incluso amenazó con llevarse más ingredientes en la preparación de su próximo plato.

“No tengo licuadora. No hay licuadora y acabo de ver que Tito tiene dos licuadoras, o sea tiene mi licuadora. Estas cosas a mí si me parecen injustas. A mí si me parecen injustas. Ahora se cag... porque yo me voy a coger 4 de cada cosa y a mí nadie me va a decir ni mi..., ni mi...”, comentó.

Asimismo, Alejandra Baigorria no pudo hacer una mayonesa correcta, lo que provocó que ella rompa en llanto por lo frustrada que se sentía. Acto seguido, la empresaria abandonó el set de ‘El Gran Chef Famosos’, ocasionando gran incomodidad entre sus compañeros y jurado.

¿Qué dijo Diana Sánchez sobre este hecho?

Diana Sanchéz será parte de la nueva temporada de ‘El Gran Chef Famosos’. Durante su participación en la conferencia que ofreció el programa, la exintegrante de ‘Combate’ conversó con Infobae Perú, donde se animó a opinar sobre la polémica que protagonizó Alejandra Baigorria.

La popular ‘Chata’ salió en defensa de su excompañera, indicando que la gente solo ve dos horas de programa, sin saber que ellos como participantes graban cerca de 8 horas al día, ocasionando que a veces se sientan frustrados por la presión.

“Es parte de la competencia. La gente solo ve un par de horas del programa, pero no se dan cuenta que estamos aquí casi 8 horas constante, haciendo un contenido lindo para ellos. A veces las emociones nos ganan. Yo creo que ella lo estaba haciendo maravilloso, pero es parte de la competencia. La realidad es bueno mostrar como uno es”, precisó.

Diana Sánchez feliz de ingresar a 'El Gran Chef Famosos' por segunda vez. (Foto: Paula Elizalde / Infobae Perú)

En otro momento, Diana Sánchez dejó en claro que ella no es amiga de la empresaria, aunque espera que la vida las vuelva a reunir en algún momento. “No somos amigas, no tenemos contactos. A veces la vida nos junta, quizá nos volvamos a ver y podamos conectar nuevamente”, sentenció.

Feliz por su participación en ‘El Gran Chef Famosos’

Diana Sánchez se mostró agradecida por haber sido nuevamente convocada a ‘El Gran Chef Famosos’. Ella aseguró que el reality culinario le permitió volver a la televisión, pero de una manera totalmente diferente, además de volver a conectar con sus seguidores.

“Este es un programa que me ha dado la oportunidad de llegar a la familia de manera distinta, siento que muchas personas se han conectado conmigo, me han mandado mensajes diciendo que me extrañaban. Yo no podía creer la bonita recepción que he tenido este año. Estoy feliz de hacer dos temporadas”, añadió.

