Magaly Medina pide a sus colegas que llamen a Bill Orosco y critica a Deyvis por enviarle carta notarial: “¿Por qué eres mezquino?”

De la mano de Andrea San Martín, Bill Orosco se hizo presente en el programa de Magaly Medina, quien no dudó en darle su respaldo tras escucharlo cantar el tema Pecadora. La conductora resaltó la calidad vocal de su entrevistado y pidió que sus colegas no le cierren las puertas y se animen a entrevistarlo.

Incluso, lo distó de su primo Deyvis Orosco, pues para ella, Bill tiene mejor voz. Además, cuestionó a Deyvis Orosco por enviarle una carta notarial prohibiéndole que cante los temas de su padre Johnny Orosco.

“Qué lindo, me encanta”, dijo Magaly Medina bastante emocionada. “Ya ves que tiene linda voz. Voy a apelar a todos los colegas de otros programas, a los productores de otros programas que lo llamen. La competencia mejora el ambiente musical, mientras más competencia hay, les va a hacer mejorar a otros que no tienen tan buena voz a prepararse para enfrentarse al público, y no solo sostenerse en los grupos corales, que muchos grupos hacen eso”, agregó la conductora, quien minutos antes criticó la voz de Deyvis Orosco.

“Es un chico que tiene mejor voz, porque hay una cosa que sí le critico a Deyvis Orosco, es que él no toma clases de canto, creo que se ayuda mucho con el coro, creo que no tiene una gran voz, ni siquiera una mediana voz”, indicó Medina.

Asimismo, especuló que tal vez Deyvis no quiere competencia. “De repente él tiene miedo de que te vuelvas exitoso, como tienes buenas voz. De repente te está viendo como él cuando se inició. Además que tienes un gran parecido con tu primo. Tal vez no quiere competencia en su familia, querrá ser el único Orosco famoso”, dijo.

En otro momento, se mostró sorprendida que no pueda cantar los temas del grupo Néctar, pese a que otras orquestas, sí. “Eso me parece injusto. Deyvis, por favor, no seas egoísta, por qué eres mezquino. Que cante tus canciones”, señaló.

Magaly Medina ayuda a promocionar a Bill Orosco

La periodista le pidió a Andrea San Martín que vuelva al programa para que le cuente cómo va el caso de Bill Orosco. Además, le aconsejó al cantante que mejore su look y no deje de estudiar canto.

“Hay que ponerle un styling, un poco de gel en el pelo, pero hay que diferenciarlo del otro primo. Llévalo a que le hagan un canje, que le cambien la naricita, un nutricionista para que no se parezca al primo”, dijo entre risas.

Ya más seria, le dio sus recomendaciones para que tenga una buena carrera. “Sigue profesionalizándote, no dejes las clases de canto, sigue estudiado. Y si puedes pagarte una carrera paralela también, porque uno nunca sabe cuánto nos va a durar en el mundo artístico”, dijo.

Magaly Medina llena en elogios al escuchar cantar en vivo a primo de Deyvis Orosco: “Con más cariño”. (Captura: Magaly TV La Firme)

¿Por qué Deyvis Orosco le envió carta notarial a su primo?

Bill Orosco, primo del cantante Deyvis Orosco e hijo del recordado líder del grupo Néctar, Johnny Orosco, enfrenta una controversia familiar y legal. El joven, quien se hizo popular en TikTok interpretando los éxitos de Néctar, recibió una carta notarial de Deyvis que le prohíbe tocar y distribuir estas canciones debido a derechos de autor que posee a través de la Asociación Peruana de Autores y Compositores (APDAYC).

Bill Orosco responde a Deyvis tras prohibirle cantar temas de Jhonny Orosco: “Yo también soy Orosco”

Este documento indica que Bill Orosco no puede tomar nada de lo que tenga que ver con la autoría de Johnny Orosco para reproducción, comunicación, distribución, traducción, adaptación o importación de cualquier otra forma de utilización de las obras. “Dicha prohibición se hace extensiva para la ejecución pública y en todas plataformas digitales, no solo al territorio nacional, sino también a nivel mundial, bajo responsabilidad”, señala Deyvis Orosco en la carta notarial.

Este conflicto ha llevado a Bill Orosco a defender su derecho a cantar los temas de su tío, señalando que también es parte de la familia y tiene afinidad artística con su legado.

Deyvis Orosco le mandó carta notarial a su primo Bill y le prohíbe tocar temas de su padre, Jhonny Orosco. (Captura: Magaly TV La Firme)