‘Magaly TV La Firme’ EN VIVO: Bill Orosco revela que su primo Deyvis le niega interpretar temas de Néctar

¿Qué pasó en el programa del 19 de noviembre?

Magaly Medina reveló imágenes inéditas de Nardha Velarde, ex amiga de Pamela López con un nuevo pretendiente que, según información del RENIEC, estaría casado. En el video se puede ver a Nardha regresando de Estados Unidos el pasado sábado 16 de noviembre y acompañada por el esposo de una amiga, según confirmó la propia esposa.

Por otro lado, la conductora evidenció que el reality ‘El Soltero Codiciado’ de Nicola Porcella no estaría obteniendo buenos dígitos en el rating esperado por Televisa, siendo el programa con menor audiencia. Magaly Median considera que en la historia que Nicola intentó vender no es genuino, señalando que incluso en los besos no se percibe pasión: “La gente quiere historias reales”.