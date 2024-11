‘El Gran Chef Famosos’: Nelly Rossinelli y su llamado de atención a Alejandra Baigorria por abandonar el set

Alejandra Baigorria vivió un momento tenso en la reciente gala de ‘El Gran Chef Famosos: La Academia’, donde se definía qué participantes pasarían a la gran final. La empresaria de Gamarra no logró completar su platillo debido a la falta de ciertos implementos de cocina, lo que desencadenó su frustración y una inesperada reacción en pleno programa.

El incidente ocurrió cuando la ex chica reality se encontraba preparando una paella que requería una salsa especial. Al buscar su licuadora en la despensa para su preparación, descubrió que no estaba disponible, ya que su compañero Tito Vega había tomado dos vasos de licuadora. Pese a los consejos de Karla Rueda de utilizar una batidora de mano, la tarea se complicó, y su mayonesa terminó “cortándose”.

La producción de ‘El Gran Chef Famosos’ le facilitó un vaso de licuadora para intentar salvar su platillo, pero el resultado no fue el esperado. En medio de su frustración, Alejandra Baigorria lanzó una contundente frase: “Yo me voy a coger 4 unidades de cada cosa y a mí nadie me va a decir ni mierd”*. Poco después, no pudo contener el llanto, abandonó el set abruptamente y no presentó su plato para la evaluación del jurado.

(Latina)

Nelly Rossinelli y su llamado de atención a Alejandra Baigorria por abandonar set

Los jurados Javier Masías y Nelly Rossinelli comenzaron a evaluar todos los platillos de los concursantes y cuando llegó el turno de Alejandra Baigorria, no dudaron en probarlo a pesar de no presentarlo, indicando que estaba más sabroso que el de sus compañeros.

Nelly Rossinelli, jurado del programa, señaló que la actitud de Alejandra Baigorria no fue adecuada al abandonar la competencia sin presentar su platillo. Aunque reconoció su potencial en la cocina, enfatizó que la actitud es fundamental en esta etapa del reality.

“Pudo haber tenido un buen desempeño, pero Ale no presentó, así que lamentablemente esta competencia trata de cocina, pero también de actitud.

“La madre de los pericotitos” indicó que episodios de frustración lo van a vivir Baigorria y otros concursantes más como ha sucedido antes, pero la idea es manejarlo bajo control y seguir compitiendo y no abandonar le juego de cocina.

“Ya hemos hablado de que si acá no tienes una cabeza fría en esta competencia a estas alturas no vas a poder seguir avanzando. Todos podemos tener momentos de frustración, pero si dejas que te gane a lo que estás haciendo en la mesa, no puedes seguir avanzando”, señaló.

Por su parte, José Peláez minimizó el incidente, sugiriendo que la situación no ameritaba una reacción tan exagerada. “Son cosas que pasan en esta competencia. Te agarran tu licuadora, pero tampoco es un drama tan grande limpiar un vaso de licuadora”, comentó el conductor.

‘El Gran Chef Famosos’: Nelly Rossinelli y su llamado de atención a Alejandra Baigorria por abandonar set. Latina TV.

El regreso de Alejandra Baigorria y sus disculpas

Alejandra volvió al set para escuchar las evaluaciones del jurado, aunque con un semblante visiblemente inconforme y distante de sus compañeros. Al tomar la palabra, expresó su descontento por lo ocurrido y ofreció disculpas al público.

“Yo estaba haciendo mi plato tranquila, pero cuando fui a buscar mi licuadora, no había. Me parece injusto no tener los implementos necesarios para terminar mi plato porque quería salvarme. Pido disculpas del caso”, declaró.

A pesar de su explicación, el incidente dejó en evidencia la presión y tensión que enfrentan los participantes en las etapas finales del programa. Además, acabo en el cuarto lugar después de Canchita Centeno, Karla Rueda. Y Tito Vega logró salvarse y clasificó a la etapa final del reality gastronómico de Latina TV.