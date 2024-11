Caso Sheyla Cóndor: ¿cómo actuar ante la desaparición de una persona según el protocolo oficial del MIMP?

Una de las principales innovaciones del protocolo es la eliminación de la exigencia de esperar 24 horas tras la desaparición de una persona para interponer una denuncia.

“No me han hecho caso, porque mi hija era mayor de edad. Pero no es así”, con esas palabras, Elsa Sonia Torres, madre de Sheyla Cóndor, recordó la indiferencia de los efectivos de la Policía Nacional del Perú que se negaron a recibir la denuncia por la desaparición de su hija.

Según narró la mujer, pese a que presentó las conversaciones de Whatsapp que revelaban el paradero de Sheyla Cóndor, en la comisaría se negaron a darle apoyo. El lamentable resultado es el feminicidio de su hija, que quedará impune, ya que el presunto autor, Darwin Condori, fue encontrado muerto en un hotel en San Juan de Lurigancho.

El caso de Sheyla no es el único donde la PNP actuó con negligencia. Una situación similar ocurrió cuando la familia de Solsiret Rodríguez intentó denunciar su desaparición en el 2016, en ese entonces la respuesta de los agentes fue que la mujer se había ido a la playa con una pareja. Sin embargo, lo que en verdad pasó fue que la joven madre de familia fue asesinada.

Cuando en el 2020, se encontró el cuerpo de Solsiret Rodríguez, el entonces ministro del Interior, Carlos Morán, ofreció disculpas a la familia de la joven en nombre del Estado peruano.

“Comprendo la indignación de la familia por esta negligencia punible de algunos policías e incluso del ministro del Interior de ese entonces, quienes no tuvieron ni proactividad ni sensibilidad para impulsar la investigación”, señaló Morán en ese entonces. Lamentablemente, casi 9 años después, la situación no ha cambiado.

Por eso es importante conocer cómo actuar ante la desaparición de una persona y conocer que la Policía Nacional está en la obligación de recibir la denuncia sin importar la jurisdicción.

¿Qué dice el protocolo del MIMP?

Según el protocolo de atención de personas desaparecidas en situación de vulnerabilidad, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, cualquier ciudadano puede presentar una denuncia de manera inmediata en cualquier comisaría de la Policía Nacional del Perú (PNP).

El personal policial tiene la obligación de registrar, tramitar y actuar con celeridad, proporcionando además una copia gratuita de la denuncia y la denominada “Nota de Alerta”, documento clave que activa las acciones de búsqueda.

Además, que no es necesario que pasen 24 horas desde la desaparición para recibir, atender y tramitar la denuncia. La denuncia policial por desaparición se registra a través del Sistema de Denuncias Policiales (SIDPOL) o Sistema de Registro de Denuncias de Investigación Criminal (SIRDIC). En caso la dependencia no cuente con internet o no tenga acceso al sistema, se deben iniciar las diligencias correspondientes de carácter urgente con la Comisaría más cercana para que pueda emitirse la nota de alerta.

Lineamientos del MIMP pare denunciar una desaparición.

El protocolo establece medidas detalladas para la búsqueda de las personas reportadas como desaparecidas. Desde la recopilación de indicios y evidencias en el lugar de los hechos, hasta el uso de tecnologías como geolocalización o acceso a cámaras de vigilancia, cada paso está diseñado para maximizar las posibilidades de éxito en la localización.

Además, introduce mecanismos adicionales, como la activación de la “Alerta de Emergencia”, un sistema que opera durante 72 horas a través de mensajes de texto y medios de comunicación para casos de desapariciones de niños, adolescentes y mujeres víctimas de violencia. Esta herramienta busca aprovechar la inmediatez de las redes de información para movilizar recursos en un plazo crítico.

El protocolo también facilita la recepción de información a través de mecanismos presenciales y no presenciales. La Línea 114, administrada por la DIVIBPD, ofrece un canal exclusivo para reportar casos o aportar datos relevantes sobre personas desaparecidas. Esto se complementa con el uso del “Portal de Personas Desaparecidas”, donde se difunden las Notas de Alerta a nivel nacional.

Cabe señalar que el personal policial que recibe la denuncia es responsable de la investigación y búsqueda de la persona en trabajo conjunto con el Ministerio Público.

Sanciones

En declaraciones a Infobae Perú, la exministra de la Mujer, Gloria Montenegro, señaló que se puede denunciar al Estado peruano en instancias internacionales por la negativa de los policías a negarse a recibir la denuncia de la madre de Sheyla.

“Incumplen las acciones de búsqueda inmediata a las que están obligadas la Policía y todos los operadores de justicia. Porque en esta etapa debe ser inmediata”, enfatizó.

La abogada recordó que no importa en que Comisaría se hace la denuncia, todas están obligadas a recibirla. “Ellos son los que tienen que contactar con las otras unidades. Ellos son los llamados a tomar en estos casos la denuncia inmediata”, agregó.