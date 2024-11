Tatiana Calmell eliminada del Miss Universo 2024: Reacciones, memes y muestras de apoyo tras su derrota

La representante peruana se llevó una sorpresa al no ser anunciada entre el último grupo de finalistas| Venevision

La noche del sábado 16 de noviembre, Tatiana Calmell vivió uno de los momentos más importantes de su carrera al participar en la gran final del Miss Universo 2024, que se llevó a cabo en el imponente Arena CDMX de la Ciudad de México. La modelo y actriz peruana, quien fue una de las favoritas para coronarse, sorprendió al jurado con su impecable desfile en traje de baño y su elegante presentación en vestido de gala. A pesar de su destacado desempeño, la peruana no logró clasificar en el Top 5, el cual estuvo conformado por las representantes de Nigeria, México, Dinamarca, Tailandia y Venezuela.

La no clasificación de Tatiana Calmell, junto a otras grandes favoritas como Miss Chile, se convirtió en un tema de conversación en redes sociales, donde muchos usuarios expresaron su sorpresa y descontento. La noticia de que tanto la candidata peruana como la chilena habían quedado fuera del Top 12 generó una ola de comentarios. Algunos lamentaron que ambas figuras, que dieron lo mejor de sí mismas, no recibieran el reconocimiento esperado. A través de mensajes de tristeza y frustración, los internautas manifestaron su apoyo a Tatiana Calmell, destacando su actitud, profesionalismo y belleza.

Tatiana Calmell en la final del Miss Universo 2024. Getty Images

Reacción ante la derrota de Tatiana Calmell

En medio de las críticas, varios comentarios humorísticos emergieron en redes, haciendo alusión a la eliminación de Perú y Chile, con un tono irónico que conectaba tanto con el certamen de belleza como con el desempeño de ambas selecciones en el ámbito deportivo. “¡Entra Nigeria, pero no Perú ni Chile! Miss Universo en decadencia”, expresó un usuario, mientras que otros afirmaban: “Perú y Chile, juntos quedando fuera del Miss Universo y del mundial”, haciendo referencia a la situación de ambas selecciones de fútbol.

Algunos seguidores, más enfocados en la calidad de las participantes, compartieron su desacuerdo con la decisión de no incluir a Tatiana Calmell y Emilia Dides en el Top 5. “Las verdaderas reinas: Tati, Miss Perú; y Emilia, Miss Chile, merecían entrar al Top 5. Fueron mucho para ese certamen”, afirmó un fan.

En la misma línea, otros usuarios comentaron de manera jocosa: “Perú y Chile, gemelos, sin Mundial y sin Miss Universo” o “Perú y Chile eliminados del Mundial y del Miss Universo, siempre juntos”.

Sin embargo, muchos no dudaron en resaltar lo extraordinario de la participación de Tatiana Calmell, quien, a pesar de no obtener la corona, dejó en alto el nombre de Perú. “Espectacular, Tatiana Calmell. Fuiste la mejor: pasión, compromiso, lo diste todo, pero no te supieron valorar. Nada que reprocharte. Es injusto que te dejen en el Top 12 cuando merecías la corona”, escribió un seguidor, reconociendo el esfuerzo y dedicación de la Miss Perú.

¿Quién ganó el Miss Universo 2024?

Victoria Kjaer Theilvig, representante de Dinamarca, fue coronada como Miss Universo 2024 en una emocionante final celebrada en Ciudad de México el 16 de noviembre. La joven de 21 años se impuso a destacadas competidoras, como la nigeriana Chidimma Adetshina y la mexicana María Fernanda Beltrán, quienes también habían demostrado gran preparación y carisma a lo largo del certamen.

Miss Dinamarca se coronó como la nueva Miss Universo 2024 | Telemundo

Procedente de Søborg, Dinamarca, Victoria es una apasionada bailarina, licenciada en administración de empresas y marketing, y campeona de danza. Además, trabaja como vendedora de diamantes y profesora de baile, demostrando su versatilidad y pasión por diversas disciplinas. La nueva Miss Universo también destaca por su activismo social, siendo una firme defensora de los derechos humanos y la salud mental. A lo largo de su participación, ha compartido sus propias experiencias personales para inspirar a otros, enfocándose en la resiliencia y el autoempoderamiento.

Victoria Kjaer Theilvig hace historia al convertirse en la primera mujer de Dinamarca en ganar el codiciado título de Miss Universo, un logro que marca un hito importante para su país en el certamen de belleza internacional.

Miss Dinamarca reacciona tras ser coronada durante el 73º certamen de Miss Universo. REUTERS/Raquel Cunha