Dalia Durán confiesa que John Kelvin la volvió a decepcionar: “Solo fueron palabras”

Dalia Durán confiesa que le dio una oportunidad a John Kelvin. (Foto: Captura de IG)

Dalia Durán ha decidido cerrar cualquier conexión con John Kelvin, dejando en claro que no desea ser involucrada en la polémica que lo rodea. En declaraciones recientes, la modelo afirmó que ya no mantiene contacto con el cantante más allá de lo estrictamente necesario por sus hijos, tras haberle dado una última oportunidad para demostrar un cambio.

Sin embargo, asegura que sus acciones han demostrado lo contrario. “Desde este momento me desvinculo completamente de todo lo que tiene que ver con John Kelvin, a él lo tuve bloqueado de todas mis redes sociales y si volvimos a hablar fue por nuestros hijos, y, al igual que su familia, le di una oportunidad para comprobar su cambio, pero ya vi, con sus acciones, que solo han sido palabras”, declaró enfáticamente.

En respuesta a las afirmaciones de Glenda Rodríguez, quien aseguró que Durán se interpuso en su relación con Kelvin por estar supuestamente enamorada de él, Dalia fue contundente: “Él nunca la oficializó y a ella no le voy a dar luz. No estoy enamorada ni quiero una relación con John, y si lo estuviera tampoco tendría por qué ocultarlo”.

Abogada de Glenda Rodríguez se mostró contrariada con Dalia Durán, por defender a John Kelvin pese a agresiones.

Además, señaló que las declaraciones de Rodríguez son falsas y aseguró tener pruebas de las llamadas y mensajes que recibió de ella. Según Dalia, fue Glenda quien la contactó pidiendo ayuda, lo que llevó a cuestionarse cómo obtuvo su número y dirección.

Ante las críticas de Magaly Medina por presuntamente avalar la conducta agresiva de Kelvin hacia Rodríguez, Durán desmintió estas acusaciones y aclaró que nunca apoyaría un acto de violencia. “No me olvidé ni sufro de amnesia, llevo terapia. No tengo odio ni rencor por lo que pasó en 2021 porque esos sentimientos me hacen daño a mí”, señaló.

La cubana también reiteró que ha trabajado arduamente para superar las difíciles experiencias que vivió con Kelvin y que no está dispuesta a revivir esos capítulos. “Me ha costado mucho superar todo lo vivido, estoy en otro momento y no le voy a permitir ni a él ni a ella que me arrastren a su mundo”, sostuvo.

Finalmente, Durán reafirmó su compromiso como madre y mujer trabajadora, enfocada en el futuro de su familia. “Soy una dama y una madre de familia que trabaja para sacar a sus hijos adelante”, concluyó, dejando en claro que su prioridad seguirá siendo la estabilidad de su hogar lejos de las controversias mediáticas.

John Kelvin pidió medidas de protección, pero se lo rechazaron

La solicitud de medidas de protección presentada por John Kelvin, que buscaba resguardar tanto su seguridad como la de sus hijos, fue rechazada por las autoridades. Esta acción se dio tras el reciente escándalo de agresión que involucra al cantante y a la bailarina Glenda Rodríguez, quien confirmó la decisión legal con firmeza.

“No tiene medidas de protección, ni ella ni los integrantes del grupo familiar, que son sus hijos”, afirmó Rodríguez al referirse al fallo judicial que desestimó el pedido del cantante.

Por otro lado, el programa de Magaly Medina informó que actualmente se desconoce el paradero de John Kelvin, quien estaría en condición de no habido, según las últimas investigaciones del caso. Esta situación agrega más incertidumbre al proceso que continúa su curso legal.