Perú exportó productos por USD 26.534 millones hacia economías de APEC en los primeros siete meses del año

Las exportaciones peruanas a economías de APEC crecieron un 6.2 %, impulsadas por productos mineros y agrícolas no tradicionales durante los primeros siete meses del año. (Foto: Shutterstock)

El Perú ha experimentado un crecimiento notable en sus exportaciones hacia las economías miembros del Foro de Cooperación Asia Pacífico (APEC) durante los primeros siete meses del año. Según datos de la Sunat, presentados en el Dashboard Perú-APEC de ComexPerú, las exportaciones peruanas alcanzaron los USD 26.534 millones estadounidenses, lo que representa un aumento del 6.2% en comparación con el mismo período del año anterior.

Este aumento fue impulsado por los productos mineros, que lideraron las exportaciones con un envío de USD 18.261 millones, lo que representa el 68,8% del total. “Las exportaciones agrícolas no tradicionales, que representan el 48% del total de este rubro, sumaron USD 2.598 millones”, señaló ComexPerú.

Uno de los productos más destacados en esta categoría es el mineral de cobre, cuyas exportaciones sumaron USD 10.293 millones, reflejando un crecimiento interanual del 1,4%. Por otro lado, el oro en bruto obtuvo exportaciones por USD 1.947 millones, mostrando un incremento del 2,2%. Otro producto que experimentó un aumento significativo fue la harina de pescado, con un incremento notable del 91,5%, alcanzando un valor de USD 1.224 millones. “Los minerales de hierro también registraron un aumento del 12,5% respecto al año anterior”, informa ComexPerú.

En cuanto a los principales destinos dentro de APEC, China sigue siendo el mayor receptor de productos peruanos, concentrando el 53,7% de las exportaciones hacia el bloque con USD 14.260 millones, lo que representa un crecimiento del 8,6% desde el año pasado. Le siguen Estados Unidos, con USD 4.459 millones, aunque con un descenso del 8,2%; Canadá, que incrementó un 28,9% sus importaciones de productos peruanos, con un total de USD 1.991 millones; y Japón, que también vio un crecimiento del 25,1% alcanzando USD 1.954 millones. ComexPerú resalta que “el mercado japonés representa una gran oportunidad de expansión“.

China sigue siendo el principal destino de las exportaciones peruanas dentro de APEC, con un aumento del 8.6 % en comparación con el año anterior (Composición Infobae/Edwin Montesinos/APEC/Difusión)

En términos regionales dentro del Perú, las áreas de Lima, Ica, Áncash, Arequipa y Moquegua han sido las que más han contribuido a las exportaciones hacia el Asia-Pacífico, concentrando el 61.2% del total de envíos. Esta tendencia refleja la capacidad productiva y la diversificación de estos departamentos en términos de oferta para el mercado internacional. “Desde el ingreso del Perú al foro APEC en 1998, las exportaciones se han multiplicado por 14,7″, mencionó una fuente de ComexPerú.

Por otra parte, se destaca que las exportaciones del sector no tradicional registraron una caída del 0,9% en comparación con el año anterior. Los sectores pesquero, textil y minero no metálico fueron los más afectados, experimentando disminuciones del 44.3%, 1.7% y 14.2%, respectivamente. Sin embargo, dentro del sector agrícola no tradicional, se controlará un incremento del 12%, impulsado por productos como uvas, paltas y arándanos frescos.

Perú está en proceso de expandir sus acuerdos comerciales dentro del marco de APEC. Actualmente, el país se encuentra negociando un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Hong Kong y está cerca de finalizar la optimización del TLC con China. Además, se están llevando a cabo negociaciones con Tailandia e Indonesia para alcanzar acuerdos que potencien aún más el comercio con estas naciones. Esta estrategia de negociación busca fortalecer aún más el crecimiento experimentado desde 1998 cuando Perú ingresó al foro APEC.