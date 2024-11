Christian Cueva llegó a conocida cevichería, pero sin la compañía de Pamela Franco

Christian Cueva fue a conocida cebichería sin la compañía de Pamela Franco. (Foto: Captura de Ig)

Christian Cueva sigue siendo el centro de atención luego de su aparición pública en un evento de Pamela Franco, donde ambos oficializaron su relación ante los asistentes. Al día siguiente, el futbolista fue visto almorzando en la conocida cevichería “Mi Barrunto”, en el distrito de La Victoria. El lugar, famoso por ser frecuentado por personalidades y amantes de la gastronomía marina, le brindó una cálida bienvenida. En su entrada, los comensales no dudaron en saludarlo, pedirle fotos y hasta poner una de las canciones de la popular cantante de cumbia para recibirlo.

Este detalle fue difundido por Samuel Suárez, de Instarándula, quien compartió imágenes y videos de Cueva en el local. Según Suárez, aunque se esperaba que después de oficializar su romance Cueva y Franco aprovecharan el feriado para pasar el día juntos, el futbolista fue visto solo en el restaurante. “Imagino que después de lo de anoche hoy iban a almorzar juntos, la iba a llevar a un lugar romántico... deberían haber compartido un lindo día de pareja”, comentó el periodista de espectáculos, quien además insinuó que sería ideal que la pareja disfrutara más tiempo juntos.

El almuerzo de Cueva en “Mi Barrunto” no pasó desapercibido por los comensales, quienes aprovecharon la oportunidad para tomarse fotos con él y demostrarle su aprecio. Además, la cevichería incluyó en la playlist una canción de Pamela Franco, algo que generó risas y buenos comentarios entre los asistentes. El ambiente fue festivo y relajado, mostrando la popularidad de Cueva entre los asistentes.

Chirstian Cueva llegó a cevichería totalmente solo. (Foto: Captura de IG)

Samuel Suárez, siempre atento a los detalles de la farándula local, no dejó pasar la oportunidad para bromear sobre la situación, mencionando que, aunque Pamela Franco no estuvo presente, quizás Christian Cueva le llevó un táper de ceviche para compartir. “Me imagino que le habrá llevado su táper después del rico cevichón que te has comido en la cevichería de tu pata”, bromeó Suárez, generando reacciones entre sus seguidores.

Este acercamiento entre Cueva y Franco se produce luego de varias semanas de rumores y especulaciones sobre el estatus de su relación. La reciente presentación pública juntos parece confirmar que están más que decididos a mostrar su romance sin temor a las críticas, algo que sus seguidores han celebrado en redes sociales.

Hasta el momento, ninguno de los dos ha dado declaraciones oficiales sobre su relación en alguna entrevista, pero los gestos y acciones de ambos en sus apariciones públicas dejan claro que el vínculo entre ellos sigue fortaleciéndose.

Pamela Franco y Christian Cueva: la peculiar reacción de la cantante ante el beso del futbolista. Tiktok.

Christian Cueva fue ovacionado en concierto de Pamela Franco

Durante las celebraciones de Halloween, Christian Cueva y Pamela Franco sorprendieron a sus seguidores al confirmar su relación. La pareja fue vista en una discoteca de Santa Clara, donde, entre risas y miradas cómplices, Cueva oficializó su romance con la cantante al darle un beso sobre el escenario. Este gesto público dejó en claro que ambos están listos para mostrarse abiertamente, lo cual generó una gran cantidad de reacciones en redes sociales.

Un video en TikTok capturó el momento exacto en que Cueva ingresó al local, provocando que el público comenzara a corear su apellido en señal de apoyo. En medio del entusiasmo, la pareja cantó y animó a los asistentes, consolidando así su relación frente a los espectadores que disfrutaban de la fiesta y no dejaron pasar la oportunidad para celebrar junto a ellos.